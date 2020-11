Los mejores regalos para runners (según experimentados corredores)

Correr, para quienes lo hacen seguido y por largas distancias, se ha vuelto una especie de religión. Los runners salen casi siempre a la misma hora, casi siempre a los mismos lugares, casi siempre con el mismo grupo de gente, y su vida muchas veces termina girando alrededor de los kilómetros que necesitan recorrer en el día para sentirse bien.

Regalarles algo, por lo tanto, no es tan fácil como parece. “Tengo un montón de poleras que me han regalado y que no ocupo”, dice Néstor Fernández, corredor de cinco maratones —una de Boston y otra de Chicago incluidas— y columnista de Runners Chile. “Puede sonar muy pretencioso, pero no lo es. Es comodidad: tengo muy definida la marca y la tela que me gusta, y lo mismo pasa con los shorts, el calzado y los calcetines”.

Él, un experimentado corredor, nunca le regalaría ropa a otro runner. “Es un accesorio muy personal, sobretodo por el calce”. Si tienes una pareja, familiar o amigo que corre sagradamente, no le obsequies una polera y mejor sigue los consejos que Fernández y Matías Silva, destacado fondista chileno, nos dieron para hacer feliz en las fiestas que se vienen a tu corredor o corredora más querido.

Zapatillas

Aunque Néstor Fernández no se arriesgaría a regalarle calzado a otro corredor —ni tampoco que se lo regalen a él—, Matías Silva sí considera que puede ser un buen obsequio. “Las zapatillas son lo que más ayuda para la motivación: con un buen par puedes entrenar con tranquilidad y evitar lesiones”. Lo ideal es regalar un modelo de la preferencia del runner, conociendo su talla, su pie y sus gustos. Las que prefiere Silva son las Nike Zoom Pegasus Turbo 2.

Nike Zoom Pegasus Turbo 2 hombre

Nike Zoom Pegasus Turbo 2 mujer

Pesa inteligente

“Particularmente yo voy por la pesa Huawei”, dice Néstor Fernánde, un aparato económico, liviano y capaz de conectarse a una app en el teléfono. “Te da mediciones muy buenas para un corredor, como los porcentajes de agua en el cuerpo, la masa muscular y la grasa visceral, además de poder tener un historial de tu peso”.

Pesa inteligente Huawei Smart Scale

Suplementos alimenticios

Usados por los deportistas, especialmente por aquellos que necesitan mantener o aumentar la masa muscular, los suplementos pueden ser un buen refuerzo para evitar lesiones y recuperarse tras esfuerzos muy largos. “Un suplemento alto en proteína sería un gran regalo”, dice Matías Silva, “para recobrarse después de los entrenamiento”. Hay que recordar siempre que estos productos no reemplazan a una dieta equilibrada.

Suplemento de proteínas Athletica Whey Flavour 850 gr

Pistola de masaje

Para runners como Néstor Fernández, que corren a diario más de una decena de kilómetros y entrenan para hacer maratones, los masajes son fundamentales para soltar la musculatura después de una intensa carga. Una pistola de masaje —que permite hacérselo uno mismo— sería un regalo ideal. No son baratas, “pero valen lo mismo que dos meses de masajes”, dice. Así que al tercero, la inversión ya está pagada.

Pistola de masaje Kinegun Lite

Lentes de sol

Sin lentes, en verano es muy difícil correr. No solo porque permiten ver mejor sino porque protegen de los rayos UV —los párpados son una de las zonas más sensibles de la piel— y eventualmente del coronavirus, al evitar que entren partículas a los ojos. “Hay que fijarse en que sean lentes orientados para corredores”, dice Fernández, y así no terminar con dolor en la nariz ni en las orejas. “La línea Adidas anda muy bien y es accesible. Lo importante es que tengan las certificaciones adecuadas”.

Lentes de sol Adidas A428 Excalate

Matías Silva prefiere los lentes Oakley, una marca que se ha especializado en gafas para deportistas.

Lentes de sol Oakley Quarter Jacket OO9200

Bloqueador solar

Sin crema no hay carrera. Así como los lentes son fundamentales, el bloqueador solar es aún más imprescindible, ya que aunque se corra a la sombra o temprano en la mañana, los rayos UV igual pueden llegar y dañar la piel. Un protector especial para deportistas —que no se corre tanto y resiste al sudor y el agua— siempre será un buen regalo, dice Néstor Fernández.

Fotoprotector ISDIN Gel Sport FPS 50+ 100 ml

Matías Silva opina lo mismo, pero recomienda uno que está usando hace poco. “Se llama Rew, es una marcha chilena, vegana y que no testea sus productos en animales. Me funciona muy bien para correr”. Tiene aceite de avellana chilena, un bloqueador solar natural que no deja sensación de grasitud. Además, no ocupan oxibenzona ni ningún tipo de químico que sea nocivo para la piel ni para el medio ambiente.

Barrera solar Rew 60 grs

Potenciómetro

Este es un regalo para corredores y corredoras más competitivos. Es un potenciómetro, un pequeño aparato que va en la zapatilla, y que es capaz de medirlo todo: distancia, inclinación, viento, fuerza y aceleración, entre otros. Pesa solo 10 gramos, se conecta a una app y entrega reportes muy detallados del rendimiento. “Yo uso uno que se llama Stripe”, dice Silva. “Sería un gran regalo, porque es muy útil para monitorear los entrenamientos”.

Potenciómetro Stryd Wind

Bolsa seca

Le pasa no solo a los corredores: cualquiera que se anima a ir en bicicleta al trabajo, o pasar al gimnasio a la hora de almuerzo, termina con la ropa sudada —que ahora es sintética, muy cómoda pero también hedionda— apretujada en la mochila, junto al resto de tus cosas, impregnándolo todo del aroma a deporte. Para evitarlo, un gran regalo sería una bolsa seca. “Es imprescindible en corredores de oficina”, dice Néstor Fernández. “Te ayuda a guardar la ropa mojada de forma hermética, para que no se traspase el olor a las demás cosas en tu mochila”.

Bolsa seca Domyos PTWO

*Los precios de los artículos están actualizados al 19 de noviembre de 2020. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.