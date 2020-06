Guía para elegir un buen router

Probablemente nadie se había interesado tanto por el funcionamiento de un router hasta ahora. La pandemia, la cuarentena, el teletrabajo y el colegio en casa, han hecho que nos enfrentemos a una realidad donde nuestro gran aliado es Internet, y necesitamos una buena conexión para lograr los objetivos que nos proponemos día a día.

Los routers tienen una función básica: ofrecer Internet por cable o a través de aire. Pero, aunque probablemente no lo sabemos, su tecnología evoluciona muy rápidamente, hasta el punto de que un router nuevo incorpora funciones que no existían quizás hace muy poco tiempo.

Los tiempos han cambiado y nuestras necesidades también. Antes como mucho conectábamos a la red los celulares, pero ahora se conecta a Internet hasta la aspiradora y la lavadora. Cada vez más aparatos saturan nuestras redes wifi, así que los routers han tenido que evolucionar para gestionar muchas conexiones al mismo tiempo, además de añadir nuevas medidas de seguridad, prioridades de conexión, optimizaciones para el streaming (Netflix) o el juego online, entre otras cosas.

Conversamos con dos expertos, Rodrigo Ormeño, técnico electrónico, ingeniero industrial y con 15 años de experiencia en soporte y asesorías informáticas; y con Claudio Torres, Regional Manager de D-Link, empresa que se especializa en conectividad y networking. Junto a ellos, elaboramos esta guía para aprender sobre estos aparatos que tanto nos han acompañado en cuarentena.

1. ¿Qué uso le daremos?

¿Cuántas personas viven en la casa? ¿Cuántos aparatos se conectarán? En primer lugar, tenemos que calcular más o menos cuántos están en la casa conectados al mismo tiempo. Y con esto, los expertos no están hablando solo de los humanos que acceden a Internet, sino también al resto de equipos conectados (constante o esporádicamente) que además, harán actualizaciones y descargas por su cuenta (pensemos en consolas, smart TV, celulares, equipos de sonido, electrodomésticos, etc). Y además, hay que considerar que en etapa de cuarentenas el nivel de conexión en una casa estará exigido al máximo.

Esto es crucial. Estamos en un periodo en el que hay más gente conectada de lo normal y a la vez demandando más velocidad, dice Claudio Torres de D-Link. Y agrega que la velocidad ya no es lo único que nos importa a estas alturas, “sí, es necesaria, pero también lo es que llegue a todas partes en el hogar”. Y aquí hay un punto de partida, explica Torres, que es definir por un lado cómo lo voy a usar y además cómo es mi entorno.

Hay dos conceptos que hay que tener claros para hablar de conectividad: cobertura, que es la conexión que tenemos, y calidad, que es cómo llega la señal a los distintos rincones de nuestra casa.

2. Dónde instalar, ¿da lo mismo?

No, no da lo mismo. Esto es muy importante. “Lo ideal es elegir lugares que estén libres de obstáculos, muebles, estanterías, y poner el router en lugares donde no estén escondidos y en los que la señal del wifi puede abarcar la mayor cantidad de espacio en la casa”, explica Rodrigo Ormeño.

Y no sólo es esencial que no esté escondido, sino que la altura también es un factor relevante. “En el piso pierde señal y pegado al techo pasa lo mismo”, detalla Ormeño. “Lo mejor es sobre una mesa, ideal si es de madera, a una altura de 1 o 1,2 metros”.

Claudio Torres señala, además, que hay que tener cuidado de no instalarlos pegados a televisores o espejos, ya que contienen muchos metales y estos entorpecen el flujo de la señal.

3. ¿Debo cambiar el router de la empresa proveedora?

Dada las circunstancias de hoy, confinados y teletrabajando, la respuesta es sí, según ambos expertos. Los equipos que entregan las empresas son para usos domiciliarios, y debiesen tener capacidad para 10 conexiones distintas, pero no con el nivel de exigencia que estamos pidiéndoles hoy. Además, si todas estas conexiones son vía remota, haciendo videollamadas, descargando archivos o usando Netflix, claro: el router de tu proveedor de internet no alcanza.

Ormeño explica que con esas condiciones es mejor instalar un router diferente con mayor capacidad de memoria y con un mejor procesador. Así, podrá administrar de mejor forma las conexiones y evitar las colisiones, que son los problemas que se generan cuando tienes muchos usuarios conectados a la red y todos están demandando una conexión amplia.

Claudio Torres normalmente no recomienda quedarse con el aparato que entregan las compañías. Lo que ocurre, dice, es que como esos módems están pensados para usarse en cualquier condición, los equipos han sido muy trabajados y homologados.

“Quizás hace dos años el equipo era una buena tecnología y funcionaba bien, pero ahora estará más estresado. Si eso te sucede, la recomendación es cambiarlo. Los routers que regalan las operadoras cumplen con la función básica de darte conexión, pero son muy limitados en aspectos como el alcance y el rendimiento del wifi” indica.

4. En qué debemos fijarnos al momento de comprar un router

Para elegir uno tenemos que tener en cuenta algunos detalles, como fijarnos en el hardware del equipo, qué procesador tiene, si cuenta con una buena cantidad de memoria RAM y en la cantidad de antenas y puertos disponibles. Cuanto mejor sea el hardware, mayor será la carga de trabajo que podrá soportar sin ralentizarse.

Según Ormeño, hay que considerar también que los router trabajan generalmente con protocolos de conexión. Explica que hoy existen los que trabajan con 2.4 MHz, y están los que emiten señales 5G. Los segundos obtienen mayores velocidades, pero el área que alcanzan a través de wifi es menor. Y los primeros, que trabajan a 2.4 MHz, tienen menos velocidad pero más alcance en áreas de la casa.

Sin embargo, existen los que trabajan a doble banda, es decir con 2.4 MHz y 5G. Se conocen en el mercado como dual-band y son los más recomendables.

Además, es bueno fijarse en su potencia de transmisión. Si son bajas, cubren menor área de una casa; y si son altas, van a tener mayor intensidad de la señal de wifi, cubriendo áreas más grandes.

Claudio Torres recomienda tener en casa un router de buena calidad y además tener repetidores, que limpian la señal y la amplifican. Sobre ellos, Ormeño especifica que hay dos tipos: unos inalámbricos, que se conectan desde la señal del router principal, la toman y la vuelven a amplificar; y están los extensores de red PLC, equipos que se conectan a través de la red eléctrica, vía enchufe.

Otro punto importante son las antenas. Si te has preguntado si son útiles, el experto de D-Link explica que entre más antenas puedas escoger, mejor, y así afinar la señal que estás recibiendo.

5. Cables vs inalámbrico

Hay routers que están conectados vía cable a la red y otros lo hacen de forma inalámbrica. Las conexiones por cable son mucho mejores y más estables. Pero no todo lo que brilla es oro.

“El hecho de conectarse por cable significa llevar ese cable de un router a otro, y si no tienes en la casa las conexiones internas, tienes que hacer un cableado, un trabajo adicional que muchas veces se traduce en romper paredes o tapar cables. La instalación de un equipo así toma más tiempo”, indica Ormeño. El cable, eso sí, añade Torres, te asegurará que tengas la velocidad que dice entregarte el proveedor, al menos hasta el router.

De todas formas, ambos sirven para cualquier tipo de casa, grande o chica. El wifi inalámbrico lo que hace es tomar la señal wifi que ya se está transmitiendo y la vuelve a amplificar, logrando una mayor cobertura en la casa. Pero eso siempre estará condicionado a que el equipo inalámbrico esté en un sector que reciba una buena cobertura del router que ya está funcionando.

6. Modelos recomendados

Si descubriste que la solución a la lentitud digital de tu vida es un nuevo router, acá te dejamos una lista de elegidos por estos dos expertos entrevistados.

D-LINK Router Wireless MU-MIMO Gigabit AC1200 DIR-846

-Dual Band simultáneo.

-Capacidad de QoS para mejorar experiencia de juego o video.

-6 antenas de 5dBi y tecnología MIMO para mayor alcance.

D-LINK COVR-C1203 AC1200

-Presupuesto alto, pero muy bueno.

-Kit de 3 unidades, extensor de señal dual-band.

-Ideal para casas grandes.

-Wifi MU-MIMO: tecnología que crea una potente, rápida y altamente eficiente red wifi.

-Cada uno de los equipos tiene 2 puertos Gigabit Ethernet LAN, que entregan conectividad alambica de alta velocidad.

Router TP link TL-WR941HP

-Económico

-Potencia de hasta 450Mbps.

-Se puede usar como router, punto de acceso o repetidor wifi.

-Fácil de configurar a través de interfaz web.

-Excelente cobertura.

-Limitación: solo trabaja en la banda 2.4 GHz.

DLink Dual-Band AC1200 DIR-822.

-Cobertura 200 m2, aprox.

-Fácil de configurar a través de un asistente.

-Velocidad wifi de hasta 1200 mbps (300 ,bps en 2.4GHz + 867 mbps en 5GHz).