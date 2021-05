12 grandes ofertas de esta semana: smartphones, AirPods y tablets

Afeitadora Philips S6640 - 36%

Afeitadoras eléctricas, como vimos acá, hay muchísimas, pero si se quiere obtener un afeitado realmente preciso y al ras con una máquina —y no quedar frustrado con pelos rebeldes o mandíbulas ásperas—, no queda más que invertir en una de calidad superior, como la serie 6000 de Philips. Sus cuchillas multiprecisión prometen rasurar hasta el vello más corto y en el ángulo más complicado. Precio normal: $129.990.

Escritorio CIC 103x53x80 - 50%

Las clases online, para quienes ya salieron de cuarentena, pueden regresar en cualquier momento. Nada está dicho todavía con el coronavirus, y es mejor prepararse para cualquier eventualidad. Este escritorio de melamina CIC cumple con lo necesario: altura estándar, estética sobria y superficie suficiente para trabajar o estudiar. Y con 50% de descuento. Precio normal: $119.990

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 10.5″ (Versión 4G) 128GB + S-Pen + Teclado - 23%

El Samsung Galaxy Tab S6 es una de las tablets Android mejor evaluada, ya que además de permitir lo que casi todas —portabilidad, ligereza, fácil uso y buena visibilidad— está diseñada para ser una gran herramienta de trabajo. Este combo, de hecho, incluye el S-Pen —para dibujar sobre ella— y un teclado inalámbrico que además se le puede unir para convertirla en un mini notebook. Precio normal: $799.990.

Plumón Andes Chiporro Panal 2 plazas - 39%

El winter, como decían en Game of Thrones, is coming. Y ese cubrecama sintético que todavía te sobrevive del verano no evitará que tus pies se congelen ni que llenes de guateros o frazadas la cama. Mejor evitar dormir sepultado bajo mil capas y conseguirse una que de verdad te abrigue como esta, un plumón de chiporro que además incluye dos fundas. Precio normal: $73.990.

Smartwatch Samsung Galaxy Active 2 / 4 Gb / Aluminio - 39%

¿Para qué sirve realmente un reloj inteligente? Ya lo explicamos acá hace un tiempo, pero éste de Samsung te permite controlar tu teléfono sin que necesites tomarlo —como contestar llamadas, ver notificaciones o incluso enviar mensajes— y te entrega más datos sobre tu salud y rendimiento de los que incluso necesitas. Ah, y también da la hora. Precio normal: $169.990

Secadora Midea MSV-90BV032 9 kg - 23%

Una de las peores consecuencias del frío es que la ropa no se seca nunca. Dos o incluso tres días con las prendas húmedas, colgando, al lado de la estufa o moviéndolas donde se asoma el sol, para poder tenerlas al fin secas. Si hay espacio y dinero, conseguirse una secadora mejorará la vida de cualquiera. Esta Midea tiene un 23% de descuento. Precio normal: $209.990

Bicicleta estática plegable Ultimate Fitness - 50%

Aunque las cuarentenas en muchas comunas se están acabando, lo que permite salir a hacer ejercicio en cualquier horario, el frío o la humedad a muchos les inhibe de ponerse un short y enfrentarse a la intemperie. Aquí una solución: una bicicleta estática, plegable además, muy bien evaluada en Ripley y a mitad de su valor. Precio normal: $279.990.

Audífonos Apple Airpods Pro - 28%

Los audífonos más deseados tienen por fin un descuento que en algo vale la pena. Aunque siguen siendo carísimos, los AirPods no parecen defraudar a nadie: se escuchan bien, se cargan bien, se conectan bien y se sienten bien. El que puede, que aproveche este 28% de rebaja. Precio normal: $299.990.

Aspiradora robot Würden WBT-Smartklean - 40%

Siempre hay una aspiradora robot en oferta. Esta semana el turno fue de la Smartklean de Würden, la marca de Falabella —la vende Tottus en esta ocasión—, una máquina que además trapea, pensada para departamentos reducidos —su autonomía es de 70 min— y con piso flotante. Precio normal: $149.990.

Aspiradora Einhell Classic TC-VC1820 S - 30%

Para los más tradicionales, temerosos de la revolución robótica, y que prefieren hacer las cosas ellos mismos, este modelo Einhell les puede venir bien: tiene una potencia nominal de 1250 W, y un tanque de acero inoxidable de 20 litros, que tomará mucho tiempo de llenar. Tiene cuatro ruedas, una manguera de 1,5 metros y un cable de 3 metros. Precio normal: $59.990

Mascarillas KN95 certificadas FDA/CE - 67%

Las mascarillas están lejos aún de salir de nuestras vidas, por lo que no es exagerado, si se vive en familia o si se tienen actividades muy expuestas, comprarlas de a cientos. Si en una casa viven cuatro personas, y en una semana usan dos mascarillas cada uno, en un mes gastarán 32 y en tres meses —o sea, en agosto— ya las cien habrán sido ocupadas. No es malo. Precio normal: $59.990.

Smartphone Motorola G9 Play 64 GB - 39%

Hasta ahora, los consumidores de Paris están felices con el Moto G9, un celular de precio accesible, no muy glamoroso, pero de características poderosas: 64 GB de almacenamiento, cámara trasera con doble lente (48+2 MP) y frontal de 8 MP, 4 GB de RAM y procesador Octa Core. Difícil pedir más por tanto poco. Precio normal: $179.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 20 de mayo de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.