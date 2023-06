Los siete mejores videojuegos del 2023 (hasta ahora)

Los videojuegos siguen gozando de buena salud. Vamos casi en la mitad del 2023 y ya podemos contar con un puñado interesante de títulos, para todos los gustos, que demuestran el buen y variado estado de la industria.

Dentro del periodo ha habido caídas, estrepitosas podríamos agregar, como fue el caso de Redfall, el exclusivo juego de disparos y vampiros de Xbox, que muy probablemente se transformará en el juego con más mala fama del año. Pero al mismo tiempo, hay buenos títulos allá afuera que bien vale la pena revisar. Hasta Nintendo tiene novedades.

No todos son juegos necesariamente nuevos —ya explicaremos este pequeño fenómeno más adelante— pero ha sido un semestre interesante y variado, con buenos estrenos y especialmente, nuevas plataformas móviles: sumándose al boom de Steam Deck llega la anunciada Asus ROG Ally, que debería estar disponible próximamente en Chile y que amplía aún más la posibilidad de acceder a videojuegos en cualquier lugar.

Por lo pronto, para estar más o menos al día, estos son los títulos más destacados de estos primeros meses del 2023, a la espera de un fin de año que también debiera estar lleno de esperados títulos, como Starfield, Baldur’s Gate 3 o el nuevo videojuego basado en Spider-Man. Mientras tanto, estos son los que conviene tener en consideración:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Cuando debutó la Switch, la última consola de Nintendo, uno de sus juegos más impresionantes por aquel entonces fue el Legend of Zelda: Breath of the Wild. No sólo porque era la esperada continuación de la saga creada por Shigeru Miyamoto en 1986. Además, era el juego que le habría de sacar el jugo a la nueva plataforma.

Y vaya impresión que dejó: hasta el día de hoy, el título sigue siendo ensalzado como uno de los mejores juegos de acción y aventura de todos los tiempos. La secuela, Tears of the Kingdom, era más que esperable y los fanáticos lo sabían. Nintendo, también.

Se demoraron, claro está, e incluso se puede discutir cuánto realmente llegó a innovar Nintendo en esta entrega, que llega seis años más tarde. Pero es indudable que el juego ha tenido universalmente buenas críticas y ha sido un exitazo entre los consumidores. Tanto así, que Tears of the Kingdom rompió un récord Guinness: se transformó en el juego que más rápido ha vendido Nintendo, con 10 millones de unidades despachadas en apenas tres días.

Una nueva aventura, novedosas habilidades de combate y transporte para Link, muchos e intrincados puzles, además de construcción de objetos e islas flotantes; esas son solo algunas de las novedades que presenta el mundo abierto de Hyrule, en un juego que desde ya puntea como candidato al mejor título del año. Solo disponible para Nintendo Switch.

Resident Evil IV (Capcom)

No es ninguna novedad que la creación de nuevos títulos originales (o IP, “intelectual properties”) es hoy un problema dentro de las desarrolladoras de videojuegos. Pero sí lo es que la adaptación de un viejo y querido juego de horror del 2005 haya alcanzado tan altas cotas de calidad y entusiasmo por parte de la comunidad de fanáticos —y del público en general.

Tanto así, que la cuarta edición del Resident Evil ya es ensalzado como uno de los mejores juegos del año, independiente de que sea un remake. Sí, mejora en varias cosas la experiencia del muy atmosférico juego original, y además significa un punto de inflexión en la serie, que pasó a tener más elementos de acción e incluso un porteo para plataformas de realidad virtual.

Este Resident Evil 4 nos vuelve a poner en los zapatos del agente especial Leon Kennedy —y bajo su pelo de comercial de champú—, ahora en la difícil misión de encontrar a la hija secuestrada del presidente de los Estados Unidos. Todo esto en medio de unos puebluchos rurales españoles llenos de granjeros enajenados y brujos ocultistas.

La historia se mantiene, pero las mecánicas cambian; para mejor, por cierto. El juego se siente muchísimo más fluido y los sustos se mantienen y se exacerban. Además, la nueva capa de pintura gráfica le da una ambientación aún más expresiva y exasperante.

Si se está en esta misma senda, mucho ojo con el remake de Dead Space, otro clásico de horror y supervivencia, pero ambientado en una estación espacial abandonada, la que está infestada de unos horribles bichos llamados necromorfos. Atmosférico, tenso y lleno de sustos y gore, es un imperdible si no se ha jugado antes. Disponible para PlayStation 4 y 5, Xbox X/S y PC.

Hogwarts Legacy (Warner Bros)

Tras varias décadas, finalmente llega un título que le hace justicia al mundo de Harry Potter y compañía, esta vez dentro de una expansiva aventura digital. Ambientado un siglo antes de los acontecimientos de los libros, el jugador comienza la historia explorando en tercera persona los vastos salones del Colegio Hogwarts, con el fin de aprender una serie de hechizos y encantamientos a través de la ayuda de otros alumnos y profesores. Todo para develar un oscuro secreto dentro del mundo de los magos.

La crítica y los usuarios han estado de acuerdo en que la ambientación y los detalles en la recreación del universo de Harry Potter es la mejor que se ha desarrollado hasta ahora, especialmente para los fanáticos (que no son pocos). La jugabilidad no es nada del otro mundo y claramente está al servicio de los acontecimientos que se suceden en Hogwarts. Pero todo funciona muy armónicamente, incluso para quienes no estén familiarizados con la obra de J.K. Rowling. Disponible para PlayStation 4 y 5, Xbox One, X/S, PC y Nintendo Switch.

Star Wars Jedi: Survivor (Electronic Arts)

La fuerza sigue muy vigente en el mundo de los videojuegos. Tras la muy buena recepción de Star Wars Jedi: Fallen Order, el juego anterior, la franquicia se vuelve a abrir nuevamente de manera oficial con una nueva aventura para un jugador. Una vez más, trae a Cal Kestis como protagonista de esta rama narrativa que definitivamente es canon en el cada vez más extenso universo de Star Wars.

Visualmente espectacular, mezclando elementos de rol con mundos expansivos para explorar, el título no varía demasiado la fórmula de acción, aventuras y el combate enfocado en sables láser. A pesar de la buena recepción por parte del público y la crítica, este será el último juego de Star Wars desarrollado por EA, ya que la licencia con Lucasfilm acaba este año. Ya veremos qué nos depara en el futuro esta galaxia muy, muy lejana. Disponible para PlayStation 5, Xbox X/S y PC.

Hi-Fi Rush (Bethesda)

La pequeña sorpresa del semestre. Lanzado por Bethesda —hoy propiedad de Microsoft— y lanzado de manera más bien silenciosa y de manera exclusiva para la Xbox, esta juvenil aventura de ritmo, robots y peleas futuristas tiene una dirección de arte muy colorinche, pop y caricaturesca, como si fuese un juego producido por MTV en los noventas. Todo por cortesía del experimentado estudio japonés Tango Gameworks, más famoso por sus juegos de terror (fueron los creadores de la saga Resident Evil) que por multicolores aventuras de ritmo.

Mezclando elementos tradicionales de los clásicos juegos de plataformas con combates de contacto (liviano + fuerte), el objetivo es tratar de realizar los golpes al ritmo de la música del juego. Así aprovecharemos al máximo las posibilidades del adolescente protagonista. Es un juego muy refrescante, con un estilo visual sumamente atractivo y que no es nada difícil de manejar (aunque sí de lograr las sincronizaciones perfectas). Como sea, Hi-Fi Rush es una delicia visual y de movimiento, al son de canciones indie y una banda sonora ultra rítmica. Disponible para Xbox Series X/S y PC.

Diablo IV (Blizzard Entertainment)

Recién salido del horno, la esperadísima y demorada cuarta parte de la súper popular franquicia de fantasía creada por Blizzard en 1997 ya está al fin disponible para PC y consolas de nueva generación. Nuevamente, el juego permite adoptar distintas clases de guerreros para derrotar a oscuras fuerzas demoníacas, esta vez encarnadas en el demonio Lilith.

Los elementos tradicionales se mantienen: mapas laberínticos procedurales llenos de secretos, misterios, hordas de variados enemigos y mucho loot; es decir, múltiples objetos y poderes pasivos que se van encontrando en el camino para mejorar el desempeño del personaje. La gran novedad es que el juego y el mundo de Sanctuary son presentados como un mundo abierto que el jugador puede recorrer a gusto. Eso, además de la posibilidad de jugar combates en línea de manera cooperativa junto a otros usuarios, incluso de otras plataformas. Todo lo que es el cross-play, lo que en sí mismo es una excelente noticia. Disponible para PlayStation 4 y 5, Xbox One, X/S y PC.

Street Fighter 6 (Capcom)

Sorprende constatar que ya han pasado 35 años desde que Capcom hiciera debutar el revolucionario Street Fighter en arcades, con sus seis botones de defensa, ataque y sus icónicas combinaciones de combos y patadas. Hoy sigue siendo una de las franquicias de peleas one-on-one más populares de la historia, un constante favorito en torneos de e-sports y también en los (pocos) arcades alrededor del mundo. Claramente, a la saga y a sus personajes les queda cuerda para rato.

El recientemente estrenado Street Fighter 6 mantiene viva la franquicia con tres modos de juegos distintos, renovadas mecánicas y efectos visuales que logran que las peleas se vean mucho más feroces y espectaculares. Hay comentarios en tiempo real (¿?) y los personajes —hay nuevos nombres— también tienen un curioso efecto volumétrico que les otorga mucho más peso en combate. El foco del juego, al menos según sus creadores, está centrado más que nada en la creatividad de los ataques. Una apuesta segura para los fanáticos de este género. Disponible para PlayStation 4 y 5, Xbox X/S, PC y arcade.

*Los precios en este artículo están actualizados al 5 de junio de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.