Los mejores audífonos para hacer ejercicio (según gente que hace deporte)

Le preguntamos a lectores entusiastas del ejercicio y el deporte sobre los audífonos que usan para escuchar música mientras corren y sudan. ¿Cuáles son sus favoritos y por qué? ¿Intraoculares o con soporte? Además, revisamos cuáles son los mejor evaluados por los usuarios en Amazon.

JBL Tune 110BT

“Extraño correr en la calle”, dice Diego Eluchans, maratonista aficionado. Desde que comenzó la pandemia se ha dedicado a correr en trotadora. “Ocupo audífonos que tienen conexión cableada entre ellos, porque los Bluetooth con conexión individual, cuando corría en la calle, se me caían y tenía que parar, retroceder y recogerlos”. Lo mismo le pasaba cuando trotaba en la cinta.

“Estos audífonos —los JLB Tune 110BT— son más difíciles que se caigan y no tienes tanto cable de conexión hacia el teléfono o al aparato que reproduce la música”, comenta. Son del tipo intraoculares y su batería integrada recargable permite hasta 6 horas de música, con una rápida recarga en solo 2 horas. En Falabella tienen un 46% de descuento.

Apple AirPods

Josefina Stavrakopulos es una persona madrugadora. De lunes a viernes conduce Antes que nada, a las 6.30 de la mañana en Radio Duna, y a las 13.00 es parte de Ahora en Duna. Durante sus tardes hace entrenamiento funcional todos los días. “Ya hacía antes de la pandemia, pero ahora me puse full deporte”, comenta. Su pareja hace teletrabajo y por lo mismo tuvo que recurrir a los audífonos.

Josefina optó por los AirPods de Apple y los define como una “maravilla”. “Los conecto al compu para escuchar el audio de mi profesora sin molestar a nadie, y como no tienen cable, los audífonos tampoco me molestan a mí”. También agrega que “tienen buena señal y suenan espectacular”.

Los AirPods de segunda generación contienen un chip H1 —diseñado por Apple— que permite una conexión inalámbrica más veloz y estable con tus dispositivos. Puedes hablar con Siri y su carga dura más de 5 horas. Otro aspecto técnico a destacar es que poseen micrófonos duales con tecnología beamforming, esto significa que filtran el ruido ambiental cuando haces una llamada.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds

Hace un mes, Francisca Jaeger estuvo de cumpleaños. Es deportista aficionada, y si bien antes de la cuarentena solía correr, hoy se encuentra explorando el mundo de los tutoriales fitness. “Hago rutinas de YouTube, como las de Popsugar Fitness y Chloe Ting”. Su pareja le regaló los audífonos inalámbricos Xiaomi y “los ama”. También cuenta que, además de ser cómodos, “se escuchan bien y tienen cancelación de ruido”. Otro atributo a favor, según Jaeger, es la relación precio y calidad.

Son audífonos del tipo airbud, es decir, no tiene cables. Poseen un sistema automático de conexión inalámbrica vía bluetooth V5.0 que además tiene un rango de alcance de hasta 10 metros. Su carga puede durar hasta 4 horas de forma continua.

JBL Endurance Sprint

Cuando no iba al gimnasio, Javiera McNiven solía trotar por Viña del Mar y lo hacía usando sus auriculares inalámbricos pero conectados entre ellos. “Con estos audífonos tienes cero posibilidad de que se te salgan”, explica. Además del precio, destaca que otro aspecto positivo —y no menor— es que no aumentan la transpiración. “No me hacen sudar la oreja, a diferencia de esos grandes, tipo cintillo, con los que la oreja queda guácala”, comenta.

Una de las bondades de este modelo es que puedes cargarlos para una hora de uso en tan solo 10 minutos. Además de ser ligeros, cuentan con un diseño ergonómico que garantizarían comodidad y estabilidad.

Apple Earpods 3.5 mm

Juani Mustard (@juanimustard) es un músico emergente de Rancagua, cuyo proyecto artístico se gestó en plena pandemia. Estrenó hace unos días su último single, “Violent Femmes”, pero además de sus jornadas musicales Juani también destina tiempo para ejercitarse: hace trote y entrenamiento funcional.

En cuanto a audífonos, usa los Earpods regulares de iPhone, es decir, los que vienen por defecto con el teléfono. “Puedo cambiar y parar la música con el botón que tiene, y así no tengo que meterme la mano al bolsillo”, dice.

Matías Latrach también se dedica a la música: es profesor y en estos momentos de encierro fundó su proyecto musical Synte (@bandasynte), cuyo single “Vibra” se estrenó hace unos días. Para él, practicar deporte con música es clave “para poder botar el estrés del día”. Es aficionado al trote y si bien tuvo de audífonos inalámbricos, estos se le echaron a perder y por lo mismo hoy usa los clásicos de iPhone. “Estoy feliz porque los uso hace un par de años y siguen funcionando perfecto”, puntualiza.

Sebastián Valenzuela es otro músico —baterista de Ícaro del Sol— que dio luz a un proyecto musical infantil en plena cuarentena. Se trata de Malvadiscos (@malvadiscostalentshow), donde cantan canciones para niños sobre temas de contingencia, como inclusión o alimentación sana. Cada mañana, “que es el mejor momento para energizarse”, explica, Valenzuela realiza religiosamente 200 abdominales.. Para realizar esta actividad, usa los audífonos de iPhone y se siente “satisfecho” e incluso agrega “sé qué hay mejores opciones, pero estos sacan de apuro”.

Los mejores según los usuarios de Amazon

Audífono Senso Bluetooth

(4.1/5 de 35.593 opiniones en Amazon,com

Este modelo es el número uno del listado de Amazon “Los mejores auriculares para hacer ejercicio”. Se destacan por su ajuste cómodo y su impermeabilidad, ideal para aquellos que más transpiran. “Cuentan con ganchos para las orejas, con auriculares de silicona flex de gel para garantizar que sus auriculares se mantengan cómodamente firmes, con orejas libres de fatiga y comodidad sin enredos”, apuntan.

“Nunca hubiera comprado un juego de auriculares de esta compañía si no hubiera sido por mi esposa, quien se arriesgó a un regalo de Navidad bastante económico. Y son los mejores auriculares de la vida. Por el precio, este es un robo absoluto”, escribió el cliente Stuart Brigham, quien los calificó con 5 estrellas.

*Estos audífonos tienen un costo de envío de 17.27 dólares, por lo que el valor final aproximado es de $31.106 pesos chilenos.

Audífono inalámbrico Otium

(4.2/5 de 17.684 opiniones en Amazon.com

Estos figuran en lo alto del listado de los “Mejores auriculares inalámbricos deportivos”. Su batería dura hasta 8 horas, son livianos, a prueba de agua y tienen cancelación de sonido. Posee un botón que “permite saltar / reproducir / pausar en sus pistas de música, así como todo el uso del teléfono”.

“Ok, compré estos auriculares 5 veces porque los perdí 5 veces jajaja. Tienen la duración de batería más sorprendente que he visto, dura 5 días con una sola carga. Son muy resistentes y es difícil romperlos”, escribió el usuario Brandon Rich, quien los calificó con 5 estrellas.

*Estos audífonos tienen un costo de envío de 15.65 dólares por lo que el valor aproximado es de $27.996.

TOZO T10

(4.3/5 de 44.508 opiniones en Amazon.com

En la categoría de audífonos sin cable, los que tienen mejor puntuación son los Airpods y la segunda mejor opción son estos airbuds marca TOZO, que son tan pequeños como una moneda de un cuarto de dólar. Tienen cancelación de sonido y son ultra livianos. “Contienen un diseño ergonómico con tapones de silicona de gel flexible para garantizar que los auriculares se ajusten cómodamente a los oídos”, dice la descripción del producto, en la cuál destacan la conectividad vía Bluetooth, tecnología a prueba de agua y que se pueden cargar con su estuche.

“Estoy completamente impresionado. El empaque es increíble, la calidad de construcción es de primera categoría y un conjunto increíble de características por el precio”, escribió J Davis KY en un review con el que le dio 5 estrellas al producto.

*Estos audífonos tienen un costo de envío de 21.07 dólares, por lo que el valor final aproximado es de $47.437.

*Todos los precios incluidos en este artículo están actualizados al 22 de julio de 2020.