Huawei Freebuds SE: audífonos inalámbricos simples y eficientes

En los artículos más recientes relacionados a los audífonos que hemos publicado en Práctico, nos hemos cansado de exponer sobre la sofisticación que este tipo de artículos ha exhibido en la última década. De servir para la simple y honorable función de proveer el sonido en la escucha de música —o contenido de audio, en general— a transformarse en dispositivos inteligentes, multifuncionales, pensados para que no sientas necesidad de quitártelos mientras te mueves como malabarista entre el trabajo y los minutos de ocio.

Esta nueva era de audífonos ha implicado, de paso, el desarrollo de un nuevo lenguaje en base al “touch”, sus sensores táctiles desde los que se pueden comandar tanto las funcionalidades de reproducción de contenido y de llamadas como la activación de modalidades, siendo la de cancelación de ruido (NC) el mayor estandarte.

Son excelentes noticias, sobre todo, para las nuevas generaciones de usuarios, criados bajo el prisma digital y para quienes el multitask es tan natural como revisar las redes sociales en cuanto despiertan. Pero seguro quedan aún otros usuarios, rezagados de este salto evolutivo que ha tenido la tecnología en los últimos años. “Yo sólo quiero escuchar música, amigo”, creo que dirían al verse apuntados con el dedo.

Para ellos puede que aún existan excepciones a la regla en el mercado. Y esa luz de esperanza la trae Huawei con su modelo inalámbrico FreeBuds SE, unos audífonos de diseño semi in ear, o semi intraural, que puedes encontrar en color blanco o azul, aunque este último parece más bien turquesa.

Especificaciones

Tamaño de cada auricular: Longitud: 20.6 mm. Anchura: 20.0 mm. Altura: 38.1 mm

Peso individual: 5.1 g aprox (con almohadilla)

Tamaño de estuche de carga: Longitud: 70.0 mm. Anchura: 35.5 mm. Altura: 27.5 mm.

Peso del estuche: 35.6 g aprox. (sin los audífonos)

Sensor: Sensor G, sensor de efecto Hall, sensor infrarrojo

Driver: 10 mm.

Conectividad: Bluetooth 5.2

Capacidad de la batería: Por audífono: 37 mAh (mínimo). Estuche de carga: 410 mAh (mínimo).

Tiempo de reproducción: 6 horas de reproducción de música, 4 horas de llamadas; con el estuche, estas suben a 24 horas y 16 horas, respectivamente.

Tiempo de carga: 1.5 horas para los audífonos en el estuche de carga, alrededor de 2 horas para el estuche de carga.

Certificación: IPX4, resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo.

Diseño clásico, tamaño preciso

Los FreeBuds SE poseen un diseño que combina tradición —con la clásica forma de nueve (9) de los audífonos in ears— y modernidad, con ciertas terminaciones que les dan una apariencia algo futurista, un imaginario sci-fi que mezcla el espacio y la inteligencia artificial. Sin embargo, Huawei los presenta como auriculares “semi in ear”, lo que significa que no ingresan del todo al pabellón auditivo, generando menor presión sobre éste. Los FreeBuds SE, más bien, se adaptan al contorno externo de la oreja, ofreciendo un ajuste que resulta firme y cómodo.

Esto puede parecer sólo un detalle, pero tiene sus implicancias. A diferencia de los audífonos in-ear, los FreeBuds SE no son del tipo cerrados sino que son “semi cerrados” o bien “semi abiertos”: no generan una cámara hermética entre el auricular y el canal auditivo, sino que deja escapar parte del sonido que se emite. Esto debería tener algún grado de repercusión en el resultado sonoro, ya que mientras un auricular cerrado realza las frecuencias graves, haciendo más gruesos los bajos, uno de tipo abierto “colorea” menos y ofrece un sonido más natural.

Por otro lado, esa filtración de sonido que se genera gracias al diseño semi in ear ofrece un respiro al canal auditivo que, muchas veces, se ve maltratado por la escucha a volúmenes no recomendados desde aparatos que le apuntan muy directamente.

Los FreeBuds SE cuentan con un estuche-cargador, sumamente compacto y ligero (pesa menos de 40 gr). Cómodo para llevar en bolsillos, si es que no es en un bolso, o incluso para sostener en una mano de manera bastante natural.

En la caja del producto además vienen dos pares extra de almohadillas, lo que da en total de tres opciones de tamaños (pequeñas, medianas, grandes) para que encuentres el que se ajuste de manera más cómoda a tu oído. Se incluye un cable cargador del tipo USB-C que, a mi parecer, es demasiado corto (cerca de 20 centímetros), aunque no es sólo un tema de Huawei sino que otras marcas también lo están implementando. Esto sigue siendo un error de lógica, porque a menos que encuentres una superficie plana como una mesa a la altura del enchufe de corriente, verás cómo tus audífonos quedan colgando mientras se cargan.

En funcionamiento: sencillo, pero con limitaciones

Emparejar los FreeBuds SE a un dispositivo resulta fácil: si es la primera vez, al abrir el estuche deberían acceder automáticamente al modo pairing; si no es así, basta presionar un par de segundos el botón que se encuentra al interior de éste para que los audífonos aparezcan en el listado de dispositivos disponibles para emparejar.

Poseen conectividad Bluetooth 5.2, la mejor hasta ahora para la escucha de audio, porque además de ofrecer un buen y estable flujo en la transmisión de datos, mejora la calidad del sonido y la eficiencia energética, lo que redunda en una mayor duración de la batería.

Sin embargo, a diferencia de otros modelos con esta tecnología, los FreeBuds SE no permiten enlazar con dos dispositivos en simultáneo, por ejemplo con un smartphone y un notebook. Esto puede representar una desventaja en un mercado tan competitivo como este, que lucha por ajustarse de la mejor manera al ritmo de vida actual, donde la hiperconexión pasa a ser un estándar.

Lo que sí ofrece este modelo es el comando táctil, para lo cual cuenta con un sensor (Sensor G) en sus paredes laterales, de manera que puedas hacer play o detener una reproducción y contestar y terminar una llamada con solo un par de toques. Huawei además permite personalizar y agregar nuevos comandos. Por ejemplo, para agregar las opciones de poner la pista siguiente o la anterior, y también para activar el asistente de voz, todo a través de su aplicación Huawei AI Life (disponible para Android e iOS).

Si bien esto puede parecer engorroso o deficiente para quien busca audífonos inteligentes que le permitan comandar todo tipo de funciones desde el tacto, puede que para otras personas que no quieren complicarse aprendiendo un nuevo código y, más bien, buscan algo sencillo de utilizar, esto resulte ser un plus.

Un detalle importante a considerar: si bien los FreeBuds SE son compatibles con Android y iOS, es posible que la personalización del modelo sea algo más tedioso de realizar, considerando que se requiere de una aplicación Huawei para ello.

Sonido: claro, potente pero sin alta resolución

Para poner en contexto: una de las piezas fundamentales en el hardware de cualquier audífono es su driver, porque —para decirlo en simple— es la que se encarga, junto al DAC, los transductores y el diafragma, de transformar la señal eléctrica en sonido. Los entendidos dicen que mientras más grandes son estas piezas, mejor calidad tendrá el sonido.

Bien: los FreeBuds SE cuentan con un driver de 10 milímetros, lo que es bastante grande para auriculares de tipo in ear que, en general, suelen incluir unos de solo 5 mm. A su vez, posee un diafragma de polímero ultrasensible y una cúpula de titanio PEEK+PU+PET. Todos estos detalles tienen como resultado un sonido bastante limpio, potente y con un campo sonoro bien interesante. Sin embargo, estos no son audífonos que ofrezcan un sonido de alta resolución, pues no son compatibles con códigos como LDAC, aptX o, incluso, FLAC. Sí lo es con AAC, un formato desarrollado por Apple, que opera bajo los 256 kbps, lo que lo hace harto mejor que el mp3.

Hecho el alcance, y dentro de su rango de precio, los FreeBuds SE ofrecen un sonido agradable, con un buen colorido de frecuencias graves (bajos), nitidez en los agudos e, incluso, algo de profundidad de imagen (por ejemplo, algunos arreglos se pueden sentir espaciados respecto a la instrumentalización base).

Eso sí, cabe señalar que no pudimos contar con datos específicos acerca del rango ni la respuesta frecuencial, ya que no son detallados por la compañía en la presentación del modelo y la agencia representante en Chile tampoco los conoce.

A diferencia de la mayoría de los modelos actuales, este no posee la función de cancelación de ruido en la escucha de contenido de audio. Sin embargo, sí la ofrece durante las llamadas. Para ello utiliza dos micrófonos que captan el sonido ambiente y lo anulan con bastante eficiencia, permitiendo que tanto al interlocutor como a tu voz se le escuche de forma nítida y fuerte.

Autonomía: punto alto

Sin duda, una de las mejores características de este modelo de Huawei es la autonomía de batería que ofrecen. Mientras en los audífonos es de 37 mAh, en el estuche es de 410 mAh. Los números pueden no parecer importantes comparado a otros modelos, pero en el caso de los FreeBuds SE se traduce en seis horas de reproducción de audio continuo a los que se agregan otras 18 horas extra que provee el estuche cargador, dando un total de 24 horas de batería para la reproducción de música (16 horas en total, si se mide bajo el parámetro de las llamadas).

Este nivel de autonomía de los FreeBuds SE es comparable al que ofrecen modelos supraaurales e, incluso, circumaurales, cuyas baterías tienen una capacidad aproximada de 30 horas de reproducción continua de música. Nada mal. Y esto se debe a que, a diferencia de otros modelos similares, no cuenta con funcionalidades como la de cancelación de ruido para la escucha de contenido de audio. En este caso, ser un modelo básico, juega a su favor.

Veredicto Práctico

En los FreeBuds SE, Huawei ofrece un modelo básico, sin compatibilidad de alta resolución ni grandes funciones, pero que resulta bastante eficiente en la entrega de un sonido claro, definido y potente, tanto para la escucha de música u otros contenidos de audio, como para las funciones de telefonía.

Por otro lado, su diseño se ajusta de forma cómoda y firme a los oídos, a lo que se agrega una ligereza que lo vuelve un muy buen aliado para hacer deporte. En eso, además, se agrega otro detalle: cuenta con certificación IPX4, por lo que es resistente a las salpicaduras de agua y al polvo.

En definitiva, parece un modelo ideal para quienes buscan solucionar la falta de audífonos y no buscan específicamente aparatos inteligentes ni tienen grandes exigencias desde el punto de vista de la calidad de audio. Ahí lo simple y lo básico pueden ser un gran valor. En relación a eso, el precio se ajusta relativamente bien a su oferta, sobre todo considerando que el mercado está bastante caro.

Nota: ⭐⭐⭐★★

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 5 de agosto de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.