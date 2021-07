Desconfinamiento: 12 consejos para volver a las citas

La tecnología ha sido una especie de soldado del amor en estos últimos años. Tener la posibilidad de encontrar un compañero, una aventura, sexo casual o un amor al alcance de un swipe ha sido para muchas y muchos una salvación en tiempos pandémicos, sobre todo tras la extinción de las discoteques, las fiestas y los eventos sociales.

Antonio (30) se descargó la app Bumble siguiendo la recomendación de una amiga, que actualmente se encuentra en pareja con su bumblero. “A ella le fue tan bien que incluso están conviviendo, le ha ido la raja”, cuenta. La última relación de Antonio terminó justo antes del 18-O, y con la llegada de la pandemia y el distanciamiento social, se decidió por probar. Tuvo una cita con una chica y está conversando con otra que lo tiene bastante intrigado.

“Yo soy cero de estas cosas, pero mi amiga me ayudó a hacer el perfil y quedó bien bueno”, admite, mostrándolo orgulloso en su celular. En este espacio se pueden ver varias fotografías de sus viajes, algo muy común en estas aplicaciones, además de sus intereses. Antonio es una persona de varios amigos y tiene un trabajo intenso, por lo que no ingresa a Bumble constantemente. Pero cuando identificaba que había “buena onda”, pedía el Instagram o el WhatsApp para ir conversando de forma más fluida.

Poder conocer a alguien con solo “vitrinear” puede ser una experiencia intensa para algunos, tediosa para otros, pero con la llegada del coronavirus y las cuarentenas, estas apps se han transformado en una ventana para buscar compañía. Para que disfrutes tu experiencia, conversamos con especialistas en sexualidad y salud quienes revelan algunas consideraciones a tomar.

1. Autoconciencia y autocuidado

“Es muy difícil ser totalmente experto en sexualidad, ya que es algo que está en constante evolución”, comenta en primera instancia Tamara Villanovoa, educadora y consejera sexual, fundadora de Regina Educa.

“Mi primer y más importante consejo es que la persona se conozca a sí misma, que se cuestione desde lo más sencillo a lo más complejo, y que sepa lo que le gusta, ya sea corporalmente o a nivel de sentidos”, revela. “Al tener eso más claro, podemos involucrarnos desde un espacio más seguro”.

Para Constanza del Rosario (@consdelrosario), psicóloga experta en relaciones de pareja y sexualidad, si queremos tener una buena experiencia es importante “ser honestos con uno mismo o misma, y tener claro si lo que me moviliza a meterme a esas aplicaciones es la angustia de estar solo o la motivación de conocer a alguien desde un lugar de equilibrio emocional y seguridad personal, ya que eso será determinante en su capacidad de filtrar y por lo tanto de elegir”.

“Si lo hacen desde la ansiedad que provoca la soledad, se exponen innecesariamente a decepciones, malos ratos y situaciones que, por apresurarse a conocer o intimidar con alguien, pueden agravar su ansiedad y pesimismo”, analiza. Por eso asegura que “conocer a alguien desde el necesito es muy distinto de elegir desde el yo quiero; el primer modo agrada para gustar, el segundo elige porque se sabe valiosa o valioso”.

2. Transparentar lo que andes buscando

“Creo que todo espacio es válido y valioso para conocer gente, además de la posibilidad de abrir nuestros círculos”, comenta Villanovoa sobre el uso de las aplicaciones de citas o cuando se usan las mismas redes sociales.

“Cómo enfrentarlas siempre dependerá de cada persona, sobre todo de las herramientas adquiridas durante la vida”, agrega. “Pero creo que siempre hay que hablar con sinceridad y no poner nuestras expectativas sin transparencia”, explica. Por ejemplo, si alguien solo quiere buscar sexo, “eso es súper válido pero siempre hay que comunicarlo desde el respeto y la transparencia, sin ser frío, porque aunque solo folles la otra persona es eso: una persona”, apunta.

3. El primer paso: descargar la app

Cuando Ignacio (32) le escribió por primera vez a Sebastián en Tinder, hubo una buena conversación. Luego apareció un periodo de desinterés y después retomaron el diálogo. En esa dinámica estuvieron durante un mes antes de conocerse en persona. Las cosas fueron fluyendo e iniciaron un noviazgo. Se mudaron en plena pandemia, y hoy comparten un lindo departamento en Providencia junto a un perrito que rescataron.

“Creo que dadas las condiciones actuales, es el mecanismo más eficiente para conocer a alguien”, dice Constanza del Rosario. “A falta de bares, discoteques y otros encuentros sociales varios, gran parte de las solteras y solteros solo tienen las apps de citas” para conocer a alguien nuevo. “Es hora de perderle el temor a este tipo de aplicaciones y de paso soltar varios prejuicios vinculados a estas”, puntualiza.

4. Priorizar espacios neutros

Cuando llega el momento del primer encuentro presencial, Villanovoa destaca que es importante “tener una red de apoyo y seguridad ante todo”, por lo que sugiere que estas instancias se generen en “espacios neutros dentro de lo posible”.

Un pro del que esta periodista puede dar fe es que al hacer los encuentros en lugares públicos existen más libertades de movimiento. Es decir, cualquiera de las dos personas, y en cualquier momento, se puede ir si se siente incómoda, aburrida o amenazada. Es un poco ponerse el parche antes de la herida. Para esta dinámica, lo más eficiente es ir a tomar un café, porque si se trata de un bar, debes considerar los tiempos de atención que en estos recintos suelen ser más altos.

5. Manejo de incertidumbre

Este puede ser un ítem difícil, sobre todo si sufres de ansiedad. Para esto, Villanovoa sugiere “actuar con sinceridad, ya que no tenemos ni tendremos total claridad de lo que pasará. Por lo tanto hay que tener cuidados pertinentes e ir entendiendo que las cosas pueden ser diferentes a lo que esperamos”. Eso por supuesto también incluye que la situación “puede ser más bacán” de lo que esperábamos.

6. El fondo sobre la forma

Recientemente, en Netflix se estrenó Sexy Beast, un reality show de citas, donde la particularidad —y rareza extrema— es que todo concursante debe usar en su cara prótesis de algún tipo de animal o criatura, de manera que su rostro permanece oculto. El fin de este programa es que las personas puedan establecer conexiones reales y no solo orientadas al aspecto físico.

“Creo que es importante tener conversaciones que vayan más allá de si la otra persona es mina, simpática o inteligente, ya que eso no dice mucho de cómo realmente es”, comenta Del Rosario. “Toda escoba nueva barre bien”, dice el dicho, pero en cuanto a las citas hay que sacarse ese refrán de la cabeza.

“Las conversaciones iniciales son parte de una estrategia de marketing personal”, apunta, por lo que “es importante hacer preguntas más profundas que te permitan filtrar acorde a lo que buscas y a lo que no”.

La psicóloga recalca que “si tu intuición empieza a tocar la campanita, por favor escúchala y no cometas el error de creer que exageras ni insistir en conocer a la otra persona; las tripas nunca mienten”.

7. Información de salud

Considerando que aún es importante extremar los resguardos por la pandemia, la infectóloga Pilar Gambra, de la Clínica Santa María recomienda “verificar los antecedentes personales, el uso de mascarillas en espacios cerrados, así como privilegiar encuentros al aire libre”

Previo a la cita que tuvo Ignacio con Sebastián, quien es su actual pareja, conversaron si estaban vacunados y si se encontraban en una misma sintonía en cuanto a la burbuja social que frecuentaban. Ambos entonces tenían cerca a adultos mayores, por lo que tenían cautela extrema.

Hay personas que agregan esta información en sus perfiles de Tinder o Bumble, transparentando su estatus respecto a la vacuna y las precauciones. En la mayoría de los casos se trata de gente vacunada que quiere conocer a otras vacunadas, y así disminuir los riesgos ante la posibilidad de contraer el covid-19.

“Se trata de información personal, por lo que cae dentro de la libertad de cada individuo y debería quedar a criterio de quienes concertarían un encuentro”, analiza Gambra, por lo que su principal preocupación es que cada persona “deberían usar las medidas preventivas habituales”.

8. Sexo casual = uso de preservativo

“Frente a las citas o los encuentros sexuales, cobra mayor relevancia estar vacunado”, dice Gambra. Para correr los menores riesgos posibles, es necesario contar “con un esquema de vacunación completo”, es decir, las dos dosis de Sinovac o Pfizer, o la única de Cansino. De forma complementaria, cada persona debería “mantener las medidas preventivas que ya conocemos, es decir usar mascarilla, lavado de manos frecuente, además del uso de preservativos”.

9. Avísale a un amigo o amiga que te pueda socorrer

“Siempre lo bajo, me aburro y no pesco más”, comenta María (29) sobre Tinder, una joven que podría ser definida como una soldada del amor, de tomo y lomo. Durante la primera ola de la pandemia se encontraba asustada, por lo que no usaba mucho las aplicaciones de citas. Pero durante el invierno del año pasado, reactivó sus actividades y comenzó a salir virtualmente con un sureño. “Pasaron varios meses hasta que nos juntamos; encuentro que fue un gran fail”, admite. En resumen, no conectaron, además de que el joven emprendedor intentó promover su producto durante toda la cita.

María sugiere que estas juntas son mejor “de día, temprano, antes del toque en un lugar público y ojalá avisándole a tus amigas”, de manera que te puedan salvar ante cualquier emergencia. “Él fue a mi casa y a pesar de que fue buena onda, no hubo química y yo estaba muy incómoda. Solo quería que se fuera, pero no me animé a decirle directamente, porque fue medio extraño”, recuerda. Finalmente fue socorrida por una amiga con su pareja, y el joven se fue antes del toque de queda.

Del Rosario aconseja “ser uno mismo, juntarse en un espacio público, fijarse cuán cómoda te sientes con la otra persona y no apresurarse”. Según ella, “muchas relaciones tóxicas comienzan llenas de magia e intensidad, pero lo cierto es que antes de dos meses de citas no sabrás verdaderamente quién es la otra persona”.

10. Ser soltero no es sinónimo de soledad

“Es importante dejar de creer que estar soltero hoy equivale a estar solo para siempre”, comenta la psicóloga experta en relaciones. “Esa idea es simplemente una distorsión cognitiva catastrófica, no la realidad ni tu destino”, expresa.

En estos casos, lo que se debe hacer es “no intentar eliminar tu angustia a través de citas, sino más bien tratar de provocar un cambio de mentalidad, donde en vez de ver un futuro de escasez veas uno abundante”.

“No es necesario apurar los tiempos ni los procesos, solo mantener la tranquilidad y creer en uno mismo”, asegura.

“La sociedad nos ha inculcado por mucho tiempo que uno de los triunfos de la vida es lograr tener esta ‘media naranja’, que solo así nos sentiremos enteros”, dice Villanovoa. “Pero lo cierto es que tenemos muchas formas de mantener relaciones afectivas y/o sexuales de manera no piramidal, siendo capaces de crear redes de afecto”.

11. Explórate

Tal como dice la canción de Divinyls, es de suma importancia que te toques a ti mismo. “Podemos lograr muchísimo placer de manera individual”, dice Regina Educa.

“La sexualidad es mucho más que la penetración —demasiado más—, y tampoco es algo fijo e inamovible; va cambiando, evolucionando, por lo que debemos ir explorando nuestra propia sexualidad y la manera en la que la vivimos”, apunta.

12. Dejar de romantizar las conexiones (al menos al comienzo)

Indudablemente, gran parte de las personas que se descargan estas aplicaciones lo hacen por falta de compañía. La psicóloga clínica Michelle Pollmann comentó que “los seres humanos tienen, a diferencia de los animales, dependencia de otros seres humanos” y que, en medio de la pandemia, las videollamadas fueron “el Wilson” —como en la película El náufrago— de toda persona que se encontraba en distanciamiento social. “El protagonista tuvo que inventar a ese personaje para poder sobrevivir”.

“Algo bueno de todo esto es que uno puede hacerse más responsable afectivamente. Deberían sacar un Tinder social, porque no todos quieren coquetear, porque yo a veces solo quiero hablar con gente nueva, conocer a hombres y mujeres, solo interactuar un poco”, complementa María. Según su experiencia, es hora “de que no sea mal visto esto de que sean solo amigos. A veces solo me caíste bien y quería conversar”.

Algunas de estas aplicaciones

Tinder

Está disponible para mayores de 18+, para sistemas operativos de iOS y Android. En su sección de community guidelines especifican que puedes denunciar todo comportamiento inapropiado desde la misma aplicación. “Desde tu lista de parejas compatibles, desliza a la izquierda en una fila y toca el botón “Denunciar” para enviar un reporte rápido y confidencial”, detallan.

Bumble

Dentro de la sección de normas de Bumble —que también está disponible para sistemas operativos de iOS y Android— cuentan con un “sistema de verificación para demostrarles a los demás que tu perfil es real”.

Otras normas que figuran sobre las imágenes son:

No subas fotos de niños. Si lo haces, asegúrate de que están completamente vestidos y acompañados de un adulto.

No subas fotos en ropa de baño en un espacio cerrado.

No subas fotos en ropa interior.

No subas fotos con el torso desnudo o en ropa interior en frente de un espejo.

No subas fotos en las que tu cara no se vea claramente.

No subas fotos con texto o marcas de agua.

No subas fotos con contenido pornográfico.

No subas fotos de caza.

No subas fotos con armas.

Grindr

Definida como la app más grande para gays, bisexuales, personas trans y queer, en ella contienen un apartado específico de covid-19, campaña en la que conscientizan a los usuarios.

“Si decides reunirte, hay formas de reducir su riesgo: limitar a las parejas, tener conversaciones francas sobre la seguridad sobre el covid-19 y usar una mascarilla son solo algunas de las precauciones recomendadas por los expertos”, explican.

“A medida que la vida pandémica se ha convertido en la nueva normalidad, las personas se han vuelto creativas con la forma en que alivian la tensión. Intercambiar fotos y videos es una obviedad cuando una reunión está fuera de la mesa, y casi la mitad de los usuarios de Grindr encuestados dijeron que se han conectado virtualmente”, dice el sitio oficial de esta aplicación que se encuentra disponible para Android e iOS.

Happn

“Al girar una esquina, en una terraza, en el trabajo, en una fiesta... Todos hemos intercambiado una mirada con una persona que nos ha marcado. Gracias a Happn, encuentra a las personas con las que te has cruzado”, dice el encabezado de esta app, que es un poco menos conocida que las anteriores, pero no por eso menos eficaz.

Con esta aplicación es fácil encontrarse con personas que circulen por tu mismo trayecto. Se trata de “una nueva forma de encontrar más fácilmente a las personas que salen, viven y disfrutan de los mismos lugares que tú”.

También se encuentra disponible para Android e iOS.