Honor X9: un smartphone de gama media con balance, autonomía y no mucho más

A estas alturas, el mercado chileno de los smartphones ya está más o menos ordenado según las cotas de precio de las distintas gamas disponibles. Así, bajo los 250 mil pesos podemos encontrar los llamados “celulares de entrada” o gama baja. Alrededor de los 500 mil pesos tenemos dispositivos de gama media, capaces de balancear características y diseño a un precio no tan inalcanzable, mientras que el techo de la gama alta lo dicta el millón de pesos.

Para muchos fabricantes, la gama media —donde se concentran buena parte de las ventas— es el punto de entrada para tantear un nuevo mercado. Por ejemplo, la gran mayoría de las marcas chinas que han llegado recientemente a nuestro país usó ese concepto para darse a conocer al público e instalarse en las vitrinas. Hoy, con territorio ya conocido, las empresas han comenzado a mostrar sus dientes con aparatos de gama más alta, presentando modelos que en algunos casos llegan a superar el millón de pesos.

La llegada de Honor, en ese sentido, ha sido muy interesante y por varias razones. La principal es que de alguna manera, vienen a tomar la posta de relevo que ha dejado Huawei, ya que originalmente eran una submarca de este gigante chino antes de independizarse el 2020.

Tras tantear terreno con el Honor 50 —un interesante equipo de gama media-alta— más una serie de wearables, y luego de una notoria exhibición en la pasada Mobile World Congress (donde presentaron su tope de línea Magic), la marca ha ido desplegando sus líneas en nuestro país. Acá tenemos el debut de su serie X, la que trata de apuntar esa codiciada gama media con tres modelos levemente distintos en cuanto a especificaciones, pero que ofrecen precios distintivos y que son parte de una misma familia.

Aunque probamos los tres modelos —el X7, el X8 y el X9—, nos quedamos con este último, el más relevante de la serie en cuanto a especificaciones, aunque se parezca a otros modelos previos de Honor.

Especificaciones

Dimensiones: 166 x 75.8 x 8 mm

Peso: 189 gramos

Pantalla: LCD IPS Fullview 6.81″ (20:9)

Resolución: 2388 x 1080 píxeles

Procesador: Qualcomm Snapdragon 680 de 6nm (ocho núcleos)

Memoria RAM: 8GB + 2GB HONOR RAM Turbo

Cámara trasera: 64MP (f/1.8) + Cámara angular de 8 MP (f/2.2) + Cámara de profundidad (f/2.4) + Cámara macro (f/2.4)

Cámara frontal: Cámara de 16 MP (apertura f/2.45)

Almacenamiento: 128 GB

Sistema operativo: Magic UI 4.2 (basado en Android 11)

Batería: 4800 mAh

Conectividad: 5G, WiFi AC, Bluetooth 5.0

Diseño limpio y sobrio

Al momento de sacar el X9 de la caja, notamos que a pesar de su tamaño no es tan pesado y que tiene un diseño regular y sobrio, en donde no se aprecian detalles realmente significativos. Tiene una pantalla bastante amplia, de 6.8 pulgadas, pero al girarlo hay dos cosas que llaman la atención y que de inmediato lo van a hacer reconocible: su llamativo y sofisticado color blanco polar (aunque también viene en negro) y su particular módulo para lentes fotográficos.

Al igual que ciertos modelos de Huawei, En el Honor X9 los cuatro lentes y el flash LED están distribuidos en un espacio circular negro, una especie de gran ojo en la parte superior del dispositivo. Bien abajo nos encontramos con la marca engravada.

El blanco polar que nos tocó probar tiene un agradable y suave tornasol, muy llamativo y atractivo a la vista. La confección de su cuerpo es plástica, aunque a primeras no lo parece.

En el costado derecho nos encontramos con los botones de volumen y encendido (o power button), que además cuenta con un rápido lector biométrico de huellas digitales. Por abajo, nos encontramos con unos pequeños parlantes y la entrada USB-C. Fuera de eso, no hay mucho más que llame la atención. Es un diseño limpio y funcional.

En la caja también viene la obligatoria carcasa de silicona para proteger el aparato y un potente cargador rápido de 66 watts, que asegura que el teléfono pueda tener más del 80% de su carga en apenas 30 minutos conectado a la corriente.

Gran rendimiento aunque no muy buen audio

La pantalla es generosa, con una relación pantalla-cuerpo de hasta un 94% y una tasa de refresco dinámica de hasta 90 Hz. Lo único que interrumpe es el pequeño orificio de la cámara frontal, cosa que rápidamente uno olvida al interactuar con la pantalla. Considerando que la gama alta suele llegar y pasar los 120 Hz de refresco, aquí estamos ante una tasa más que interesante para la navegación en general, el scrolling gráfico e incluso algunos videojuegos.

Por dentro tiene un procesador multinúcleo Snapdragon 680 de 6nm —los modelos menores X7 y X8 cuentan con el mismo motor—, el que ofrece una buena experiencia al integrar un rendimiento resistente y un bajo consumo de energía. Sus 8 GB de memoria también garantizan un desempeño eficiente, pero aquí hay un añadido: Honor integró una tecnología RAM Turbo, que además puede agregar 2 GB virtuales de memoria extra que puede sacar desde el almacenamiento ROM. Así, el celular puede pegarse una sacada de músculos extra si el desempeño, el multitasking o la aplicación de turno así lo requiriera. No es algo nuevo, pero es un buen detalle.

En general, el X9 presenta un buen desempeño para las labores cotidianas de un smartphone actual, como navegar en redes sociales, ver videos o contenido en streaming e incluso jugar una apreciable cantidad de videojuegos de alta demanda. Cuenta con conectividad 5G y el tamaño de la pantalla por cierto que ayuda a que toda esa experiencia sea muy fluida.

Los parlantes del aparato, eso sí, no sonaron muy potentes y varias veces me encontré subiendo el volumen hasta el máximo, pero aún así con escaso resalte de sonidos bajos. Nada tan terrible tampoco, en especial si consideramos que la mayoría de las veces uno usa audífonos, los que en este caso tienen que ser inalámbricos ya que no cuenta con salida de 3.5mm.

Cámara sin novedad y confiable batería

Hasta este punto todo iba viento en popa, pero en las cámaras fotográficas nos encontramos con algunas concesiones. No es que encontremos malos números, pero tampoco hay algo por lo cual sorprenderse de verdad. Atrás tenemos el lente cuádruple principal de 64 MP, que posee un algoritmo de imagen optimizado para mejorar encuadres y congelar escenas. Algo que es mejor no intentar cuando hay poca luz, porque los resultados no son los mejores.

Además, cuenta con plantillas de video para capturar momentos sin necesidad de editarlos posteriormente. Todo bien, pero hay que confesar que este aspecto no es el lado fuerte de estos modelos. Si bien cuentan con un software decente y con sensores que permiten una gran variedad de tomas, las cámaras del X9 no son descollantes.

Por su parte, la batería tiene una capacidad de 4800 mAh, un estándar de la industria a estas alturas, pero que dadas las características del aparato, y sumado a una tecnología de ahorro de energía inteligente propietaria de la marca —Honor IA—, consigue que llegue hasta las dos jornadas de uso moderado. En palabras del fabricante: la autonomía es de casi 14 horas de reproducción de video en línea. No está nada mal. El problema es que muchos dentro de la competencia ofrecen lo mismo y algo más.

Donde sí saca buena nota es en su cargador Honor SuperCharge de 66w, que en solo media hora consigue elevar la barrita de la batería hasta en un 80%. Con ese enchufe a mano, no hay temor a quedarse sin pila.

Veredicto Práctico

Los tres modelos de la familia X de Honor cumplen con su cometido de entregar un balance adecuado y moderno para esta demandada gama telefónica. Hay pequeños detalles que los hacen interesantes, pero tampoco vamos a decir que particularmente destacan dentro de su rango.

El X9 es el modelo más llamativo de los tres, pero las mejoras que tiene en cuanto a características técnicas no están tan distanciadas a las de sus hermanos menores. Es una buena alternativa 5G para un dispositivo de esta gama, aunque aparte de eso no haya mucho más que decir. (Como todavía no se lanza en Chile, su precio y disponibilidad aún están por confirmarse).

Nota: ⭐⭐⭐★★