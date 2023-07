El DualSense Edge de PS5 es un joystick innecesariamente caro (pero muy útil)

No solo siempre me ha interesado el universo PlayStation sino que, además, puedo apreciar cierta genialidad en algunas tonterías como los gatillos de los botones traseros (para los shooters) o el pequeño parlante del DualSense de PS5 que libera un suave sonido de red con cada gol en el FIFA 23.

Vaya por delante que habitualmente juego shooters y me gusta poner en su lugar a la gente que me reta en los títulos de peleas antes de irme a dormir.

Así que decidí comprar el no tan nuevo DualSense Edge, el primer joystick “pro” de PS5 que salió a la venta a comienzos del 2023.

No se lo conté a ninguno de mis amigos, pero rápidamente comencé a notar diferencias. De eso quiero hablarte en este post, pero antes comencemos por el principio.

El joystick DualSense Edge es innecesariamente caro (pero útil)

¿Qué trae la caja del DualSense Edge?

El DualSense Edge de Sony es casi idéntico en apariencia al DualSense estándar que viene en la caja de la PS5, pero usarlo es una experiencia aumentada.

No solo incluye un estuche resistente y bien guapo, sino que además viene con botones adicionales que se adhieren a la parte trasera en nuevas posiciones, para sumar funciones rápidas sin necesidad de tener dedos de alien.

Además, incluye ajustes de sensibilidad y perfiles de botones para quienes jugamos más de un título.

En mi caso, creé tres perfiles pensados para Fortnite, Call of Duty: Modern Warfare 2 y FIFA 23.

Ah, también incluye tres tapas de joystick, cada una con diferentes alturas, dos tipos de gatillos traseros extraíbles y un enorme cable trenzado con “candado”. Según Wirecutter, su batería es significativamente más pequeña que la del DualSense normal y cuando probaron su duración, “perdió alrededor de dos tercios de carga en solo tres horas y media”.

Personalmente, encontré tan útil el largo del cable que me olvidé del asunto de la batería. De todas formas, si lo tuyo es lo inalámbrico, el nuevo control también es compatible con la estación de recarga DualSense.

Primeras impresiones

Algo que agradecí no más enchufar el DualSense Edge fue su peso, algo así como 50 gramos más que la versión normal, lo que entrega mejor consistencia en el agarre sumado a una nueva textura interior antideslizante.

Puse un par de paletas traseras en cosa de segundos y en el menú de configuración de PS5 creé el primer perfil para Modern Warfare 2.

Ocupé la opción de marcar a la izquierda y la de cambiar de arma a la derecha, pensando en ganar algunos segundos de velocidad.

Para los juegos de disparos, como Fortnite o cualquiera de la saga CoD, el DualSense Edge cuenta con interruptores para cada botón trasero, los que permiten que los gatillos tengan posiciones con menos presión.

Ambas características son cambios mínimos pero que marcan la diferencia: apretar los gatillos del DualSense Edge es más rápido y requiere de menos tiempo, lo que entrega valiosos milisegundos de ventaja al momento de disparar o apuntar.

En mi experiencia resultó más simple anotar un headshot, zanjar los combates cuerpo a cuerpo o vencer tras un duelo con armas de larga distancia. Sobre todo si ya pasaste por el apartado “tune” en armas y accesorios.

En el caso del FIFA 23, probé algunas funciones en el modo FIFA Ultimate Team (FUT). Configuré L1 y R1 en las paletas traseras, para cambiar de jugador y correr. Así mantuve los dedos cerca de los botones L2 y R2, para proteger el balón y anotar un tiro colocado.

En FUT y los amistosos online resulta útil, por ejemplo, para los contraataques con delanteros de aceleración explosiva y para alternar proteger el balón y arrancar rápidamente con un control orientado.

En Fortnite configuré el control para reducir la sensibilidad de los gatillos y tener a la mano un botón para marcar posiciones enemigas o simplemente guiar a tus amigos cuando comienzan a dormirse. El otro, para cambiar las armas y sintonizar más rápido las radios de los autos.

¿Vale la pena?

Si la PlayStation 5 es donde pasas la mayor parte del tiempo jugando y tienes el presupuesto para un accesorio realmente costoso ($219.990 en la tienda Sony), el DualSense Edge vale la pena.

Si además eres un usuario muy activo y has tenido problemas rompiendo palancas o botones, el nuevo mando puede reemplazar cada una de sus partes por separado.

Está pensado para el desgaste y no tener que comprar un control completo otra vez. En mi caso lo tengo hace algunos meses, ya resistió a una caída sin problemas, y leo que Sony ofrece una garantía de solo un año para Edge.

Si piensas comprarlo solo para jugar FIFA, no te lo recomiendo por ningún motivo. No vale la pena. El alma del DualSense Edge es la de un gamer shooter.

Suma para la raya, la verdad es que un joystick “pro” no va a mejorar tus habilidades, pero sí ayuda a organizar mejor tu juego. Antes de comprarlo hay que entender que la sensibilidad del gatillo y del joystick no son lo que separa a un jugador profesional de un amateur.

Ahora, ¿necesitaba tener el primer joystick “pro” de Sony para PlayStation 5? No, de verdad que no me hacía falta. Pero después de usarlo para jugar algunos de mis juegos favoritos, debo admitir que no lo cambiaría.

