CyberMonday: 10 imperdibles ofertas en consolas y videojuegos (con hasta un 75% de descuento)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Nintendo Switch) - 54%

Es el título definitivo de la saga Lego Star Wars: en esta edición, no hay límites, temáticas ni escenarios específicos, puesto que se pueden recorrer libremente las nueve películas de la Guerra de las Galaxias y elegir entre más de 300 personajes. Se pueden utilizar vehículos, combatir en batallas o atravesar desafiantes etapas, siempre con el humor característico Lego y apto para toda la familia. Precio anterior: $54.990.

Marvel’s Guardians of the Galaxy (PS5) - 54%

A menos de la mitad de su valor normal se encuentra el juego oficial de la exitosa saga Guardianes de la Galaxia, otra franquicia más del universo Marvel. Lanzado el año pasado, ha tenido una positiva recepción del público y la crítica, especialmente en su versión para PlayStation 5. En MetaCritic tiene 80/100 entre las reseñas de expertos, y 8.7 en las notas de los usuarios. Nada mal para un juego de acción RPG. Precio anterior. $64.990.

Consola Nintendo Switch Lite - 25%

La consola portátil definitiva es la Nintendo Switch Lite, la única que ha sido capaz de disputarle mercado a los cada vez más sofisticados teléfonos celulares. Su gracia es que cada vez resulta más accesible en precio: para este CyberMonday, Abcdin la tiene con un 25% de descuento, bajándola de los 200 mil pesos. ¡Aprovechen, gamers! Precio normal: $249.990.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4) - 53%

El mejor videojuego del Hombre Araña es ese, el que se llama simplemente Marvel’s Spider-Man. Pero le fue tan bien que sacaron una secuela, Miles Morales, basado en una de las tantas variaciones que ha tenido este personaje en su vasta historia en los cómics. Exclusivo para PlayStation, ha tenido críticas muy favorables, donde destacan su gran jugabilidad y la muy buena representación que se hace de Manhattan bajo la nieve. Una joya a muy bajo precio. Precio anterior: $42.990.

Gran Turismo 7 (PS4) - 44%

La mejor saga de videojuegos de autos lanza, con su séptimo título, su versión más compleja, fina, elegante y atractiva. Gran Turismo 7 es un templo sagrado para los fanáticos tuerca, desde los más principiantes hasta los más avezados: se puede disfrutar tan solo de las carreras como también del más mínimo detalle de armar y conducir un automóvil. Lo fome es que exige siempre estar conectado a internet —y que se actualiza a cada rato—, pero son exigencias que valen el placer. Más si tiene este descuento del 44%. Precio anterior: $44.990.

Hitman 3 (PS5) - 33%

Sigilo se llama el género al que pertenece este videojuego, donde uno encarna a un sicario al que se le encargan distintos “trabajos” por todo el mundo. Requiere de paciencia, de precisión y de sangre fría superar cada misión. Esta es la tercera entrega de la saga Hitman, y la mejor según muchos críticos. Líder lo vende por estos Cyber días con un tercio de descuento. Precio anterior: $54.990.

Marvel’s Avengers (PS4) - 76%

No tan buena recepción tuvo este videojuego, el título oficial de la saga más taquillera de la historia del cine. Quizá porque ya estábamos todos hasta la tusa de los Avengers, pero no todos han estado de acuerdo en si es un buen juego o no. Como sea, para los fanáticos de estos súper héroes, tenerlo y jugarlo siempre será bienvenido, más si este inmenso descuento, con un precio más barato que las camisas de Hulk. Precio anterior: $54.990.

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) - 20%

El videojuego sensación durante el confinamiento, y uno de los responsables, quizá, de que hoy el metaverso sea visto como el próximo estadio de la virtualidad, sigue manteniéndose vigente. Entretenido, adorable y versátil, esta isla de realidad paralela puede entregar infinita diversión y sociabildiad, especialmente a los solitarios de este mundo (que van en aumento). Precio normal: $54.990.

Consola Xbox Series X 1TB - 14%

La consola de Microsoft, en su versión más poderosa de la nueva generación —la Series X—, se encuentra por fin a un precio relativamente masivo. Con un 1TB de almacenamiento en estado sólido y capacidad de leer discos, es realmente de una rapidez y potencia inéditas, además de una calidad de imagen 4K fantástica. Por menos de $500 mil no se puede obtener nada mejor durante el CyberMonday. Precio normal: $579.990.

Consola PlayStation 5 825 GB (con dos controles) - 16%

Y por último dejamos a la —aún— reina de las consolas, la PlayStation 5, que tras un turbulento lanzamiento el 2020, vio subir su precio sostenidamente, hasta rozar casi el millón de pesos. De a muy poco ha ido reduciendo el valor, todavía muy inalcanzable, pero algo más se comprime en La Polar durante este CyberMonday. Es un 16% de descuento en un combo que incluye la consola y dos controles remotos DualSense. Un ahorro de más de $100 mil pesos. Precio normal: $799.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 3 de octubre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.