9 grandes ofertas de esta semana: tablets, notebooks y audífonos con hasta un 45% de descuento

Tablet Huawei Matepad Pro 10,8″ 128GB (más teclado y lápiz) - 38%

Como una de las mejores tablets del año pasado se ubicó la Matepad Pro de Huawei, un modelo potente, brillante y muy versátil. Su precio solía estar a la altura de sus prestaciones, pero hoy Paris la tiene en su valor histórico más bajo: por primera vez, con teclado y lápiz magnético incluido, está a menos de 400 mil pesos. Precio normal: $649.990.

Notebook Lenovo Legion 5 / Intel Core i7 / 8GB RAM / 512GB SSD / 15,6″ FHD - 37%

Una interesante opción para gamers primerizos —o que quieren adquirir su primer computador especializado— es el Legion 5 de Lenovo. Incluye una tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX-1650, procesador Intel Core i7 de 10ª generación, disco sólido de 512GB y memoria de 8GB. Más que suficiente para empezar con los videojuegos, más aún si cuenta con un 37% de descuento. Precio normal: $1.199.990.

Smart TV Xiaomi P1 LED 32″ HD - 45%

No hay producto que se le escape a Xiaomi. El gigante chino, que comenzó en Chile con los smartphones, ya ha desplegado todo su arsenal, y a electrodomésticos de cocina o de limpieza ahora suma también televisores inteligentes. No lo hemos probado aún, pero si su rendimiento se parece al de sus smartbands, sus freidoras o sus aspiradoras, entonces estaremos frente a una atractiva TV. Más no se puede pedir por menos de 100 lucas. Precio normal: $179.990.

Barra de sonido inalámbrica Philips TAB5305 2.1 - 34%

Las barras de sonido son hoy la mejor manera de mejorar el audio de tu TV —o de amplificar tu proyector—, ya que su precio general es razonable, exigen poco espacio y pueden incluso usarse sin cables. Este modelo Philips cuenta con subwoofer, Bluetooth 4.2 y 2.1 canales para darle más profundidad a los capítulos de House of the Dragon o mejor ambiente a los partidos del mundial. Precio normal: $129.990.

Audífonos inalámbricos LG Tone Free FP8 UV Nano - 29%

Cuando reseñamos este modelo, nos llamó mucho la atención la comodidad de los audífonos LG, así como lo fácil que resultó enlazarlos y utilizarlos. Su sonido, sin ser deficiente, no es su mayor fortaleza, pero para usuarios no tan exigentes pero que necesitan (o gustan) de llevarlos puestos buena parte del día, son una gran alternativa a un precio atractivo. Precio normal: $119.990.

Parrilla a carbón Weber MasterTouch 57 cm - 40%

Se terminó hace rato el Dieciocho pero la temporada de parrillas no hizo más que comenzar. Los calores y largos días llaman a encender las brasas, y aunque la carne esté carísima, siempre se puede salvar con ingenio y cortes más económicos. Esta elegante parrilla Weber —con tapa, termómetro, cuerpo porcelanizado y receptáculo para las cenizas, entre otros atributos— dejó de ser carísima estos días en Easy y hoy tiene un valor realmente seductor. Precio normal: $349.990.

Control PlayStation 4 Dualshock - 20%

Las consolas solo incluyen un control remoto, lo que obliga a adquirir otro aparte. Ahí está el negocio, porque uno nuevo y original —que son los que duran más tiempo—, cuesta casi setenta mil pesos. Por eso, si hace falta un mando en casa, conviene aprovechar rápido esta oferta de Paris, que aunque solo es de un 20%, reduce en más de 15 mil pesos el valor. Precio normal: $69.990.

Licuadora Bosch SilentMixx Pro 2 900W 2,3 litros - 29%

Si se busca una licuadora para toda la vida —o bueno, para buena parte de ella—, no queda otra que invertir. Las de 20 o 30 mil pesos suelen engatusarnos con sus botones y brillos, pero el precio no debe confundirnos: solo durará un par de años antes que el motor se funda, algún plástico se derrita o la jarra se trice. Para heredarle el aparato a los hijos, entonces sugerimos aprovechar el descuento de este modelo Bosch de 2,3 litros, 900W de potencia y vaso de vidrio templado extra grueso. Precio anterior: $139.990.

Minipimer FDV Thunder 800 W - 25%

Nuestro editor tiene en casa esta minipimer FDV y el único problema que presenta es que es demasiado potente: las cosas le quedan muy trituradas o a veces salpican mucho si es que no se usa con sigilo. Aparte de eso, puros elogios: es pesada, para un buen manejo, cuenta con un moledor de papas —que deja el puré realmente cremoso— y su vaso y su recipiente picador son muy prácticos y resistentes. Un gran aparato con un pequeño precio. Precio normal: $59.990.

