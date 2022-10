Los mejores juguetes sexuales para disfrutar en pareja

Jugar es muy importante en el desarrollo humano: desde la más temprana niñez es fundamental en la evolución cognitiva, muscular, social y emocional de una persona.

Con el juego, una persona aprende sobre despliegue y límites de la fuerza, control de impulsos, equilibrio, ética y solución de problemas. Jugando conoce el mundo, se conoce a sí misma y a los demás, pero también es una herramienta irremplazable para el estudio, incluso el trabajo, y sobre todo para la confianza en los demás y en uno mismo.

Esto no deja de ser clave en la adultez. Jugar es también muy importante para los mayores de edad, y para qué decirlo en las parejas. Los juguetes, eso sí, cambian un poco. O bastante. Y las dinámicas también. Pero el fondo del asunto parece ser el mismo: lo conveniente de estrechar lazos, desarrollar confianza mutua, mayor conocimiento y despertar la curiosidad.

La vuelta fue larga pero relevante como preámbulo para hablar sobre juguetes sexuales para divertirse en pareja. Le preguntamos a un grupo de expertas por qué es importante continuar jugando en la vida adulta y cómo la inclusión de uno que otro juguetito puede ser altamente recomendable para el mantenimiento de una vida sexual sana y plena.

Juegos sexuales

“Según mi experiencia, las parejas que juegan tienen una vida sexual más satisfactoria”, dice Ibania Gardilcic, neuropsicóloga experta en educación sexual y cofundadora de Secretos de Amor. “La complicidad que se produce es una fuente de conexión, con una cuota de misterio propia del erotismo”.

Ignacia Rabanal, sexóloga y creadora del sexshop Buena Vibra, asegura que el juego ayuda a incrementar el deseo sexual en la pareja, como también a salir de la monotonía en la que se puede caer con el tiempo (como bien lo advierte la mismísima Shakira en su último sencillo). “Introducir juegos hace que pensemos en la novedad y genera nuevas experiencias”, asegura.

La sexóloga y psicóloga Javiera Urrutia, creadora de la coqueta iniciativa Mevinculo —una plataforma para hacer match de manera presencial y en un espacio seguro—, califica el tema como “muy importante, sobre todo en parejas que llevan varios años”.

“Lamentablemente, la seguridad no suele ser erótica”, dice. “La incertidumbre, por el contrario, actúa como afrodisíaco, siempre y cuando la tomemos como un elemento de juego y erotismo. Y eso se consigue cuando comenzamos a mirar a nuestra pareja con nuevos ojos y conocemos otros aspectos de ella que nos sorprenden. Para eso el juego es clave”.

Gardilcic se inspira y comenta: “En el juego puedes ir innovando, co-creando con un otro y tener un lugar solo nuestro, donde podemos olvidarnos del espacio y el tiempo, y enfocarnos en el disfrute erótico. Permite habitar el placer desde el humor, desde el error, desde la fantasía, más que darle importancia al rendimiento o al resultado”.

Desde una perspectiva más biológica, asegura que el juego es saludable porque estimula el sistema nervioso parasimpático, encargado de la relajación y del vínculo. Por ende, cuando hay un sistema nervioso regulado, el erotismo se despliega de manera más orgánica.

“En los encuentros sexuales, los juegos son importantes debido a que pueden ayudar a afianzar el deseo sexual, incrementando la excitación”, agrega Diego Castro, psicólogo de Psyalive.

La juguetería erótica

Lo primero en que coinciden Javiera Urrutia, Ibania Gardilcic e Ignacia Rabanal es que bajo ninguna circunstancia un juguete viene a “reemplazar” a una pareja. “Es un complemento a la vida sexual, no viene a sustituir a nadie. A veces las personas llegan con muchas defensas, como yo no necesito esas cosas, pero no se trata de necesitar o no, sino de probar y explorar otras maneras de sentir”, explica Gardilcic.

“Es un mito que un juguete sexual reemplaza a la pareja”, refrenda Rabanal. Eso solo hace mucho más difícil decidirnos por usar uno. Con la pareja se involucran sentimientos, dinámicas y sensaciones que un juguete nunca te podrá proporcionar”. Sí pueden ser un “añadido que trae complicidad y novedad a la relación, incrementando el placer sexual a nivel individual y mutuo”, cree Urrutia.

Dentro de los beneficios de incorporar un juguete a la cama, Gardilic enumera la disminución de la ansiedad por rendimiento o duración de la erección, el aporte al compañerismo —en el sentido de que “el que acaba ayuda al o la otra”—, una ayuda al autoconocimiento, la lubricación, erección y orgasmo, e incluso un desarrollo del tono muscular en la zona pélvica.

“Por último, un juguete puede provocar una gran excitación sin penetración, por lo que también ayuda a desmitificar la cultura coitocentrista”, propone.

Juguetes para entrar en calor

“A esta categoría la llamo ‘primeras vibras’”, dice Ignacia Rabanal. “Son productos que recomiendo para empezar a introducir accesorios de placer en la pareja. Mi consejo es partir por la cosmética erótica, como geles estimulantes, aceites de masajes o lubricantes con sabor”.

Gel estimulante CG Lip Tease sabor frutilla-menta 30 ml

Un buen juguete para iniciarse son los pequeños vibradores, como las llamadas “balitas”. Rabanal recomienda comenzar con ellas, ya que “además de ser económicas, te dan un primer acercamiento a las vibraciones”. Son más suaves, menos invasivas y se pueden usar tanto individualmente como en pareja. “Es muy importante primero usar el juguete sola o solo para luego introducirlo en la relación, ya que la sensibilidad en nuestros genitales puede variar en cada persona”.

Bala vibradora LILO We Love

Para los hombres que buscan o requieren de más estimulación, Rabanal sugiere los “huevos masturbadores. Con ellos se pueden descubrir nuevas sensaciones, además son económicos y discretos”, agrega, y son fáciles de usar en pareja. Este modelo tiene la gracia de ser reutilizable.

Huevo masturbador TENGA

“Para iniciar las vibraciones en pareja, recomiendo un anillo vibrador. Con él, ambas personas, independiente del género, pueden sentir placer, ya que es capaz de estimular tanto el clítoris como la base del pene”, agrega.

Anillo vibrador de silicona Bertram

Pensando en las parejas principiantes respecto a los juguetes sexuales, Ibania Gardilic recomienda partir con un “estuche erotico”. Esta especie de starter pack “posee diversas sensaciones para jugar: lubricante (no solo para el roce sino también para acariciar), aceite con efecto calor (que estimula distintas partes del cuerpo), un corazón con preguntas y temas para conectar, y un anillo vibrador”.

Estuche juguetón Secretos de amor

Juguetes para agregar acción

Para las parejas que ya hayan explorado con algunos juguetes, o bien quieran entrar de lleno a una fase más penetrativa, Gardilic hace una recomendación que parece sacada directamente de la versión para adultos de los Supersónicos.

“Este juguete, el Satisfyer Curvy 1+, tiene dos cualidades: la función de vibrar cuando quieras y también la sensación de succión o aire de placer, que es muy placentera y popular en estos días”, dice. Pero eso no es todo, pues además posee una aplicación para el celular, que se conecta a través de Bluetooth o internet, y permite controlarlo a la distancia o darle unas diferentes combinaciones de vibración. “También puedes utilizar el micrófono de tu dispositivo móvil para transformar el ruido ambiental en vibraciones o hacer que se mueva según el ritmo de una lista de reproducción de Spotify”.

Satisfyer Curvy 1+

Todo indica que la marca Satisfyer vendría a ser algo así como el iPhone de los juguetes para adultos. Javiera Urrutia, de hecho, propone otra versión de esta popular línea de aparatos.

“El Satisfyer Partner Plus, con control remoto, creo que es el ideal para utilizar en parejas heterosexuales. Mientras se coloca sobre el clítoris, el hombre al mismo tiempo puede penetrar vaginalmente a su pareja, y así ambos disfrutan de las vibraciones. ¡Es una bomba de placer!”. Que posea control remoto, piensa la sexóloga, agrega diversión y complicidad, “ya que estás al control de tu pareja”.

Satisfyer Partner Plus

Ignacia Rabanal explica que, por estas razones, el juguete que más se vende a nivel mundial es de esa marca. Pero ella no se refiere a uno de los vibradores sino al succionador de clítoris, un estimulador que emite ondas que simulan la succión. Su éxito se debe a la rapidez con la que las mujeres consiguen alcanzar intensos orgasmos.

Satisfyer Pro 2

Juguetes para ir un poco más allá

“Con este juguete las mujeres pueden practicar penetración doble”, propone Javiera Urrutia. “Puedes colocarlo en el ano mientras tu pareja te penetra vaginalmente. Si se realiza correctamente, esta práctica puede generar satisfacción a ambos”.

Plug Pretty Love

“Para una pareja de mujeres, el vibrador Strapless de Pretty Love es el mejor”, asegura. “Está diseñado para estimular a ambas al mismo tiempo”.

Vibrador doble Pretty Love Strapless

Para parejas más experimentadas o curiosas, Ibania propone dos productos. Primero, un “kit que trae muchas sensaciones: tiene aceite de efecto calor para besar, potenciador masculino y femenino (2 en 1), lubricante para el roce y caricias, estimulante de clítoris y una bala vibradora”.

Kit Shunga Geisha Traviesa

Jugar a bloquear el sentido de la vista es una de las dinámicas clásicas para exacerbar la excitación. Las esposas para bloquear el movimiento y la palmeta son perfectas para quienes busquen explorar el rol de sumiso o dominante.

Kit Hot Party Dulce Castigo

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 26 de octubre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.