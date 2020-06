9 gin para degustar

Llevo aproximadamente dos años obsesionada con probar distintos tipos de gin. No soy fanática de los tragos largos, dejé la piscola hace más de 15 años, nunca he tomado ron, y muy esporádicamente me tomaba algún vodka tónica en matrimonios, discoteques o fiestas; sin embargo, siempre he sido una amante del vino, y hoy en especial de un buen malbec. Pero cuando probé el gin hace años atrás, encontré un trago que logró ser mi complemento perfecto para esos momentos que no combinan con una copa de vino.

Lo que me gusta del gin-tonic es su frescura e intensidad de aromas, esa perfecta combinación de este licor con tónica, esa química que logran juntos que es casi perfecta. Leí por ahí alguna vez, que el gin es el ying y la tónica es su yang, es decir, el uno para el otro. Para mi, tiene todo el sentido.

Para quienes no conocen mucho al respecto, les cuento que la palabra gin es un apócope de ginebra, que proviene del francés genièvre y del holandés genever, que significan enebro, que es su ingrediente botánico por esencia. En su forma más simple, la ginebra se puede hacer de grano fermentado o melaza, y con sabor a bayas de enebro. Independientemente de la combinación de ingredientes botánicos y especias que se incorpore a el gin -que hoy en día pueden ser muchas-, éste siempre encontrará una expresión más o menos prominente de enebro, con un sabor agradable, floral y también a madera y pino.

El gin lleva algunos años posicionándose en Chile como un trago sofisticado y la moda nos ha llevado hasta aprender a destilarlo nosotros mismos, son muchos y buenos los gin chilenos que han proliferado en los últimos dos años. La ginebra es una categoría de alcohol cada vez más diversa y hay una serie de marcas que se han convertido en mis verdaderas favoritas, algunas de ellas clásicos internacionales y otras, novedades nacionales, todos perfectos para ser la base de un refrescante gin-tonic o un gin mule, la versión del moscow mule, que son mis preparaciones favoritas para disfrutar de este licor.

Cuando uno piensa en gin, se le vienen a la cabeza algunas marcas con años de historia, como Beefeater o Tanqueray, buenos clásicos londinenses y reconocidos como gin secos. Pero hoy hay mucho más donde explorar. Y a continuación les dejo algunos de mis elegidos, unos muy conocidos, otros no tanto. Pueden ser además un excelente regalo para el día del papá.

Monkey 47

Este es un gin alemán. La cifra que forma parte de su denominación recuerda el número de ingredientes botánicos empleados en ella, es decir, 47. Por eso está considerado como una de las gin con más ingredientes del mundo y, sin duda, uno de las más sorprendentes gracias a su amplia variedad de matices tanto aromáticos como muy sabrosos.

Esta es una ginebra sumamente compleja, con un catálogo de aromas y sabores amplísimo, en el que destacan notas de flores como el jazmín o el saúco, notas de varias pimientas, toques cítricos más que evidentes, pinceladas dulces, el amargo del enebro y puntos frutales rojos que redondean el conjunto.

Si eres muy fanático de este licor, vale la pena la inversión para poder darse un gusto.

Gin Mare

Gin Mare, es una ginebra premium de origen español que refleja el espíritu del mediterráneo gracias a 4 ingredientes, albahaca de Italia, romero de Turquía, olivas de España y tomillo de Grecia, productos que le confieren sus especiales características.

Perfecto para un gin-tonic, con unas hojas de albahaca o romero, mucho hielo y lo ideal, una de agua tónica de buena calidad.

The London N° 1

The London Gin Nº1 pertenece al selecto grupo de las ginebras súper premium, elaborada con grano inglés de alta calidad y con 13 ingredientes botánicos provenientes de diversos lugares del mundo.

Su característica principal es su color azul turquesa muy suave, y éste se debe a la maceración de flores de gardenia. Los botánicos utilizados en este gin son el enebro, naranja, corteza de limón, cilantro, regalíz, canela, corteza de cassia, angélica, raíz de lirio, tomillo, almendra, semillas de hinojo, cardamomo y aceite de bergamota. Su olor es ligeramente balsámico y picante, muy perfumada, muy suave en la boca y de sabor persistente.

Si acompañas tu gin-tonic con una corteza de limón o con una rama de canela, queda perfecto.

Hendrick’s

Este ya es un clásico en Chile. Se destila a partir de una receta única donde se mezclan 11 plantas botánicas entre raíces, flores, semillas y frutos en la costa suroeste de Escocia. Es la famosa ginebra que se ha hecho conocida con la combinación de gin-tonic con pepino, y queda perfecto acompañado de una cáscara de este vegetal.

Bombay Saphire

Bueno, bonito y barato. Así es Bombay Saphire Dry, un gin mundialmente famoso con su distintiva botella azul. Cada gota contiene 10 ingredientes botánicos seleccionados a mano provenientes de lugares exóticos de todo el mundo, un paseo sensorial por la Toscana, España, Indo-China y el Norte de África.

Bombay Sapphire utiliza una técnica de elaboración exclusiva llamada infusión al vapor: la manera más cuidada de transmitir el sabor de los botánicos a la ginebra y conseguir una ginebra con un sabor suave y equilibrado, perfecta para combinar.

La República, Amazónica

Si te gustan las sensaciones intensas, esta es una buena oportunidad. Para mi, este fue un gran descubrimiento. La fineza y la profundidad de sus aromas se logra gracias a la destilación en altura ya que la extracción de los aceites de los botánicos se hace de manera más delicada.

La República Amazónica está compuesta por 16 distintos ingredientes botánicos originarios de la selva boliviana donde predominan las notas a enebro, ají y cacao. Cualquier trago que hagas con él, dejará un gusto un poco picante en tu boca. Una delicia.

Los chilenos

Han aparecido muchas opciones nacionales y que no tienen nada que envidiar a los grandes clásicos nacionales. Acá tres opciones que he podido degustar y que son una excelente opción si te estás dejando conquistar por los gin chilenos.

Feroz

Este es un gin especiado con 10 ingredientes botánicos, con notas de enebro, coriandro, hinojo, clavo de olor, cardamomo, cáscara de Naranja, canela, cedrón, boldo y manzanilla.

Provincia

Tal como lo expresan en su sitio web, este gin presenta de manera bastante sutil sus notas herbáceas de boldo, un tono cítrico de lima, semillas de cilantro y el aroma del enebro.

En boca predominan los sabores más especiados de pimienta negra, el cardamomo, zarzaparrilla y de manera delicada la hierba del clavo. Posee un final suave y sutil, y a la vista, es un destilado transparente y limpio.

Quintral Los Andes #1

Muy bueno. Los Andes #1 es un doble destilado con botánicos nativos mayoritariamente de Los Andes como cedrón, huacatay y rica rica, especias que lo hacen ideal para un gin tonic.

Otras recomendaciones

1. Agua Tónica Thomas Henry para un buen gin tonic

2. Ginger Beer Fever-Tree para un buen Gin Mule (gin, ginger beer, jugo de lima y hielo)