Cómo cuidar, lavar y afilar los cuchillos de cocina

No hacer palanca con el cuchillo : cuando llega el momento de abrir tapas muy cerradas, es tentador pensar en la hoja para apalancar y destapar rápidamente. Pero hay que resistirse, porque la punta puede mellarse y la hoja deteriorarse.

Usarlo como destornillador: hay un tornillo suelto, la caja de herramientas está lejos, no tienes mucho tiempo pero sí un cuchillo a mano. ¿Por qué no? Porque no: la punta quedará roma, la hoja se puede doblar y el filo mellar.