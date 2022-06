7 videojuegos para regalarle a papá

Videojuegos. Cada vez permean más nuestro tiempo libre y su acceso se hace progresivamente más ubicuo. Afortunadamente, las nuevas generaciones entienden mucho mejor —y de manera más orgánica— el valor de los videojuegos, que trasciende el mero entretenimiento. Hoy son medios que cuentan historias interactivas y son plazas públicas en dónde se pueden juntar con sus amigos, en cualquier parte del mundo, y disfrutar una partida o un evento en vivo.

Si bien muchos adultos actuales se alcanzaron a criar con las primeras oleadas de videojuegos durante los ochenta y noventa, el paso a la paternidad o los deberes laborales hicieron que muchos de ellos hayan dejado las consolas y los juegos de lado. Pero nunca es tarde para ponerse al día, especialmente si hay niños en la casa.

Aunque lo último que se haya jugado sea algo de la época del Pac-Man, los primeros Mario o, con suerte, una vieja edición de FIFA, igual algo de conocimiento básico existe. Quejarse por la dificultad de los juegos actuales también es una excusa para muchos, pero no es más que eso: casi todos los juegos modernos traen modos extremadamente fáciles para poder disfrutar la historia, los escenarios o las características esenciales del título.

Lo otro bueno es que tanto Xbox de Microsoft como PlayStation, de Sony, cuentan en nuestro país con servicios de suscripción que, tras pagar una mensualidad, permiten acceder a múltiples beneficios y descargas, incluyendo grandes bibliotecas de juegos para todos los gustos, donde sólo hay que probar y seguir probando hasta encontrar el título perfecto.

Y si se logra jugar en pareja, con enseñanzas y sugerencias, la experiencia puede llegar a ser exponencialmente entretenida y productiva. Aquí van algunas sugerencias de juegos para el Día del Padre.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Traveller’s Tales / Warner Bros. Interactive Entertainment)

Sin duda, la franquicia de videojuegos basados en las figuras Lego es un excelente punto de partida para jugar en forma cooperativa y familiar de manera más o menos sencilla. Los juegos Lego se basan en exploración, recolección, solucionar puzzles y algo de combate para sazonar la experiencia. Y como es tradición, la saga de Star Wars sigue siendo una de sus principales canteras de inspiración.

Los primeros juegos eran básicamente las historias originales de la saga, pero con monitos Lego. Pero la serie ha ido madurando hasta llegar a The Skywalker Saga, un juego que es ya el próximo nivel: la historia se defiende por sí misma, hay cientos de personajes a través de la aventura e incluso el combate está mejorado y ahora es más profundo y satisfactorio. Tiene más colores y chistes que nunca, ideal para una tarde pop entre padre e hijo, con una historia que ambos conocen. (Disponible para PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X).

Portal 2 (Valve)

Los siguientes no son juegos nuevos, pero son títulos que definitivamente vale la pena jugar de a dúo. El primero es el clásico Portal, y especialmente su secuela, el Portal 2. En ambos la idea es escapar de distintas habitaciones utilizando portales que permiten atravesar la lógica con el fin de encontrar una solución. Son juegos inteligentes, con un finísimo sentido del humor y diseñados para ser disfrutados en forma colaborativa, aunque también pueden ser gozados en soledad.

El que destacamos es el segundo título de la franquicia, mucho más ambicioso, complejo y acabado que el primero. Tanto así, que incluso el villano es uno de los personajes más icónicos (y divertidos) de la historia. Es un juego que tiene ya sus años, pero su mecánica no ha podido ser replicada, por lo que el Portal 2 sigue siendo un título único y muy entretenido. (Disponible para Windows, MacOS y Nintendo Switch).

Cuphead (Studio MDHR)

Este juego independiente, originalmente lanzado el 2017, aún sigue teniendo una larga vida, gracias a la expansión descargable que debuta este mes y, cómo no, la exitosa serie animada de Netflix que explora la vida de estas tazas animadas que le venden su alma al diablo.

Para quienes no lo conozcan, Cuphead es una aventura con una fuerte alma arcade. Basada en el subgénero run and gun, el juego es sencillo en sus mecánicas pero difícil de dominar. Nuestros héroes deben correr, disparar y derrotar a una multitud surrealista de enemigos. Todo embelesado con una estética de animación retro que recuerda a Bety Boop o los trabajos de Max Fleisher, además de la música de entreguerras que acompaña al juego. Divertido, colorido, psicodélico y adictivo. Y ahora que hay nuevo material descargable, es una excelente excusa para jugarlo. O volver a jugarlo y ojalá de a dos. (Disponible para Windows, MacOS, Xbox Series One y X/S, PlayStation 4 y Nintendo Switch).

El retro-gaming se refiere al culto existente a los clásicos videojuegos de antaño. Por razones generacionales obvias, esta tendencia cada vez cobra mayor relevancia e interés, ya sea simplemente por nostalgia o para revivir con los hijos los juegos del pasado, tal como si fueran piezas de museo. Existen múltiples maneras de emularlos, pero para quienes no tengan tanto presupuesto, el sistema Anstream Arcade es una excelente manera de conocer los títulos que encarnaron las primeras eras de los videojuegos.

Vía streaming, es capaz de reproducir juegos de los setentas, ochentas y noventas, desde juegos de arcade a oscuros títulos de consolas noventeras de 8 y 16 bits, pasando por Atari, el Commodore 64, consolas portátiles y mucho más. También, hay tablas de posiciones, torneos y desafíos para competir online contra otros jugadores. Y algo muy importante: todo es gratuito, los juegos son licenciados y no hay nada ilegal de por medio. Así que a volverse loco, sin culpa. (Disponible para Windows, macOS, Android, iOS y próximamente, en consolas).

Para papás que juegan solos

Diablo Immortal (Blizzard + NetEase / Blizzard Entertainment)

Ok, es un juego gratuito, pero definitivamente uno muy esperado y que vaya que ha metido ruido desde su salida, apenas hace algunas semanas. Este nuevo Diablo está especialmente diseñado para aparatos móviles y, hay que reconocerlo, funciona a las mil maravillas, manteniendo la esencia que ha hecho tan popular a esta franquicia de rol: mundos de fantasía gótica con vista isométrica, muchísimos enemigos y aún más formas de eliminarlos. Todo eso con las consiguientes mejoras que va experimentando el personaje a través de este masivo juego multijugador. Ojo que se está en línea en todo momento, pero puede ser disfrutado en pequeñas dosis diarias.

Si bien es gratuito, el juego posee micro transacciones, las que han generado bastante polémica tras su lanzamiento: es posible que sea muy necesario meterse la mano al bolsillo para mejorar los números del protagonista —algunos calculan que para subir un personaje al máximo nivel habría que gastar entre 50 mil y 100 mil dólares—, pero tampoco va a pasar nada si no se hace. Va a depender exclusivamente del usuario. Como sea, desde esta vereda, es el mejor entretenimiento móvil disponible hoy en día. (Disponible gratis en Android, iOS y Windows).

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (Crows Crows Crows)

Esta extraordinaria aventura laboral en primera persona, editada originalmente de manera independiente el 2013, es uno de los juegos más sorprendentes de las últimas décadas. El rol del jugador es el de un empleado de oficina, común y corriente, que de repente ve cómo todo el mundo desaparece. El jugador se puede mover libremente a través de despachos y pasillos para saber qué ha ocurrido. Y un cálido narrador lo va a acompañar en la aventura, que estará llena de sorpresas.

Teniendo como principal mecánica el discernimiento, la sátira y el objetivismo, el jugador puede aceptar o no la “narración” del juego, lo que hace que las posibilidades de acción sean casi infinitas, casi como un “escoge-tu-propia-aventura” moderno. Esta nueva versión Ultra Deluxe trae nuevo contenido, además de estar optimizado para las consolas actuales. Inclasificable, es influencia absoluta para series de TV actuales como Severance y otras distopías similares. (Disponible para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X, y Nintendo Switch).

Dying Light 2: Stay Human (Techland)

La secuela al interesante juego del 2015 ,que mezclaba mundo abierto, parkour y una horda de zombis, acaba de tener una exitosa secuela que se ambienta 20 años después y que sube la apuesta con mejores gráficas, una extensión mucho más compleja, múltiples armas y mucho, mucho parkour. Atravesar el mundo del juego puede ser muy dinámico, fluido y satisfactorio.

Desarrollado nuevamente por el estudio polaco Techland, la historia quizá no sea lo más atractivo, pero sin duda agarra vuelo a medida que el personaje va progresando, tomando decisiones y empoderándose. Además, existe la posibilidad de jugarlo en modo cooperativo hasta para cuatro personas. Y como buen juego de rol con mundo abierto, hay variadas actividades para realizar a medida que se van eliminando los muertos vivientes, acaso los villanos favoritos en el mundo de los videojuegos. (Disponible para PlayStation 4 y 5, Windows PC, Xbox One y Series X).

*Los precios de los productos están actualizados al 14 de junio de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.