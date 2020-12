5 claves para mejorar la conexión de internet en tu hogar

Todos queremos tener acceso a una conectividad de calidad, con niveles de velocidad elevados, pero lo cierto es que tenemos que entender que la infraestructura digital es esencial, explica Rodrigo Ramírez, ex Subsecretario de Telecomunicaciones, y como tal hay que tener en cuenta el uso, el mantenimiento y aprovechamiento son un elemento esencial asegura.

Desde el inicio del Estado de emergencia por la pandemia, ha existido un cambio en el patrón de consumo de Internet, aclara este experto, con un aumento sostenido en lugares residenciales, con masivas concurrencias de usuarios a las redes móviles y fijas, y como consecuencia, la infraestructura que se ha visto obviamente “estresada”. “Una red que debió soportar aumentos de más de un 50% de un día para otro, lo que obligó a los operadores de red, de infraestructura, de servicios, de contenido, de transporte, tenr que recurrir a una inteligente gestión del tráfico”.

Según cifras que maneja Rodrigo, desde marzo hemos tenido un promedio de consumo de Internet móvil per cápita de 13 Gigas por mes y de 250 Gigas en la red fija, siendo sólo superado por países como Finlandia, Estonia, Austria, Suiza y Corea (OCDE, Broadband).

Para hacernos una idea de lo que significan estas cifras, el ex Subsecretario de Telecomunicaciones, ejemplifica: 13 GB alcanzarían para enviar y recibir unos 460 emails, escuchar 72 horas de música en plataformas musicales por streaming, navegar 160 horas por la web, subir 282 posteos en redes sociales (incluyendo la foto de rigor, dice él) y pasar 57 horas jugando en línea.

¿Cómo nos hubiésemos mantenido conectados con nuestros seres queridos en los meses más duros de la pandemia sin internet? Le hemos exigido tanto a nuestra conexión de internet en las casas este año, que vale la pena entender un poco cómo funciona y también saber cómo podemos nosotros aportar con un pequeño grano de arena para que la conectividad tenga la mejor calidad posible. Junto a 3 expertos desarrollamos una guía con las claves que debes conocer para mejorar la conexión a internet en tu hogar.

1. Verifica cuál es tu problema:

- Cobertura y velocidad: Juan Zago; gamer profesional, colaborador de pisapapeles.net y geek a tiempo completo -como él mismo se define-; menciona que los problemas típicos relacionados con la mala calidad de nuestra conexión a internet, casi siempre son la cobertura y la velocidad inalámbricas, inconveniente mayor que limita la calidad de la señal que recibimos en nuestros dispositivos.

- Falta de conocimiento sobre el uso de internet: Por otra parte, Rodrigo Ramírez da en un punto que también es clave, la falta de pedagogía y didáctica para entender cómo funcionan las redes alámbricas e inalámbricas. ¿Cuántos saben realmente cómo funciona ese mundo? ¿Cuántos conocen la diferencia en el tipo de tecnología con que llega Internet a tu casa, si es con Fibra Optica, HFC, ADSL?, o las características de los dispositivos que tienen en la casa, computadoras, tablet, celulares, otros equipos... ¿Cuántos objetos conectados al mismo tiempo hay en tu casa? ¿Los has contado alguna vez? ¿Sabes las velocidades de bajada, subida y descargas simultáneas que usan las diversas plataformas que ocupas? Conocer toda la cadena de valor hasta que Internet llega a tu casa es esencial dice Rodrigo.

- Router: la calidad del router que instala el operador, y la ubicación donde se ubica, también son problemas comunes y de los cuales las personas poco conocer, dice Felipe Sáez, Master Trainer Huawei Chile. Incluso, aunque existe la posibilidad de tener contratada una conexión de alta velocidad mediante fibra óptica, agrega Juan Zago, muchas veces el router que nos entregan no termina por satisfacer las necesidades de todos los dispositivos conectados a la vez, o no cubre por completo toda la superficie del hogar, lo que nos lleva a usar a los tan conocidos repetidores, que pueden ser contraproducentes al limitar aún más la velocidad del internet, a pesar de mejorar la señal.

- Otros detalles: Pero hay más según Zago. También son problemas a considerar la sobreventa del servicio por parte del operador, un cableado en mal estado, o una señal deficiente si tenemos contratado un servicio fijo inalámbrico, otros de los quebraderos de cabeza para muchos usuarios, que no solo no aprovechan la conexión por la que están pagando, sino que pueden llegar hasta la interrupción completa del servicio sin más.

2. Calcula tu consumo

Saber cuánto estoy consumiendo habitualmente es esencial y los expertos recomiendan conocer nuestra demanda. La cantidad de ancho de banda varia según el servicio que se está utilizando, aclaran desde Huawei. “No es igual escuchar música en Streaming por un servicio como Huawei Music o Spotify a ver una película en 4k”, señala Felipe Sáez. Es importante conocer el consumo simultáneo de los dispositivos de una casa cuando están conectados al mismo tiempo, para poder contratar un plan acorde al uso de la familia o casa.

Por ejemplo, si tus dos hijos cuando acceden de manera separada y simultáneamente a sus clases por Zoom, nos explica Rodrigo Ramírez, en 4 horas, consumen 16 Gigas. Pero a eso debiésemos sumarle además que a esa misma hora puedes además estás conectado a Netflix viendo una película en HD (3 Gigas/hora) y tu pareja en una videollamada en Teams (1.5 Gigas/hora). Eso mismo está ocurriendo en el departamento de arriba y en el de abajo, especifica él.

Felipe nos da un buen dato. Para poder calcular y hacer una estimación, la Subtel cuenta con una calculadora en su página que te puede facilitar el cálculo https://www.subtel.gob.cl/calculadora/.

En general, continúa explicándonos Rodrigo Ramírez, los planes de hoy de Internet fijo ofrecidos por los operadores son bastante estándar y se mueven entre los 100 Megas hasta 1 Giga, pero lo importante nos dice, es dimensionar la demanda, la intensidad, la cantidad de equipos que se van a conectar a la red, el tiempo y el tamaño de la vivienda.

“El consumo puede ser alto, pero lo relevante es que la calidad de la experiencia de usuario sea concordante con la expectativa, más allá incluso de la cantidad de megas contratado. Una cosa es el servicio que las empresas prestan, pero otra cosa muy distinta es la experiencia que se entrega en el servicio. Es la calidad de la experiencia la que no se debe degradar”, sentencia el ex Subsecretario.

Dato importante: si hay factibilidad técnica, una conexión de 30Mbps de bajada y 10Mbps de subida es efectiva para la mayoría de los hogares, independientemente de qué tipo de actividades se realicen, aunque una conexión más rápida siempre es mejor.

3. Los errores más usuales

Ahora, los principales problemas con los que vamos a encontrarnos en una red WiFi en tu casa son los relacionados con las interferencias, los obstáculos y la distancia al punto de origen de la señal, generalmente dependerá del lugar donde coloquemos el router o el punto de acceso principal, dice Rodrigo.

Y hay algo esencial que hay que entender, explica, la potencia de la señal inalámbrica es proporcional a la distancia, es decir, cuanto más lejos esté el router o el acceso inalámbrico de la habitación a la que quieres llevar la cobertura, menor será la velocidad y la calidad de la conexión. De ahí la importancia de elegir adecuadamente la ubicación de la fuente de la señal inalámbrica. Parece de perogrullo, pero hay muchos que cometen este error garrafal.

Según los expertos, estos serían los errores más comunes que cometemos:

a) Estar lejos del router. Cuanto más cerca mucho mejor, ya que las redes wifi funcionan con tecnología de radio, es decir, mientras más te alejes de la fuente, en este caso de tu router, más débil es la señal.

b) Otro punto tiene que ver con las antenas del router. Si tu router tiene antenas, lo más lógico es ponerlas apuntando hacia el dispositivo que quieres que esté conectado, pero lo eficiente es colocar la antena en perpendicular al dispositivo para que se forme un tipo de anillo para que emita con más fuerza su señal.

c) Otro punto, son los obstáculos. Las frecuencias electromagnéticas utilizadas por las redes wifi tienen ese problema y es que cualquier tipo de obstáculos reduce su fuerza y su alcance, esto sucede con cualquier cosa, desde el tipo de techo, el suelo o la calidad de las construcción de las paredes, e incluso las tuberías de agua. También, las señales wifi cuando hay aglomeraciones de gente, reduce su fuerza.

d) No cambiar la clave de internet: Es común que la gente no cambie nunca su clave, dice Felipe Sáez, y si, es muy desagradable tener que estar cambiándola continuamente, sin embargo, no hacerlo, deja la puerta abierta para que usuarios cercanos puedan entrar a la red y consumir ancho de banda sin que sepamos. Además, según Sáez, debiésemos también monitorear el router, entrando a la configuración de éste y revisar los dispositivos conectados identificando si tenemos algún usuario parasito.

e) No actualizar el firmware del router: siempre es bueno actualizar el software interno del router ya que se agregan optimizaciones en seguridad y calidad de la red, agrega Sáez.

4. El plan de internet:

Juan Zago nos recomienda que, antes de contratar cualquier plan, lo mejor es evaluar cuáles son los proveedores cercanos o que cuentan con disponibilidad en nuestro domicilio, para descartar aquellas alternativas que se puedan salir del presupuesto, que posean un mal servicio, o que ofrezcan una velocidad menor a la competencia, así como la tecnología que usan para distribuir su señal. En este apartado, la fibra óptica es difícil de superar, dice.

Su consejo además es que cuando tengamos claras cuáles son las alternativas con las que contamos, es de mucha utilidad pedir opiniones a otras personas que cuenten con el servicio contratado, a fin de descartar nuevamente aquellos que no ofrezcan las velocidades contratadas, o que presenten caídas constantes, así como la calidad del servicio de atención a clientes.

5. El Router: lo más importante

¿Se han preguntado alguna vez si el router que les entrega su proveedor de internet es suficiente? Tal como lo plantea Ramírez, generalmente no nos fijamos en el router que se instala en la vivienda, siendo -muy acertado él en su analogía- el cerebro de la conectividad en el hogar. Desconocemos las capacidades de los routers para tener tantos equipos conectados o saber diferenciar las velocidades que se pueden obtener por wifi o por un cable.

No nos fijamos si ese router cubre la conectividad contratada o no, de ahí que nos planteemos si es necesario cambiarlos por un equipo más avanzado, y quizás es sumamente necesario.

Los routers, adaptadores, amplificadores o extensores que has usado quedan obsoletos en cuanto a estándares, protocolos o incluso conexiones Ethernet, explica este experto en telecomunicaciones. Por ello, hay que actualizar estos componentes por otros más modernos a la última en prestaciones.

Como ya hemos señalado, hay que tener en cuenta cuántos usuarios y cuántos objetos y equipos estarán accediendo a internet, así podremos distinguir entre usuarios esporádicos, intermedios y avanzados. Un buen router te permite más de 5 usuarios simultáneos, uso avanzado y semiprofesional.

También hay que fijarse en el hardware del equipo, el procesador, la RAM, en la cantidad de antenas y puertos disponibles. Cuanto mejor sea el hardware mayor será la carga de trabajo que podrá soportar sin ralentizarse. Por ejemplo, algunos modelos avanzados vienen ya con CPU de doble núcleo y 256 o 512 MB de RAM con las que pueden dar servicio a 4 o más usuarios simultáneos, con 8 puertos LAN a 1 Gbps (agregables hasta 4 Gbps) y 2 WAN a 1 Gbps que se pueden agregar para conseguir 2 Gbps; USB 3.0, 4 antenas orientables, dongle LTE, puerto M.2 para discos SSD.

La mayoría de los router de las redes wifi siguen usando la frecuencia de 2,4 GHz (gigahercios) en la que existen cierto número de canales, si estás conectado al mismo canal que tu vecino puede que las señales se superpongan y hagan difícil disfrutar de una conexión estable. Las redes wifi que está en la frecuencia de 5 GHz de los routers modernos que soportan el estándar WiFi 802.11ac tienen más canales y ofrecen más opciones al respecto, pero no todos los dispositivos son compatibles.

Hay desde luego otras alternativas en este ámbito para asegurar más conectividad: los routers 5G son cada vez más atractivos a la vista de la aparición de tarifas ilimitadas de datos. Sin embargo tenemos redes Wi-Fi para rato, sobre todo si tenemos en cuenta que el nuevo estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) acaba de comenzar a aparecer en productos de todo tipo —de hecho ya se comienza a hablar de su evolución, Wi-Fi 6E) y que se proyecta como una estupenda evolución de este tipo de conexiones.

Cómo saber si tenemos un buen router: las claves de un experto

Hay varias aplicaciones y software que te permiten simular la capacidad de router en el hogar y que ayuda a colocarlo en el mejor lugar posible. Rodrigo Ramírez recomienda algunas: WiFi Solver FDTD, NetSpot, Ekahau, HeatMapper, Acrylic, VisiWave , AirMagnet, Survey PRO.

Los routers de serie que ofrecen las empresas que comercializan Internet fijo, en su mayoría vienen con versiones que permiten disponer de un par de dispositivos a la vez, pero que fallan si hacemos un uso intensivo de la red inalámbrica. Por eso, el ex Subsecretario de Telecomunicaciones nos ayudó a dilucidar las claves para encontrar uno que se adapte a nuestras necesidades.

¿En qué nos debemos fijar? En si vienen con el estándar de comunicaciones inalámbrico 802.11ac, que opera de manera dual en la banda de 2,4 GHz y 5 GHz para ofrecer mejor cobertura y velocidad logrando cifras mínimas de 433 Mbps pero que combinando varios flujos de datos pueden alcanzar los 1,3 Gbps en incluso en los equipos más punteros 1.900, 2.400 o 3.200 Mbps.

También conviene fijarse en si el router cuenta con protocolos avanzados de Quality of Service (QoS), que permite al router redirigir el tráfico de forma inteligente por las diferentes bandas de frecuencia dando prioridad a los dispositivos y aplicaciones que necesiten más velocidad y menos latencia.

Huawei lanzó este año en Chile su nuevo router HUAWEI WiFi AX3, un equipo que soporta tecnología WiFi 6 mejorada y permite una conexión de gran potencia y calidad, un buen aparato si quieres mejorar la conectividad de internet en tu casa.

Consejos:

- No situar el router cerca de otros objetos que emiten frecuencias y que usan otras tecnologías inalámbricas, como microondas, refrigeradores, consolas de videojuegos, cámaras de videovigilancia para niños o incluso los altavoces inalámbricos.

- No se debe instalar el router en un lugar escondido de la casa, sino en un lugar visible y en altura para que ilumine toda la casa. Jamás en el piso, en armarios, clóset o donde quede escondido.

- Ubicar el router un lugar amplio dentro del hogar para obtener una mejor cobertura.

- Permanecer dentro de la zona de cobertura y alcance del router mientras más cerca se esté del equipo mejor será el nivel de señal.

- Desconectar dispositivos que se encuentran fuera de uso o desactualizados.

- Debes conectar por cable los equipos que consumen una gran cantidad de datos, como por ejemplo tu smart TV, ahí es recomendable q esos aparatos se conecten directamente al router.