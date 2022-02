Honor 50 5G: la llegada del hijo pródigo de Huawei

Honor es una marca relativamente nueva, aunque ha generado bastante impacto en los últimos años. Fundada el 2013 en Shenzhen, China, siempre fue reconocida como la submarca de Huawei orientada a una audiencia más joven. Pero poco a poco comenzó a ganar más tracción y a expandir su línea de negocios a vestibles, tabletas y otros dispositivos móviles, siempre con sus tiendas en línea como principal canal de venta.

Todo iba relativamente en orden hasta que, en noviembre del 2020, la marca fue vendida a un conglomerado tecnológico, mayoritariamente controlado por el Estado chino, para apoyar el difícil momento de su marca padre, que entonces era fuertemente sancionada por el gobierno norteamericano liderado por Donald Trump.

Con mayor independencia, la marca comenzó a ganar terreno y a tener mayor participación de mercado alrededor del mundo, hasta que hace algunos meses aterrizaron en Chile. Su primer modelo de smartphone es el Honor 50, un celular de rango medio, bonito diseño y muy buenas prestaciones. Tiene una atractiva relación precio/calidad y un gran detalle: sí incluye los servicios y apps de Google.

Consideremos, de todos modos, que este segmento —el de teléfonos de gama media— es la vía de entrada para las marcas de tecnología móvil, donde se ofrecen cada vez mejores experiencias a precios más compactos. La pelea en este amplio nicho es encarnizada. Por eso, vamos a conocer en detalle a este nuevo retador: el Honor 50.

Especificaciones

Pantalla : OLED 6.57″ (1080 x 2340 px) y tasa de refresco de 120 Hz

Dimensiones : 160.0 x 73.8 x 7.8mm

Peso : 175 grs.

Procesador : Qualcomm Snapdragon 778G

Cámara : Principal de 108 MP / Gran angular de 2 MP / Macro de 2 XP / Cámara frontal (selfie) de 8 MP.

Memoria RAM : 8 GB

Almacenamiento : 256 GB

Batería : 4300 mAh (con carga rápida de 66 w)

Sistema operativo: Android 11 (Magic UI v. 4.2)

Liviano y con una vibrante pantalla

El primer acercamiento al Honor 50 fue muy agradable. Primero, liviano: si bien cualquier dispositivo de menos de 200 gramos se agradece, éste solo marca 176 g en la balanza. Es decir, es un agrado al manipularlo.

Su construcción es delgada, y que sus dos caras sean de vidrio, además de su mínimo marco de aluminio, le otorgan una identidad y un feeling un poco más premium que otros modelos similares. Viene en tres llamativos colores (verde jade, cristal glaciar y el juvenil Honor Code), y cada caja también incluye la infaltable carcasa plástica que, como suele suceder, le resta puntos a la fina experiencia de sostenerlo en la mano, pero le agrega varios en seguridad. Todo sea por proteger la bendita pantalla.

En este caso, se trata de una cómoda pantalla curva OLED de 6.57 pulgadas, con capacidad para reproducir más de mil millones de colores a una tasa de refresco de 120 Hz. Es decir, el movimiento de la pantalla, las animaciones, los videojuegos y las series o películas tienen la garantía de verse bien, produciendo una muy buena experiencia. No llega a los 4K, pero tampoco tiene esa necesidad: la pantalla es vívida, con buenos niveles de contraste y un muy buen display de colores.

También, incluye un rápido lector biométrico, que funciona muy similar al de Huawei (con la iluminación de la huella digital), además del tradicional “hoyo” para la cámara para selfies de (32 MP y gran angular), que también funciona como reconocimiento facial.

A los costados no hay grandes sorpresas: a la derecha tenemos los controles de volumen y de encendido, mientras que abajo está el puerto para la tarjeta SIM, una entrada para carga rápida USB-C y una salida de audio (no estéreo) que ofrece un discreto sonido ambiental. No hay entrada jack 3.5″, así que será obligatorio conseguir un par de buenos audífonos inalámbricos o un adaptador.

Grandes prestaciones y acceso a Google

Atrás vemos una disposición de dos círculos concéntricos, con la apariencia de ser un par de ojos, que son los que alojan los distintos lentes de su sistema fotográfico. Se podría decir que su diseño es sumamente parecido al del también recientemente estrenado Huawei P50, o incluso con el Huawei Nova 9, del que replica algunas características internas. El engravado de la marca en la parte trasera del aparato guarda las mismas similitudes que Huawei.

Ok, sigamos. Por dentro, las especificaciones técnicas del aparato sorprenden gratamente: un procesador Qualcomm Snapdragon que no es tope de línea, pero que sí rinde lo suficiente para la gran mayoría de los usuarios y que viene listo para recibir a las redes 5G. Es primera vez que la marca se atreve con Qualcomm, luego de haber usado antes los chipsets Kirin, de Huawei. El paquete incluye un cargador de 66 watts, que promete cargas del 70% de la batería en 20 minutos.

Junto a ello, tenemos 8 GB de memoria interna y 256 GB para almacenamiento, además de la clásica oferta del fabricante para habilitar espacio en la nube. Memoria y espacio hay suficiente para la mayoría, lo que se demostró en que cualquier trabajo u operación con el teléfono se hizo velozmente y sin contratiempos. Como decíamos, el Honor 50, a pesar de sus credenciales históricas, sí tiene acceso a Android y a los servicios de Google, por lo que la experiencia de uso no fue para nada complicada y sin mayores problemas pude personalizar el aparato con mis perfiles.

Una gran cámara

Las cámaras del Honor 50 también destacan: son capaces de realizar todas las operaciones básicas de un sistema fotográfico moderno, lo que también incluye procesamiento de imágenes vía inteligencia artificial. El principal lente posee un potente sensor de 108 MP, que puede sacar muy buenas fotos de noche o en entornos con poca luz. El autofoco me llamó agradablemente la atención por su rapidez a la hora de apuntar. El resto son unos lentes más bien genéricos: un gran angular de 8MP y un macro de 2 MP, nada del otro mundo, por lo que es altamente probable que el lente que se use mayoritariamente sea el principal, que se destaca por lejos.

La experiencia de uso fue muy agradable. El Honor 50 no reinventa la rueda pero es un buen modelo, que destaca a partir de ese delicado balance entre sus interesantes características y un precio atractivo. Aunque en general todo funciona bastante bien y de manera fluida, todavía queda un sabor a Huawei en la experiencia. Además de las similitudes en diseño y características, la experiencia de personalización usa los mismos diseños que la principal marca china. Incluso el always-on es el mismo. Es entendible, considerando que es recién el primer modelo, pero de todas maneras falta un poco para que la marca realmente agarre vuelo y logre encontrar su propia identidad. Aún falta para eso, esperamos que sea corta la espera.

Veredicto Práctico

Con su primer modelo, Honor pasa con muy buena calificación la prueba. Está claro que el enfoque de la marca china va a ese codiciado segmento medio que busca altas prestaciones. En ese sentido, el 50 entrega todo lo que promete, aunque todavía le falten algunos sellos que lo distingan un poco más de la competencia, especialmente de Huawei.

Nota: ⭐⭐⭐⭐★

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 14 de febrero de 2022. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.