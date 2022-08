Huawei FreeBuds Pro 2: audífonos altamente sorprendentes

El universo de los audífonos continúa expandiéndose de forma vertiginosa, con nuevos modelos lanzándose todos los meses. Ese Big Bang lleva por nombre True Wireless Stereo (TWS), la tecnología que permite que dos o más auriculares operen con sonido estéreo sin la necesidad de un solo cable.

Sin embargo, existe un pequeño detalle: por más que que los auriculares inalámbricos sean más cómodos o prácticos que unos cableados, estos aún no han logrado superar la brecha que tienen con los viejos aparatos respecto a la velocidad y fluidez de la transmisión de datos. De ahí que exista una permanentemente actualización y mejora de la conectividad Bluetooth.

Es cierto, también, que esa brecha es cada vez menor y que en los dispositivos más recientes es casi imperceptible. Pero no se dejen engañar: ésta sigue ahí. Cada vez que la canción se te corta en el mejor momento, cada vez que la voz de un personaje aparece desfasada. Está ahí y las compañías de tecnología lo saben. Por ello están de cabeza buscando las mejores versiones de sus viejos y nuevos modelos, para decirte al fin, el día de su presentación, que llegaron los definitivos audífonos True Wireless Stereo.

En ese contexto, quien trae la última novedad es Huawei y su nuevo caballito de batalla —o flagship, como gusta decir al mundo del marketing—: los FreeBuds Pro 2. Un modelo tipo in-ear o interauricular, diseñado por la multinacional china en conjunto con Devialet, compañía francesa de tecnología de audio.

Un punto prometedor al que se le agregan las etiquetas de “Hi-Res Audio Wireless” (alta resolución de audio) y la de HWA, un códec elaborado recientemente por Huawei que busca, justamente, disminuir la latencia en el audio de alta calidad. Veamos qué tal.

Especificaciones

Tamaño por auricular: 29,1 mm de largo, 21,8 mm de ancho, 23,7 mm de alto

Peso por auricular : 5,9 g

Tamaño del estuche de carga: 67,9 mm de largo, 24,5 mm de ancho, 47,5 mm de alto

Peso del estuche : 52,1 g

Tecnología de audio: Cruce digital / Ecualizador adaptativo triple / Cancelación de ruido activa / Cancelación de ruido de llamada / Modo de transparencia.

Formatos de audio: LDAC/AAC/SBC.

Sensores: óseo, giroscópico, infrarrojo y acelerómetro.

Driver: Controlador dual de ultra audición (controlador dinámico de φ 11 mm + controlador de diafragma plano).

Rango de respuesta de frecuencia: 14 Hz ~ 48 kHz

Conectividad: Bluetooth 5.2

Batería: 55 mAh (por auricular) / 580 mAh (estuche de carga)

Autonomía con cancelación de ruido : 4 horas de reproducción (18 horas con estuche de carga)

Autonomía sin cancelación de ruido : 6,5 horas de reproducción (30 horas con el estuche de carga)

Certificación de resistencia: IP54 (a salpicaduras, agua y polvo).

Primeras impresiones: estética moderna y cuerpo ligero

Hay pequeños detalles distintivos en los FreeBuds Pro 2 que sugieren el ánimo de Huawei de hacer una apuesta alta. Uno de estos es su look and feel. Su aspecto es moderno e incluso algo tosco, en particular los auriculares, que entremezclan las terminaciones curvas y angulosas. Están disponibles en colores ceramic white (blanco cerámica), silver blue (azul plateado) y silver frost (plateado escarchado), todos de acabado brillante.

El estuche, de cuerpo ovalado y ligero (apenas 52,1 gramos), cabe perfectamente en la palma de la mano. Además es súper delgado, lo que da la opción de llevarlo en los bolsillos con mucha más comodidad que la que entrega un celular.

A diferencia de otros estuches, llama la atención que su apertura sea hacia un costado y no hacia arriba. Asimismo, los auriculares se guardan de forma vertical —de pie, si se quiere—, por lo que al momento de retirarlos se debe hacer desde la cabeza y no desde su cola. Esto podría volver la operación algo más trabajosa, sobre todo debido a la forma de su cabeza y al material liso y cromado. Un detalle menor, pero al que cuesta acostumbrarse.

En el caso de los auriculares, es llamativa su ligereza. Son realmente livianos (5,9 gramos, cada uno), lo que podría sembrar algunas dudas respecto a la calidad sonora que ofrecen, considerando que a mayor tamaño y peso de los drivers —el hardware que procesa el sonido al interior de los audífonos—, mejor tiende a ser el resultado.

Al interior del empaque se incluye, además, dos juegos extra de almohadillas de silicona con diferentes tamaños, con la opción de elegir entre una pequeñas, otra mediana y las grandes. También viene un cable cargador tipo USB-C que, tal como ha sido la tendencia en otros modelos y marcas, resulta bastante corto (cerca de unos 25 centímetros de punta a punta). Un tamaño que, en más de un enchufe, podría dejar al juguete colgando de la pared.

En uso: cómodos y sencillos

Los FreeBuds Pro 2 no sólo son súper ligeros, sino que también son muy cómodos. Con un ajuste firme, puedes girar la cabeza de un lado a otro con fuerza y estos se mantendrán imperturbables en su lugar. Esto los hace ideales, entre otras cosas, para hacer ejercicio, una actividad de rebote constante y en la que los movimientos bruscos podrían hacer volar a un auricular con poco agarre. A ello se suma que poseen certificación IP54, por lo que son resistentes a salpicaduras, al agua y al polvo.

Otro elemento distintivo en este modelo de Huawei es cómo operan los comandos al tacto. Hasta ahora, la mayoría de las marcas se habían ceñido a esta especie de nuevo idioma telegráfico, donde tocando el casco del auricular una, dos o tres veces se daba la orden de reproducir, pausar, cambiar de pista, contestar o cortar una llamada o ajustar la cancelación de ruido.

En este caso, los FreeBuds Pro 2 se comandan por pellizcos en la parte inferior del tubo que sobresale del auricular. Una opción que, a mí parecer, es más agradable que el golpeteo que se debe realizar en otros modelos. Porque, por muy suaves que sean estos, siempre generan un efecto percusivo en el interior del oído.

La configuración por defecto es un pellizco para reproducir o pausar la reproducción, dos para adelantar la pista, tres para ir a la anterior. Simple pero además personalizable desde la aplicación Al Life de Huawei (gratis en Play Store y App Store). A los pellizcos también se suma el deslizamiento del dedo a lo largo del tubo para subir o bajar el volumen de la reproducción o llamada.

Audio: superior a la competencia

Una de las características más prometedoras de este modelo es su oferta sonora. Con la expectativa de tener detrás el trabajo con una empresa especializada en tecnología de audio como Devialet, el resultado no decepciona. Al contrario, sorprende que auriculares tan pequeños consigan tan buen sonido y en alta resolución.

Ello se debe a varios factores. Por un lado, cuenta con la tecnología de codificación de audio LDAC —diseñada por Sony—, hasta ahora la que ofrece mejor transferencia de datos de audio en alta resolución a través de conexiones Bluetooth, con rangos que van de 990 kbps a 32 bits/96 kHz.

Por otro, posee drivers duales, o sea dos controladores en cada auricular, lo que le permite tratar de manera independiente y coordinada las frecuencias agudas y las graves. Para estas últimas, cuenta con una unidad de controlador dinámico de imán cuádruple de 11 milímetros, bastante grande para el promedio.

Según detallan desde Huawei, esto aumentó la fuerza impulsora en un 30% en relación a la versión anterior de los FreeBuds Pro. A su vez, su controlador de diafragma plano —una rareza en los audífonos TWS— potencia su respuesta transitoria y le posibilita la entrega de detalles sonoros más ricos.

Todo esto redunda en que los nuevos FreeBuds Pro tienen un rango de frecuencia que va entre los 14 Hz y los 48 Khz, superando por bastante el rango de capacidad auditiva del humano (que va entre los 2 y los 5 Khz). ¿De qué sirve que haya frecuencias que en teoría no podemos escuchar? Bueno, ahí es donde toma relevancia el aspecto sensorial. De esta manera, la experiencia es mucho más rica.

¿Te gusta Underworld o la música electrónica? Tendrás graves marcados y a la vez sutiles, de esos que te hacen mover la cabeza. ¿Te gusta la música más moderna, como Tame Impala? Bueno, podrás disfrutar de todos esos arreglos de posproducción con gran nitidez. ¿Te gusta el jazz? Disfrutarás de ese patrón sincopado que dibuja el baterista sobre el ride, del contrabajo más al fondo mostrándote el camino y del saxo crecer y retumbar placenteramente, como si tu oreja completa fuera un altavoz.

Los Free Buds Pro 2 vienen con una ecualización sugerida hecha por Devialet, sin embargo ésta se puede modificar desde la app, agregando un efecto para la amplificación de graves, otro para la de agudos y una tercera opción que resalta las voces. De todas maneras, entre todas estas no hay comparación con la EQ predeterminada. Quienes tienen mayor conocimiento en materia de audio, eso sí, podrían extrañar una opción más personalizada que les permita ecualizar a gusto.

La dupla Huawei/Devialet además ofrece una optimización en tiempo real del sonido según el contexto en que te encuentres, el volumen al que escuches, el modo en que ocupes los auriculares y la estructura ósea que poseas. Para eso cuenta con tres sensores que recopilan la información cada vez que utilizas los FreeBuds Pro 2. Por lo tanto, entre más uses los audífonos, mejor estos se escucharán.

Cabe recordar que ninguna de estas bondades tienen peso alguno si no se cuenta con un dispositivo (un smartphone, una tablet o un computador) que soporte códecs de audio de alta resolución —en este caso, el LDAC. Tampoco tendrán mucha relevancia si el audio no proviene de un archivo (como FLAC) o de un servicio de streaming (como Tidal, Deezer o Apple Music) de alta resolución . Si se va a escuchar en mp3 comprimido o en Spotify, estas sutilezas no se percibirán.

Otras funciones

La función de llamada ofrece una muy buena experiencia sonora, tanto en lo que respecta a la escucha del usuario como la del interlocutor. En eso influye la inclusión de cuatro micrófonos, uno de ellos de conducción ósea, que recepciona las ondas que emites y que transitan como vibraciones por los huesos de tu rostro.

Dichos micrófonos también operan para la sorprendente función de cancelación de ruido activa (ANC, por sus siglas en inglés), otro de los puntos altos de este modelo. La ANC aquí posee tres niveles de acción: uno para lugares acogedores, con poco ruido en general —como el de un aire acondicionado— pero que se desea silenciar. Otro, llamado “general”, para ambientes en los que hay más ruido ambiental, como el café en el que te sientas a trabajar de vez en cuando; y el tercero (“ultra”), cuando el entorno es realmente ruidoso, como el que habría en una calle principal a la hora punta, o dentro de un vagón del metro.

En esas condiciones, una llamada suele ser muy difícil de tener, sin embargo la ANC que ofrecen los Free Buds Pro 2 es bastante efectiva y puede ser bien útil, también, durante la reproducción de música en ambientes ruidosos.

En tanto, la cancelación de ruido en su función dinámica permite que sea el mismo dispositivo —en relación al ambiente, al modo de uso, la intensidad de tu movimiento— el que optimice en tiempo real el nivel de aislación. Así se tiene garantizado una escucha clara y sin interrupciones sin tener que ajustar nada.

La ANC, además, se puede activar y desactivar con un pellizco sostenido por un par de segundos en el auricular. Con un gesto parecido se puede pasar a la función de “atención”, donde los micrófonos se abren para resaltar el ruido del entorno si se necesita estar alerta o te encuentras con alguien en el camino.

Veredicto Práctico

Huawei sorprende con su nuevo modelo TWS inteligente, súper ligero, cómodo y versátil. Su tamaño y ajuste lo hacen ideal tanto para la actividad física deportiva como para mantenerse ocupado en el trabajo – presencial o telemático. Es un plus el que además cuente con Bluetooth 5.2, capaz de conectarse a dos dispositivos en simultáneo, como podría ser una laptop y el smartphone.

Su batería, además, ofrece una buena autonomía, con hasta 30 horas de reproducción de audio sin necesidad de carga. Si es con la ACN activado, ésta se reduce a 18 horas, lo que sigue siendo un muy buen tiempo, superando el uso diario.

En definitiva, una excelente opción tanto para quienes buscan un dispositivo práctico para el día a día como para los que necesitan un aliado en el sonido de alta resolución. Si se compara a otros modelos TWS de similares características, su precio es otro aliciente. Y se pueden conseguir con 50 mil pesos de descuento, si se reservan antes de este lunes 29 de agosto. Adelante, porque con este modelo la vara quedó alta.

Nota:

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 25 de agosto de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.