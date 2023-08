15 artículos para ordenar tus productos de maquillaje y skincare

¿No sabes dónde quedó tu rimel? ¿En qué bolso fue que dejaste tu labial favorito? ¿La última vez que usaste el sérum fue en el baño o en tu dormitorio? Si tus productos de maquillaje y cuidado de la piel viven dando vueltas, sin un lugar fijo, rebotando entre tu cartera, el velador y el lavamanos, no solo corren el riesgo de perderse sino que también de derramarse o echarse a perder. Y para que no te eches a perder tú ni tu piel con el estrés que significa no tener idea de dónde están tus cremas o delineadores, lo mejor es mantenerlos organizados.

Con un mínimo esfuerzo, puedes optimizar la eficiencia de tu rutina diaria, permitiéndote acceder rápidamente a los productos que necesitas y al mismo tiempo evadir la frustración y angustia de no encontrar las cosas que necesitas. Además evitas el desperdicio, ya que es más fácil estar al tanto de lo que tienes o sus fechas de caducidad. Las compras por extravíos son muy comunes con este tipo de ítems: ¿quién no ha comprado un rouge pensando que ya nunca más lo vería, pero a los pocos días lo vuelve a encontrar en el bolsillo de un abrigo?

Ordenar y organizar el maquillaje y skincare hará tu vida un poco más fácil y relajada. Pero, ¿por dónde se empieza? Antes de ponerte a comprar estuches, repisas o contenedores, primero conviene hacer lo siguiente:

Identifica tu espacio: el primer paso es definir dónde estarán estos productos. Piensa cuál es el lugar de tu casa donde dedicas tiempo a cuidar o maquillar tu piel. Algunas prefieren el baño, pero si no hay suficiente espacio, quizá mejor sea en tu dormitorio. Independiente del lugar que elijas, este debe tener una zona exclusiva para guardarlos y así sepas que siempre los vas a encontrar ahí. Categoriza según producto: ahora debes recolectar todos tus productos —los que tienes en el velador, en el baño, en el auto, en la oficina, en la cartera o en la casa de tu amiga—, repartirlos todos en una mesa y clasificarlos según categorí. Por ejemplo, en el cuidado de la piel, puedes separar según su función: limpieza, tonificación, sérums, hidratación, protección solar, etc. Lo mismo para el maquillaje: puedes dividir por labios, ojos, bases, correctores, iluminadores o herramientas de maquillaje. La idea es agrupar para separar e identificar de forma fácil y eficiente qué tienes y qué te falta. Prefiere lugares frescos y oscuros: en general, la idea es que a tus productos no les llegue luz ni calor solar, ya que eso suele afectar su composición y rendimiento. Lo mismo sucede con la humedad: si el espacio elegido es el baño, entonces necesitarás un organizador hermético para evitar que la humedad del ambiente los afecte. Mirar y medir antes de comprar: cuando tengas definido el espacio en el cual estarán estos productos, mide el área disponible para saber con certeza qué dimensiones debe tener el organizador (si es que necesitas uno) o los estuches para mantener todo clasificado y ordenado. Mapea las fechas de caducidad: revisa qué productos ya están vencidas y cuáles están prontos a caducar. La idea es que tengas esta información fresca para priorizar el uso de aquellos cuya fecha de expiración esté cerca, mientras que los que ya no funcionen debes descartarlos.

Alternativas para organizar

Contenedores acrílicos

Los contenedores transparentes pueden ser de gran ayuda para usarlos en cajones o repisas, ya que son fáciles de visualizar y limpiar. Lo importante siempre es medir antes, para entender cuántos y de qué porte los necesitas. Las cajas Godmorgon, de Ikea, son una excelente opción para el baño, ya que cuentan con tapa. Contando con esta protección, evitas que los productos se humedezcan con el vapor del agua.

Contenedores de madera

Este material le dará a tu espacio un toque minimalista y sofisticado, como de spa. Eso sí, son un poco menos prácticos al momento de limpiar, ya que el ideal es que los limpies con solo un poco de producto de maderas y un paño casi seco. Son más compatibles con estructuras en dormitorios o estantes fuera de áreas de humedad. En caso que estés pensando en el baño, tienes que tener cuidado, porque el vapor excesivo puede facilitar un brote de hongos.

Bandejas organizadoras

Estas pequeñas herramientas permitirán que tus cajones queden ordenados y hagan más expedita y funcional tu experiencia buscando los productos que necesitas. Depende de ti de cómo quieras usarlos: es decir, si quieres rellenarlos con maquillaje, skincare o productos de belleza. En el mercado hay diferentes alternativas, pero las Godmorgon de Ikea son de plástico PET y color ahumado, además de que se encuentran rebajadas. Miden 34 x 17 x 3 cm, y son compatibles con cajones que no tengan tanta profundidad.

Tocador

Tal como lo comentábamos, contar con un mueble especializado para hacer tu rutina de belleza es lo ideal.¿Cuentas con un espacio acotado en tu habitación? No hay problema: uno de los favoritos en TikTok es el Brimnes Makeup Desk, un mueble con tapa de bisagras que además de espejo tiene compartimientos en los que puedes guardar tus productos. “Este tocador definitivamente ha cambiado en cómo mantengo mi dormitorio organizado”, comparte la tiktoker Rachel Ellen en un video donde comparte su experiencia.

Cajoneras pequeñas

Si tienes espacio pero te faltan cajones para organizarlo, puedes sumar artículos como este, que hacen el trabajo sobre una mesa, una repisa o la superficie que hayas definido para tus productos de skincare y maquillaje. En Casaideas, por ejemplo, hay dos tipos de cajoneras: blancas minimalistas de MDF —una madera prensada—, perfectas si no quieres que se vea el interior de lo que organizas.

Contenedor acrílico multiforma

Esta es otra alternativa para organizar sobre las superficies. Pero a diferencia de las cajoneras, todo queda a la vista y además tienen muchos compartimientos especiales y específicos. El siguiente modelo combina cajones con otros pequeños receptáculos, ideales para organizar maquillaje, skincare o incluso joyas. Al ser de acrílico, es fácil de limpiar. Eso sí, no es recomendable para el baño.

Cajoneras grandes

Si tienes un volumen importante de productos, adquirir una cajonera más grande puede ser una buena idea, en especial porque puedes ubicarla en un rincón de tu dormitorio o también de tu baño. Una alternativa que encontramos es esta cajonera móvil de acero, que viene con tres cajones y también un juego de llaves. Es un modelo moderno, con 48 cm de alto, 28 de ancho y 41 de profundidad. Cabe debajo de una mesa y puede ser perfecta para guardar cremas, productos de belleza con más volumen y todos tus accesorios.

Gabinete textil

Si buscas una estructura que no sea tan cara, puedes intentar organizar con un gabinete textil. Para evitar problemas con derrames, puedes complementar usando en su interior organizadores de PET o de acrílico.

Para el baño

¿Decidiste almacenar tus productos de belleza en tu mueble bajo el lavabo? Existen algunos productos y estructuras que pueden resultar más útiles. Sin embargo, en cuanto a su materialidad debes priorizar que sea acrílico, PET u otro plástico fácil de limpiar y compatible con la humedad del ambiente.

Canastos plásticos

Estos organizadores no solo pueden servirte para el baño, sino que para otros espacios de la casa. Al ser de plástico polipropileno, son fáciles de limpiar y cuentan con una textura trenzada, lo que los hace distintos visualmente. Los encuentras en Casaideas y existen en diferentes tamaños y colores.

Plataforma rotativa

Esta es otra herramienta que también es compatible para diferentes espacios del hogar. Pero en este caso es ideal para el baño, puesto a que puedes organizar tus productos más recurrentes y voluminosos, y acceder a ellos sin tener que intervenir demasiado el espacio. Como es una estructura que gira, todas los productos quedarán de fácil alcance y como es de acrílico, es fácil de limpiar en caso de derrame.

Caja organizadora con tapa

si los organizadores cuentan con tapa, esta es una barrera que impide que se humedezcan los productos. Esta alternativa de PET funciona bien ya que tiene bisagra, por lo que la humedad no la deformará. También puedes usar más de una y apilarlas sin problema. Son compatibles con otros espacios de la casa como despensa y cocina.

Contenedor apilable

Este modelo es de poliestireno, un material lavable y muy resistente que además ayuda a optimizar espacio. En él puedes clasificar tres tipos de producto en el mismo espacio gracias a sus divisiones. Además del baño, también es compatible en la despensa o cocina.

Otros aliados

Goma antideslizante para cajón

Esta gomita, que puedes utilizar en la base de un cajón o repisa, impide que tus organizadores o productos bailen o se caigan, al mismo tiempo que hace su limpieza más expedita.

Repisa acrílica

Esta herramienta puede servirte tanto bajo del lavabo como sobre él —si es que tienes superficie— ya que ayuda a optimizar espacio de forma vertical. Si prefieres estructuras de acrílico, estás son más fáciles de limpiar y además evitas problemas de corrosión de metal.

Frascos organizadores

Estos recipientes son perfectos para guardar algodones, cotonitos y otros accesorios delicados. Además de orden, con ellos también le entregas algo de estilo a tu espacio. Los frascos Saxborga de Ikea son minimalistas y atemporales, y al tener tapas de corcho no solo podrás usarlos por separado, sino que puedes apilarlos sin problema en caso que tengas problemas de espacio.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 16 de agosto de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.