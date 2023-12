Los mejores regalos para tu jefe o jefa

¿En el amigo secreto te tocó tu jefe? Mala suerte. Pero encontrarle regalo perfecto, aunque sea desafiante, es posible con un toque de creatividad y consideración.

Muchas dinámicas ponen tope de precio para los regalos, pero si te toca el jefe o jefa es lógico pensar que habrá que gastar mucho para no quedar en mala posición. Por el contrario, si uno se esfuerza mucho puede quedar frente al resto como un patero adulador y chupamedias.

Varios memes han salido al respecto, como el típico “le compro su regalo a mi jefe para ver si me aumenta el sueldo”, o el del niño con barba sucia y un gorro que dice “¡espero que le guste! Eran mis almuerzos del resto del mes”.

¿Qué regalarle al jefe? Para no perder ese delicado equilibrio, le preguntamos a cinco personas que trabajan en jefaturas de diferentes áreas, quienes sinceraron sus deseos de qué tipo de regalo les gustaría recibir de parte de sus trabajadores, colaboradores y empleados en estas fiestas.

“Lo más importante para mí es el cuidado del medio ambiente y lo que eso genera en los trabajadores”, dice Cristian Ruz, gerente general de Globalship, empresa que se enfoca en la distribución y logística integral. Para él, tanto el amigo secreto como las dinámicas sustentables generan “un sentido de unidad. Por eso me gustaría una huerta sustentable que pueda tener en casa o en la oficina”, comenta.

Sugiere las que ofrecen en WeFarm.cl. “Me hacen todo el sentido del mundo, porque no es algo que sea solo para mí sino que lo comparto en mi casa con mi familia y con mis trabajadores en la empresa. Nos da un sentido más activo de compromiso”, expresa.

El plan M2, de WeFarm, contiene una bandeja con mix de lechugas (hoja de roble, española, llollo, batavia, francesas verdes y moradas). Si quieres agregar kale o rúcula, pueden integrarse.

También hay otra en la que puedes elegir entre el mix Infusiones (puede contener menta, hierba buena, manzanilla, salvia, estevia, melisa, poleo, entre otros) o el mix hierbas aromáticas (puede contener albahaca, cilantro, ciboulette, perejil, orégano, romero, entre otras).

Plan WeFarm M2 - Hojas Verdes + Aromáticas

Una suscripción de vinos es otro regalo que a Ruz le gustaría recibir. “Es muy novedoso y creativo que una inteligencia artificial me recomiende vinos de la industria nacional y de la región”, cuenta sobre Ewine, empresa que cuenta con vinos de pequeñas productoras y algunas rarezas, como los vinos naranjas o rosados. “Creo que es un aporte a la singularidad y modernidad de estos tiempos”, comenta.

Suscripción mensual Ewine

Siguiendo la línea de regalos vinícolas, Ruz sugiere un Monopoly sobre la industria del vino, “no solo brindan diversión sino también una conexión con este producto tan nuestro. Es perfecto para regalar, pasarlo bien y disfrutar un tiempo con amigos”.

Juego de mesa Monopoly Napa Valley

Macarena Farrán, jefa de prensa en PRenseable, dice que le encantaría “que me regalaran un Zafu de Ecocitex, un cojín para meditar”. Además de ayudar a realizar esta práctica de bienestar, este cojín está confeccionado con material reciclado, por lo que se ahorraron más de dos mil litros de agua por producto. “La Navidad es el momento perfecto para enlazar el cuidado al medio ambiente con los regalos y el consumo”, analiza.

Zafu de meditación Ecocitex

Una limpieza facial es otro regalo que le gustaría recibir a Farrán, en específico de la Clínica Avaria. “La limpieza multifuncional es un procedimiento que revitaliza la piel, justo en una fecha clave para cuidarla de las repercusiones que provoca el sol en esta temporada”, señala.

La última sugerencia de Farrán tiene que ver con algo natural, que le sirva para el día a día. “Me gustan las cosas naturales, por lo que una caja de castañas de cajú de Millantú sería ideal”, comenta. Además de la infinidad de recetas que se pueden preparar con estos frutos, tienen aportes en vitaminas, fibras y nos ayudan a digerir la comida de festividades de fin de año, que suele ser un poco más pesada de lo normal.

Surtido de frutos secos Millantú (14 unidades)

“Me vendría bien una caja navideña, pero no la clásica; es aburrido siempre lo mismo”, dice Andrés Dougnac, CEO de Ewine.cl. En su búsqueda de alternativas que combinen creatividad e ingenio, dio a parar con Ecoterra.cl, quienes venden productos muy baratos y tienen cajas de EcoProteínas, EcoAderezos, EcoLácteos y EcoHuevos.

“Siento que es una buena fecha para pensar y reflexionar sobre nuestro consumo y preferir productos más sustentables”, comparte.

Caja de 60 huevos de gallinas libres a pastoreo EcoTerra

Siendo un hombre de vino, Dougnac recomienda como segunda alternativa una experiencia en Maturana Winery, en San Fernando, valle de Colchagua.

“Imagina una cata de vinos en un entorno único, con cascadas, un río y parrilladas. Lo más emocionante es que ofrecen cepas patrimoniales y no tradicionales, como garnacha y vinos naranjos”, dice. “Sería una experiencia increíble para disfrutar con amigos, sumergiéndonos en la esencia auténtica del mundo del vino”.

Este es un tour personalizado donde se recorre la bodega y se cuenta la historia de cómo comenzó Maturana Winery. Se degustan dos vinos premium, acompañados de una tabla de quesos, charcutería y frutos secos. Se debe reservar con anticipación, mínimo dos personas ($40.000 cada una). Para adquirir este tour de dos personas debes escribir a turismo@maturanawinery.cl o rellenar el formulario de reserva acá .

Su última sugerencia de regalo es un libro de recetas, con el giro de ser “algo sencillo que pueda darme ganas de comer algo rico y nutrittivo”. El libro de la nutricionista Sofia Ulloa es un ebook de recetas saladas, “para aprovechar los productos y la huerta sustentable, mezclando sabores y encontrando un punto medio entre sabor y sustentabilidad”.

Recetas saladas - Sofía Ulloa

Hans Goecke, CEO de PRenseable, comenta que en su equipo de trabajo han reflexionado sobre la importancia de fortalecer el espíritu colectivo y profundizar en el conocimiento mutuo. Por eso, plantea que participar todos juntos en una actividad tipo Escape Room puede ser un momento lúdico, “que consolide la confianza y mejore la comunicación entre todos nosotros”.

Una gift card para seis personas en Fuga Escape Room, por ejemplo, vale $84.990 y se puede reservar en cualquier de las salas, y en cualquiera de los horarios disponibles. Sólo deberá ingresar el código de la gift card al momento de hacer su reserva.

Siguiendo la línea de dinámicas de equipo, Goecke comenta que implementar un amigo puede ser una buena idea, pero se le puede dar un enfoque diferente. “En lugar de intercambiar regalos monetarios, proponemos regalarnos tiempo: cada uno tendrá la oportunidad de obsequiar momentos compartidos: por ejemplo, acompañar a la persona a una actividad de su elección, ayudarle en tareas cotidianas —como ir al supermercado—, o cualquier otra cosa que la persona desee”, comenta. Esta actividad busca crear conexiones más significativas y fortalecer nuestros lazos de amistad.

Bárbara Pezoa, exdirectora de Radio Zero y actual de Práctico, también compartió una pequeña selección de regalos. Su primera opción es un bolso de playa Wild Lama, de algodón orgánico, un producto en el que se garantiza que no se utilizaron químicos, pesticidas ni fertilizantes. Tampoco utiliza tóxicos ni metales pesados en ningún proceso de la producción.

“Para ir a la playa y poder meter una toalla, bloqueadores, libros y también las cosas de los niños: la ropa, traje de baños, etc. Por eso tiene que ser grande y cómodo, como éste”.

Bolso ambe orgánico petróleo

“Estoy obsesionada con dejar de exponer la piel de mi rostro al sol”, cuenta como antesala para su otro elegido: un jockey de Black Bubba.

“Los fines de semana trabajo mucho al sol, entonces estoy en búsqueda de algo que cumpliera las siguientes exigencias: lindo, combinable, algo con lo que mi cabeza pudiera respirar —los jockeys clásicos me dan mucho calor— y, como no me gusta exponer mi cara al sol en la playa, algo con lo que yo pudiera apoyar mi cabeza en la toalla o en una silla”, analiza. Un dato interesante de este jockey es que es de la misma materialidad que los sombreros de playa.

Jockey Black Bubba Fisher Sand

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 20 de diciembre de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.