Comida fácil: nuggets de pollo

La pandemia y las cuarentenas han sido complejas para todos. El teletrabajo es muy distinto a lo que imaginábamos, sin horarios y muy desordenado, debido a que hay que combinarlo con las tareas de la casa y el colegio online para los que tienen hijos en edad escolar. Si alguna vez pensamos que trabajar desde la casa iba a significar tener un poco más de tiempo de calidad, claramente no era bajo estas condiciones sanitarias.

En mi caso personal, en la semana tengo poco tiempo para cocinar y he intentado ir dejando cosas preparadas el fin de semana para los demás días. Pero para lo que no tengo tiempo ni salud mental en este momento, es para batallar con un niño un tanto mañoso —como muchos, imagino— y sus pocas ganas de comer sanamente. Lo bueno es que he descubierto que para él todo mejora con unos nuggets picados, pueden ser de pollo o pescado, pero los platos se convierten en algo mucho más apetitoso con este simple acompañamiento. Legumbres con un par de nuggets hechos al horno, todo tipo de sopas y cremas de verdura, guisos, etc... No más luchas alimenticias si le pongo un par de nuggets adornando el plato.

Previo a la pandemia, cuando el tiempo me permitía ser una madre más dedicada, le cocinaba yo sus nuggets con una receta muy simple que alguna vez encontré en internet. Cocinaba, horneaba y congelaba. Obviamente, siempre guardaba una bolsa de alguna marca para situaciones sacadoras de apuro. Sin embargo, en tiempos de coronavirus los nuggets caseros quedaron en el olvido y le dimos la bienvenida a los clásicos congelados de bolsa. Sí, tengo absolutamente claro que no es lo ideal, y que mi hijo debe aprender a comer de todo. Solo creo que este no es el momento preciso para empezar a dar esa batalla.

El problema eso sí, es que partí comprando las marcas clásicas y, en comparación a mis nuggets, estos eran cualquier cosa menos pollo. Ni siquiera tienen color a pollo y para qué hablar del sabor.

Entonces comencé una búsqueda exhaustiva de lo más similar a un nugget casero y encontré mis dos marcas favoritas, a las cuales recurro mensualmente para abastecerme: el primer lugar se lo lleva Granja Magdalena, con sus pechugas apanadas y sus nuggets; y el segundo, Sadia, que tiene un par de productos que vale la pena destacar: los chicken fingers, que son como filetitos de pollo rebozados, y los golden chicken.

1. Pollos crocantes Granja magdalena

Es lo más similar a hacer pollos apanados uno mismo. Son pechugas de pollo condimentadas, rebozadas y cocidas. Contienen leche, gluten y soya. Si los pican, pueden pasar por nuggets perfectamente. Son libres de alimentos e ingredientes industriales y 100% naturales.

El gran problema es que no son baratos. Sin embargo, en comparación a las marcas más tradicionales que venden paquetes de 300 o 400 gramos, en este vienen 750 gramos.

2. Nuggets de pollo Granja Magdalena

A diferencia de los anteriores, estos son nuggets tal como los conocemos. No es una pechuga rebozada, sino que el pollo está molido y apanado. Al igual que todos los pollos que utilizan en Granja Magdalena, estos también son libre de alimentos industriales y 100% naturales.

Tampoco son muy baratos, pero ocurre lo mismo que con la primera opción, vienen 750 gramos.

3. Chicken Fingers Sadia

De las grandes productoras de este tipo de alimentos, Sadia se ha transformado en mi favorita. Si bien estos tampoco son nuggets como tal, la única diferencia es la forma que tienen. Personalmente, me gustan mucho más que los nuggets de esta marca, tanto por el porte como porque son un poco más gorditos.

Quedan perfectos y crujientes al horno, su color corresponde al color del pollo molido y el sabor también. Se nota que tienen una cantidad de pollo considerable en comparación con sus competencias.

Cantidad: 480 gramos.

4. Golden Chicken Sadia

Estos tampoco son nuggets tradicionales, sino que trocitos de pollo rebozados y eso se nota a simple vista. Al horno quedan un poco más duros que los anteriores, por lo que quizás no son tan convenientes para niños que están recién empezando a comer trozado.

Cantidad: 300 gramos

Receta de nuggets de pollo

Para quienes tienen un poco más de tiempo y quieres inspirarse haciendo nuggets caseros, les comparto esta receta muy sana.

Ingredientes:

-750 gramos de pechuga de pollo

-2 huevos

-1/2 taza de leche

-3 rebanadas de pan de molde

-pan rallado

-sal y pimienta

- harina

-aceite de oliva o canola (si van a freír)

Preparación:

1. Moler el pollo en la mini pimer.

2. Remojar las 3 rebanadas de pan de molde con la 1/2 taza de leche.

3. Agregar un huevo al pollo molido y salpimentar a gusto.

4. Mezclar e incorporar todo. Agregar un poco de pan rallado para poder darle forma a los nuggets.

4. Hacer bolitas y aplastarlas un poco. Cuando estén listas, refrigerar 30 minutos.

5. Después viene el proceso del rebozado o apanado. Pasar los nuggets ya refrigerados por harina, después por huevo batido y por último por pan rallado.

6. Hornear hasta que estén crujientes. También se pueden freír.