12 grandes ofertas de esta semana

Después de varias horas buscando, comparando y chequeando productos y precios, nos parece que estas son las doce ofertas más interesantes de la semana, con rebajas que van desde el 72%. Hay smartphones, relojes, perfumes, audífonos, muebles y mucho más, todo con sus mejores precios históricos.

Robot limpiavidrios Green-E - 53%

Ya estaba el robot de cocina, también el robot aspiradora, pero ahora llegó el turno del robot que limpia vidrios, con seguridad la tarea del hogar menos apreciada. Tiene control remoto, se afirma a la ventana, reconoce los marcos y mete muy poco ruido. Precio normal: $189.990.

Cargador dual USB para autos NEX - 72%

Pusiste Waze para buscar la ruta más rápida, Spotify para acompañarte con alguna música, te llegan mensajes por WhatsApp y recibes alguna llamada con manos libres: es decir, de seguro en un par de horas se te acabará la batería. Este sencillo adaptador, con doble salida USB, y a un 72% de descuento, lo puede evitar. Precio normal: $6.990.

Silla gamer Sharkoon Elbrus 1 - 50%

Las sillas gamer, aunque se siguen llamando gamer, con el teletrabajo dejaron de ser solo para los gamers: a cualquier persona que pase buena parte del día sentado frente al computador le viene bien este mueble acolchado y transpirable, con apoyabrazos movibles y respaldo para toda la cabeza y espalda. Precio normal: $299.990.

Fuente porcelana Ariana GN 1/3x6.5 - 63%

Una fuente diseñada para usar en hotelería o establecimientos gastronómicos, de gran diseño y resistencia, que con este gran descuento —hay muchos otros productos como éste con rebaja en El Volcán— puede hacer que tus preparaciones luzcan más profesionales. Precio normal: $19.490.

Perfume Lacoste Red EDT 125 ml - 55%

Un perfume para hombres veraniego, con tonos amaderados y frutales, que figura a mucho menos de la mitad de su valor. Precio normal: $59.990.

Bicicleta de equilibrio BEX - 50%

Las bicicletas de equilibrio, o sin pedales, son excelentes como puerta de entrada a las bicis tradicionales, saltándose así las rueditas y los tortuosos procesos de aprendizaje. Esta de madera, con altura de su asiento ajustable, está con un 50% de descuento. Precio normal: $49.990.

Caja mascarillas Gen KN95 20 unidades - 50%

No, no las dejaremos de usar en mucho tiempo. No queda más que resignarse, mentalizarse y aprovechar rebajas como esta para nunca quedarse sin una mascarilla a mano. Precio normal: $19.990.

Xiaomi Redmi Note 8 64GB - 35%

El popular Xiaomi Redmi Note, en su versión 8, con un potente disco duro de 64 GB, tiene una cámara cuádruple —principal de 48 MP, gran angular, macro y sensor de profundidad— y una batería de 4000 mAh. Si lo compras con Tarjeta Ripley, cuesta aún menos: $129.990. Precio normal: $209.990.

Audífonos deportivos Sennheiser CX120 BT - 50%

No todos los audífonos son ideales para cualquier momento. Como lo decíamos acá, los mejores para hacer ejercicio son aquellos que, como estos, pueden colgar de tu cuello y así evitar perderse mientras corres o saltas o haces cualquiera de tus piruetas para mantenerte en forma. Precio normal: $79.990.

Reloj unisex Casio MQ-1000D-1ADF - 50%

A mitad de precio figura este elegante reloj Casio, unisex y análogo, sencillo pero resistente al agua. Un diseño que podría funcionar en cualquier muñeca. Precio normal: $59.990.

Sábanas 2 plazas Alaniz Home 100% algodón orgánico 200 hilos - 50%

¿Cómo elegir una sábana para el verano? Acá te lo explicamos con detalle, y bajo esos parámetros, recomendamos adquirir este juego Alaniz Home, de 200 hilos, fabricado en un 100% de algodón orgánico. Precio normal: $79.990.

Mouse gamer Nibio Trigger - 56%

Un mouse especial para videojuegos, ¿no será mucho? Puede que parezca exagerado, pero quien ha visto a un gamer en acción sabe que el ratón es uno de los principales perjudicados, recibiendo miles de clics por minuto, su scroll gatillado como una metralleta y soportando movimientos para nada sutiles, mucho menos después de una derrota. Precio normal: $49.990.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 28 de enero de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.