Exprimidos, frescos o prensados: 11 buenos jugos naturales envasados

Primero una aclaración. Aunque durante décadas se nos dijo que tomar un vaso de jugo de naranja al desayuno era lo más sano del mundo, lo cierto es que los médicos ahora nos dicen que lo mejor es comer la fruta entera, cruda y ojalá con cáscara. Tampoco es que sea malo beber jugos de fruta en general, pero siempre y cuando estos brebajes sean lo más naturales posible. Es decir, sin azúcar añadida y con la menor cantidad de preservantes.

Por lo mismo, salvo algunas excepciones, hay que olvidarse de los jugos larga vida no refrigerados y también vale la pena privilegiar los que contienen pulpa (celditas) por sobre los completamente filtrados. Y otra cosa que está más o menos clara: no hay procesos mágicos de limpieza del organismo y menos dietas para bajar de peso que se puedan hacer solo en base a la ingesta de jugos, por más naturales que éstos sean. Pese a todo esto, no hay que olvidar que los jugos de fruta —aunque no milagrosos— siguen siendo sanos, ricos y nutritivos, por lo que conviene saber cuáles son los mejores que podemos conseguir en el mercado.

De naranja e importado

Probablemente, el más valorado de los jugos para beber al desayuno —o a toda hora— es el jugo de naranja, un producto que durante años vimos consumir a los actores foráneos en películas y series de televisión.

Ahora, gracias a la abundante oferta de jugos importados que ofrecen los supermercados, podemos encontrar exprimido de naranja procedente de países como Estados Unidos, Francia o España. La mayoría bastante buenos —como el clásico Florida’s Natural— y a precios —con tratados internacionales mediante— a veces incluso mejores que los nacionales de similar calidad. Es decir, frescos (no larga vida) y sin azúcar añadida.

Jugo exprimido de naranja Florida’s Natural 1,5 litros

Naranja nacional

Si prefieren apoyar la economía chilena o tienen problemas con la huella de carbono de los productos foráneos, hay una buena noticia: también es posible encontrar jugos de naranja de factura nacional que son frescos, no provienen de concentrado ni tampoco contienen azúcar añadida. Solo hay que buscar el que más convenza por sabor, calidad y precio.

Jugo exprimido de naranja Bless 1 litro

¿Y el pomelo?

Otro jugo de cítrico muy popular, y que por años arrastró con una muy buena fama de ser un “quemador de grasas” natural, es el de pomelo. Más allá de estos “súper poderes” que le dieron, lo cierto es que el jugo de esta fruta —si se elige uno de buena calidad— es excelente y con un sabor muy particular, gracias al característico toque amargo que posee. Es ideal para beberse al desayuno o a cualquier otra hora del día, aunque combinado con vodka y un par de hielos queda realmente bueno.

Jugo fresco de pomelos Fundo Sofruco 1 litro

Prensados en frío

Aunque un jugo no sea pasteurizado, durante el exprimido o licuado suelen activarse procesos de subida de temperatura u oxidación debido a las cuchillas de las máquinas, algo que varía según el tipo de fruta y el método correspondiente para convertirla en jugo. Lo cierto es que ambas modalidades hacen que el líquido pierda vitaminas y otros nutrientes; para evitarlo se creó el prensado en frío, donde se obtiene el jugo separando el líquido de la pulpa de las frutas en un proceso muy rápido —sin subida de temperatura— que supuestamente garantiza que no pierda sus propiedades. ¿El resultado? Jugos con más vitaminas que los tradicionales, aunque ojo: al no tener nada de fibra, podrían ser no recomendables para personas con diabetes o resistencia a la insulina.

Jugo prensado Livingjuice Tropic Maracuyá 900 ml (6 unidades)

Full antioxidantes

Aunque no merecen el mote de “milagrosos”, lo cierto es que el consumo regular de jugos elaborados en base a arándanos, maqui y berries en general, es bastante recomendable. Claro está que la idea es no abusar de estos jugos y preferir —como siempre— los que son frescos y sin azúcar añadida.

Jugo natural de arándano y maqui Bberri 250 ml

Un veterano

Hace unos veinte años, o incluso un poco más, los jugos de manzana sin agua ni azúcar añadida eran una verdadera rareza. De hecho, cuando recién aparecieron en el comercio, a muchos consumidores les daba desconfianza que las botellas de vidrio con este jugo evidenciaran la natural separación que se da entre la pulpa y el líquido. Por eso, es imperativo agitar bien el envase antes de abrirlo y beber.

Pero con los años, la gente aprendió a valorar estos jugos muy naturales y que se conservan por más tiempo debido a la pasteurización. A tanto ha llegado el crecimiento de este tipo de jugos, que hoy ya podemos encontrar una media docena de marcas en el mercado.

Jugo de manzana AFE 1 litro

Para el bloody mary

En lo personal, no conozco a nadie que tome jugo de tomates al desayuno —o a otra hora del día— solo por placer. Sin embargo, sí conozco a mucha gente que lo disfruta siempre y cuando forme parte de un tradicional bloody mary, ese cóctel que mezcla jugo de tomates, vodka, tabasco y algunas cosas más, y que tiene fama mundial como recomponedor del cuerpo tras una noche de juerga.

Hasta hace unos diez años, en el comercio solo encontrábamos jugo de tomate de una marca nacional. En cambio ahora, la oferta se abrió un poco y hay también un par de marcas importadas. Todos, muy buenos.

Jugo de tomate Pomi 750 ml

De uva

No, no se trata de una forma solapada de hablar de vino, porque el jugo de uva existe y es muy bueno. Obviamente, no tiene la misma popularidad de los provenientes de frutas como la naranja o la manzana, pero lo cierto es que aunque discreta y pequeña, la oferta actual de jugo de uva es más que interesante. Se trata de jugos perfectos para tomar a cualquier hora del día y también muy usados en la coctelería.

Jugo natural de uva moscatel Tamaya 200 ml

Los jugos verdes

Gracias a la aparición del prensado en frío, se han hecho bastante populares los jugos elaborados en base a hortalizas como apio, espinaca, pepino, menta y varios otros “verdes”, que se mezclan con algunas frutas como manzana y piña.

Más allá de su fama de jugos “détox”, lo cierto es que se trata de un producto refrescante, muy útil para beberse tanto solo como para ser usado también en coctelería. Además, muchos de estos jugos contienen también jengibre, un ingrediente extra que ha venido a darle un toque especial a las más variadas combinaciones de frutas y verduras utilizadas.

Jugo prensado verde Bless 1 litro

El famoso V8

No es jugo de tomates si no que una mezcla de ellos con zanahoria, apio, betarraga, lechuga, berro, espinaca y perejil. Es decir, ocho vegetales, por eso su nombre: V8. Es probablemente el jugo de verduras más famoso del mundo y durante años fue el único en su tipo en diversos mercados. Un clásico de los frigobares de hoteles y recomendado siempre para beber por las mañanas, tampoco son pocos los que acostumbran a mezclarlo con vodka o algún otro destilado. Y aunque ahora tiene más competencia, como buen clásico, el V8 sigue teniendo sus fieles seguidores.

Jugo de vegetales concentrado V8 340 ml

Orgánicos

Si bien la mayoría de los jugos mostrados en este listado son libres de gluten, obviamente veganos e incluso algunos califican como kosher, hay personas que prefieren optar por los que además son certificados como orgánicos. Es decir, elaborados con frutas y/o verduras provenientes de predios trabajados orgánicamente (sin uso de pesticidas), lo mismo con el proceso de elaboración del jugo mismo. Para quienes buscan este tipo de productos, afortunadamente la oferta de jugos orgánicos está al alza en el mercado nacional.

Jugo orgánico de manzana AMA 1 litro

