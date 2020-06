Cepillos de dientes eléctricos: ¿son mejores que los manuales?

El esmalte que cubre a los dientes es una de las sustancias más duraderas del cuerpo, incluso más fuerte que los huesos. ¿Estamos exagerando? Pensemos en restos arqueológicos: los dientes son piezas que ayudan a dilucidar los misterios de quién es la persona encontrada bajo tierra.

Limpiar el esmalte no es una preocupación solo del hombre moderno: hace una década se descubrió que el Neandertal cuidaba su higiene bucal: más bien, usaba palillos para los dientes. Un equipo de arqueólogos alemanes y estadounidenses encontró ranuras entre los dientes de unos fósiles, además de una muela con una hendidura de casi siete milímetros. “Alguien metió algo de madera ahí durante mucho tiempo”, afirmó Ralf W. Schmitz, experto del museo LVR-Landesmuseum de Bonn, Alemania.

El cepillo de dientes es un elemento fundamental en nuestra higiene. Y si miras en la góndola de la farmacia o el supermercado, encontrarás las opciones de toda la vida y también los modelos eléctricos, bastante más caros. ¿Valdrá la pena invertir en uno de ellos? ¿Realmente necesito que una máquina me lave los dientes?

Práctico conversó con tres odontólogos para que nos expliquen lo básico que se debe tener en consideración antes de dar ese paso al futuro y comprar uno de estos aparatos.

¿Es mejor un cepillo eléctrico a uno normal?

“Los cepillos eléctricos son parte del arsenal de elementos que tenemos para mantener una buena higiene”, explica Matías Contente, odontólogo de la Universidad de Chile y especialista en periodoncia e implantología quirúrgica. “En la medida en que sean bien utilizados, son tan buenos como un cepillo manual”, agrega.

“Existe evidencia de que pueden eliminar más placa bacteriana –los microorganismos que generan los problemas de salud oral— pero su significancia clínica es relativa”, dice Contente. Esto quiere decir que “en el marco de algún estudio específico mostraron ser mejores, pero en el día a día, son igual de buenos que los manuales”, complementa.

Hasta ahora, uno de los estudios más completos sobre la eficacia de los cepillos eléctricos fue publicado en 2005 y recogido por Cochrane, plataforma en la que se recopila información médica. Ahí se concluye que solo los modelos de rotación/oscilación resultan ser algo mejores que el cepillado manual para eliminar la placa y reducir la inflación de las encías. Sin embargo, al largo plazo no hay evidencias de que el uso de un cepillo eléctrico mejore la salud dental.

El cepillo de la comodidad

Ahora, que no tenga grandes beneficios ligados a la salud bucal, no es sinónimo de que sea una mala inversión. “Los cepillos eléctricos son muy buenos mientras se ocupen de manera correcta”, explica la dentista Montserrat Gutiérrez (@dra__montse), especialista en ortodoncia, ortopedia y disfunción en Clínica Gutiérrez. Si bien asegura que en ningún caso “un cepillo eléctrico es mejor que uno manual”, si puede presentar ventajas para personas con algún tipo de problema de movilidad o discapacidad cognitiva, ya que podría entregar “el movimiento vibratorio que quizás con tu propia mano no puedes hacer”.

Fernando Concha, periodoncista e implantólogo en Clínica O, afirma que otra ventaja que tiene este tipo de cepillos son sus “programas de 2 a 3 minutos”, pero todo va dependiendo de la marca. Estas modalidades permiten “que te cepilles el tiempo que hay que cepillar”.

Las cerdas

No estamos hablando de las madres de los cerdos. Por si no lo sabías, cerdas se le llaman a las hebras que tiene el cepillo dental. Este es un elemento clave a la hora de escoger un cepillo tanto manual como eléctrico. Uno de los problemas de estos últimos, explica Montserrat Gutiérrez, es que “por lo general sus cerdas son muy duras”. Por lo mismo recomienda “buscar un cabezal que tenga cerdas suaves”.

Además advierte que aún si las tiene suaves, “si te lo pasas muy fuerte por la encía, te la puedes reventar o hacer heridas en ella”. La encía requiere un cuidado especial, ya que “si se daña, por lo general suele ser irreversible”, apunta.

Fernando Concha hace hincapié en que no todas las marcas tienen cepillo de cerdas suaves. “Eso también hace más complejo el tema del cuidado, no son tan efectivos”, afirma.

Importancia en el cepillado

El secreto de una buena higiene es la técnica y la constancia, al menos eso fue lo que concluimos conversando con estos tres especialistas. “Cualquier cepillo que uses correctamente, y con el que logres una buena higiene oral, es recomendable”, afirma Matías Contente. Pero advierte que no hay que perder el norte: “puedes tener un cepillo eléctrico, uno atómico o de última tecnología, con conexión 5G o definición 4K, pero si no lo usas bien no sirve de nada”.

En abril, mientras ya nos encontrábamos en cuarentena, Montserrat Gutiérrez posteó un video en Instagram TV en el que muestra cómo realizar una apropiada higiene dental. “La gente tiene que entender que más allá de qué cepillo utilizar, esto se trata de qué técnica aplico y cómo me cepillo”, asegura.

Si necesitas orientación al respecto, dale play a su video:

Basándonos en las claves que nos dieron estos especialistas, buscamos algunas alternativas para aquellos que, a pesar de que no existen mayores diferencias con los manuales, siguen interesados en los cepillos eléctricos.

Cepillo de dientes eléctrico Philips

La descripción del producto dice que tiene hasta 31 movimientos de cepillado por minuto y promete eliminar hasta seis veces más placa. Contiene temporizador, por lo que será más fácil seguir los programa de cepillado.

Cabezal de recambio suave Philips

Este cabezal es de pelo de DuPont, suave y cómodo, por lo que no dañaría las encías. Además ,el material de confección equilibra la vibración del cepillo.

Oral B Vitality Cross Action

Este cepillo también cuenta con temporizador, por lo que cepillarás tus dientes el tiempo necesario. Esta oferta incluye dos cepillos de dientes eléctricos.

Repuesto suave Oral B

Contiene dos unidades y las cerdas de este repuesto tienen filamentos suaves y ultrafinos para proteger a las encías.