Phil Spencer y el cuestionado lanzamiento de Redfall: “Estoy disgustado conmigo mismo”

Redfall apuntaba a ser uno de los grandes juegos de Xbox del año, sin embargo el título tuvo un desastrozo lanzamiento plagado de problemas y críticas por parte de la comunidad. Ante esto, es que el jefe de Xbox, Phil Spencer se ha referido a los problemas del juego a la vez que ha asumido la responsabilidad de lo sucesido.

”No hay nada más difícil para mí que decepcionar a la comunidad de Xbox. He formado parte de ella y he trabajado en el negocio... Ver cómo la comunidad pierde la confianza y se decepciona, me entristece. Estoy disgustado conmigo mismo”, señaló en entrevista con Kinda Funny Games.

En la ocasión, Spencer agregó que “recuerdo el anuncio de los 60FPS y luego no estarían disponibles de lanzamiento, lo cual fue una especie de puñetazo en nuestra barbilla y con razón. Luego vi el lanzamiento del juego y la respuesta de la crítica no era lo que queríamos y es decepcionante”.

En la ocasión, también señaló que no por esto va a provocar que deje de apoyar a los estudios que quieran salir de su zona de confort al momento de realizar juegos.

“Lo que podemos aprender es cómo podemos mejorar, pero una cosa que no voy a hacer es ir en contra de las aspiraciones creativas de nuestros equipos. Sé que mucha gente dirá ‘Ey, tienes estudios que saben cómo hacer un tipo de juego, sólo oblígalos a hacer el tipo de juego en el que tienen un historial probado’. Yo no creo en eso y que tal vez eso signifique que voy a lanzar algo que esté por debajo de lo que esperan algunos de nuestros fans”.

“Cuando un estudio como Rare quiere hacer Sea of Thieves, cuando un estudio como Obsidian quiere hacer Grounded, cuando Tango quiere hacer Hi-Fi Rush... Quiero dar a los equipos la plataforma creativa para ir más allá de su capacidad, alentar sus aspiraciones, pero también necesito tener una gran selección de juegos que continúen sorprendiendo y deleitando a nuestros fans, y no hemos cumplido con eso. Por eso pido disculpas, no es lo que espero, no es lo que quiero.”

Cabe recordar que Redfall fue desarrollado por Arkane Studios y recientemente surgieron reportes de que Microsoft no se habría involucrado en el desarrollo de este dando libertad al estudio.