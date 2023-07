Alimentos para mascotas: ¿sabes leer correctamente el etiquetado de lo que come tu animal?

¿Libre de granos?: Fuentes de carbohidratos, como la papa, la yuca o la tapioca son necesarias en alimentos secos. No por los requerimientos nutricionales de los animales sino que para facilitar la producción industrial de los pellets. Su concentración, como vimos en el punto anterior, no debe superar ciertos porcentajes para evitar efectos negativos en la salud de las mascotas. Granos como maíz, trigo o arroz aportan también carbohidratos, pero poseen un alto índice glicémico y mucho almidón, contenido que perros y gatos no pueden metabolizar de buena manera, transformándolo en grasa. Por ello, lo recomendable es que los alimentos estén libres de granos —o “grain free”, en inglés. Eso sí, “libre de granos” no quiere decir que no tenga carbohidratos, algo que, según Márquez, suele generar confusión.