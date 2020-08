Cómo escoger el condón adecuado

Todas hemos tenido más de alguna experiencia embarazosa con un condón, ya sea por un imprevisto, un condón atrapado o peor aún: cuando el condón le queda gigante a la contraparte, una experiencia tragicómica de la que solo podemos sacar aprendizajes.

Hablar de sexualidad, por suerte, está cada vez más normalizado, pero a su vez sigue siendo preocupante ver la realidad de nuestro país en cuanto a educación sexual. Sin ir más lejos, un informe publicado en 2015 situó a nuestro país como el peor evaluado en la materia entre otras 17 naciones latinoamericanas. Allí se monitoreó cómo los participantes avanzaban en materia de salud sexual y reproductiva, y educación integral en sexualidad.

El plan era reducir en un 75% las escuelas bajo la jurisdicción de los ministerios de Educación que no impartieran educación integral en sexualidad, y bajar al 50% la brecha de adolescentes y jóvenes sin cobertura en necesidades sexuales y reproductivas. Si bien el promedio de avance general en ambas temáticas fue del 69%, Chile obtuvo el más bajo de la región, con 39%... Preocupante, ¿no creen?

Por otro lado, en la Segunda Encuesta de Sexualidad de GfK, que data de hace casi un año, se determinó que la edad de iniciación sexual se mantiene en los 17 años y que los chilenos han tenido una media de 5,1 parejas sexuales en su vida. En este mismo estudio se indicó que el 70% de los chilenos mayores de 15 años asegura usar un método anticonceptivo, siendo el condón el favorito: un 35% lo prefiere.

¿Pero todos los condones son iguales? ¿Cómo saber cuál es el que mejor se adapta a nuestras necesidades y gustos? Práctico conversó con una experta en sexualidad y con una especialista en profilácticos para que puedas encontrar el más apropiado.

Definir la talla

“Al elegir un condón, el tamaño sí importa; no el largo pero sí el ancho”, dice Andrea Huneeus Vergara, ginecóloga infanto-juvenil del Centro de Adolescencia de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. “Si queda apretado, puede incomodar o romperse, y si queda suelto se puede salir”, apunta la experta. Así como la cenicienta encuentra su zapato, con los condones y el pene pasa algo similar: es de suma importancia que el pene se sienta cómodo en el profiláctico.

Por eso, antes de debutar con tu pareja sexual debes hacer el viejo ejercicio de ir probando, sobre todo para “saber si te va a quedar bien el ancho”, explica la doctora. “Lo ideal es que pruebes con el pene erecto varios condones antes de tener relaciones en pareja”, puntualiza.

El mercado de los condones ha ido creciendo y hay innovaciones que no dejan de sorprender. Precisamente así fue como nació Condonería, tienda especializada donde además de tener un amplio abanico de productos, entregan contenido, información y asesoría en la compra.

“Poco a poco hemos ido incorporando el tema de que comprar un condón es como comprar ropa”, explica Melissa Torrejón Pirce, directora comercial de Condonería, emprendimiento en el que se enfocan precisamente en esto: el mundo del condón. Allí también es socia Magdalena Rivera Becker, medica sexóloga, “quien elabora todo el contenido, por lo que siempre será de calidad y científicamente comprobado”, explica.

Tal como la ropa, los condones también tienen talla, la que suele aparecer en la caja . “Sale un número en milímetros que se llama ancho nominal y corresponde al ancho de un condón aplastado”, explica la ginecóloga

¿Cómo calculamos el ancho nominal?

Se le llama ancho nominal a “la mitad del perímetro del pene”, explica Andrea Huneeus. “Puedes medir el perímetro de tu pene en erección con un hilo”, dice. Luego mides el hilo con una regla o huincha. “La mitad de esa medición es el ancho nominal”, especifica. Para que te quede más claro, la ginecóloga da un ejemplo concreto: “si el perímetro de tu pene mide 10 centímetros, la mitad son 5 centímetros y el ancho nominal del condón que te quedará bien es 5 cm o 50 mm”. Es importante saber el ancho nominal, porque así “puedes elegir tus condones más fácilmente”.

En Condonería existe un tutorial gráfico que puedes ver aquí sobre cómo medir tu tamaño. “Posterior a eso, elegir las marcas y variedades que sean del tamaño correcto”, apunta Melissa Torrejón, y agrega un tip: “se recomienda que el condón sea del tamaño del perímetro del pene hasta un centímetro menos ya que es elástico y se acomoda”.

Proceso de elección

En gustos no hay nada escrito, dice el famoso dicho, y lo bueno es que en el mercado de los preservativos masculinos existe una amplia variedad para todo tipo de personalidades. Aquí la consigna es atreverse y probar, pero antes de lanzarse a la aventura es bueno que tú y tu compañero o compañera sexual se hagan algunas preguntas al respecto.

“Qué prefieres en un condón, esa es la primera pregunta. Si estás buscando, por ejemplo, una buena calidad de lubricante, que sea para sexo oral —donde sería una buena opción el sabor— o si quieres priorizar el precio”, argumenta Melissa Torrejón. También puede servir como elección “las experiencias previas positivas o negativas con su uso y desde ahí orientar”.

Si te encuentras en esta cruzada de escoger condón online, es bueno que en el sitio web que busques leas la descripción del producto y los comentarios asociados en caso de existir. En el caso de Condonería, aquí “cada condón tiene información y están clasificados por categoría, lo que permite elegir de mejor manera”.

En el sitio de la tienda, además, puedes leer una guía de elección de condón masculino, elaborada por la médica sexóloga Magdalena Rivera, en la que puedes resolver algunas de tus dudas.

En esa misma guía orientan que si estás en búsqueda de mayor estimulación por roce, sería una buena alternativa probar los condones rugosos y estriados. Para quienes quieran mayor duración, existen condones con retardante, y para los que no les agrada la sensación de tener “un plástico”, existen profilácticos más delgados, con la misma eficiencia de los condones tradicionales. Como ya lo dijimos: aquí hay libre albedrío y eso es lo más interesante: depende de ti o de tus compañeros sexuales lanzarse a la aventura y al descubrimiento.

La alergia al látex

Poco se habla de esta alergia, pero cada vez es más común. Básicamente se produce una reacción alérgica al entrar en contacto una parte del cuerpo con este tipo de caucho natural que se extrae de un árbol, y del que se producen una alta variedad de productos, como por ejemplo los condones. Las personas que son alérgicas al látex comienzan teniendo pequeñas molestias, con picazón o enrojecimiento en la zona que entró en contacto con este material.

Si tú o tu compañero sexual son alérgicos al látex, no hay problema, ya que existen otro tipo de condones fabricados con otros materiales igual de eficientes. Algunos tienen más ventajas que los de látex, asegura Andrea Huneeus.

“Los puede usar una pareja que tenga alergia, son más delgados y no tienen olor a látex, por lo que la experiencia puede ser más agradable”, cuenta la experta. Un tercer punto a favor es que este tipo de condón de polietileno “se puede llevar en la billetera o bolsillo sin que se dañe”. Por si no lo sabías, los condones de látex se dañan dentro de las billeteras y “solo deben llevarse en condoneras”.

Otras recomendaciones

Por si no lo sabías, el condón y el lubricante son los mejores amigos, precisamente porque “el condón puede secar la relación sexual”, explica Andrea Huneeus. “Muchas veces, a las personas no les gusta usar condones porque sienten que les irrita y reseca, incluso lo pueden confundir con alergia al látex”, especifica. El problema radica, simplemente, “en falta de lubricación”.

“Incluso una gotita de lubricante por dentro del condón puede aumentar la sensibilidad del glande”, comenta Huneeus, por lo que su consejo es intentar siempre usar un lubricante y que éste “sea compatible con el material del condón en base de agua o silicona”.

“El uso del condón puede ser algo lúdico y divertido, que aporte no solo desde el cuidado sino que desde el placer”, dice Melissa Torrejón. En el caso de que a alguien no le guste el condón es “porque aún no ha encontrado el adecuado”. La invitación es que esa persona busque su favorito. “El condón no solo previene el VIH y otras ITS sino que puede aportar con diversidad a la actividad sexual”, apunta la emprendedora.

Lo último que destaca es que los condones “nunca se abren con la boca, por algo vienen con prepicado. Hay que tenerlo siempre a mano, ocupar condoneras, ver la fecha de vencimiento y, por supuesto, asegurarse de que la otra persona quiera tener relaciones”, dice Torrejón.

Dicen que en probar no hay engaño, y por lo mismo te adjuntamos una guía de distintos tipos de condones masculinos que podrían ser de tu interés.

Preservativo Vibra Ribber Stimula Lifestyles

Contiene 12 preservativos de látex lubricados con tecnología vibra-ribbed.

Pack de 3 preservativos Lifestyle de sabores

Condones de látex con aromas y sabores a Chocolate, Limón y Tutti Frutti. Son nueve unidades en total.

Condón Neón Flúor

Este es una opción para los que quieran una experiencia visual sexual distinta, ya que este ejemplar brilla en la oscuridad.

Preservativo LifeStyles Skyn Original

Esta es una línea cuyo material no es látex: el poliisopreno es de origen sintético, el cual combina la resistencia del látex con la sensibilidad de un preservativo ultradelgado.

Preservativo Vanish Pleasures Ultra Delgados

En la descripción del producto aclaran que es un “adelanto de la tecnología látex, ya que produce un preservativo 35% más delgado que los comunes”.

Preservativos Trojan Magnum Lubricated

Preservativo de látex, con un diseño más grande que los condones estándar, para un mejor ajuste.

Preservativo placer prolongado Durex

Este tipo de profiláctico contiene en la parte interior un lubricante especial que prolonga el placer y ayuda a retardar el clímax del hombre.

Preservativo Prudence Extreme

Este condón combina de forma anatómica con dos tipos de texturas estimulantes para aumentar el placer durante el sexo.

Condonera de colores

Te contamos en la parte superior del artículo que no es buena idea guardar los condones de látex en la billetera: si quieres andar siempre con uno cerca, usa una condonera como estas.

Condón Skyn Variety

Este puede ser un buen pack de prueba para los alérgicos al látex, ya que vienen tres tipos de preservativos de poliisopreno: extra lubricado, el original y el modelo Intense Feel.

*Los precios de todos los productos que aparecen en este artículo están actualizados al 26 de agosto de 2020.