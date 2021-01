Los mejores tornamesas según sus usuarios en Amazon

Ceder a la nostalgia —o la moda—, pasarse a los vinilos y tentarse con un tornamesa tiene sentido en estos tiempos sin sentido: lo análogo, lo físico y lo material le pone un poco más de estructura y forma a una época demasiado ilimitada. ¿Qué álbum escuchar cuando puedo escucharlos todos? Si la infinitud de la música universal está disponible a solo un clic, más que libertad lo que se siente es pavor y vértigo ante ese abismo de posibilidades.

Por eso es normal refugiarse en los discos, los LP en este caso, que apilados en la repisa, sean cinco, veinte o doscientos, le dan un marco a nuestras opciones y un poco menos de ansiedad a una rutina ya suficientemente neurótica. Pero empezar en este formato no es sencillo, en especial por el reproductor: tornamesas hay muchas y usarlas, a diferencia de la mayoría de los aparatos que nos rodean, no es llegar y apretarles un botón.

Esa es su gracia, de hecho. Pero para guiar la decisión, si la intención es comenzar a escuchar en vinilo, no es mala idea oír también la voz del pueblo: estos son los tocadiscos mejor evaluados por sus usuarios en Amazon, y que también se venden en Chile.

Audio-Technica AT-LP60X-BK

4.6 de 5 según 4.443 valoraciones en Amazon

Esta es una de las marcas más reputadas en esta industria, cuyos modelos más accesibles siguen siendo de altísima calidad, mezclando los clásicos estándares de sonido análogo con los adelantos tecnológicos actuales. El AT-LP60X-BK reproduce discos tanto de 33-1/3 como de 45 RPM, y como incluye un preamplificador puede ser conectado directamente en cualquier equipo de música. “Esta tornamesa es bien accesible y la recomiendo mucho a quienes estén comenzando en este hobby y no quieran gastarse todos sus ahorros”, dice un cliente en Amazon. “Hasta ahora no he tenido ningún problema”.

Sony PS-LX310BT

4.6 de 5 según 236 valoraciones en Amazon.es

Preamplificada y con conexión Bluetooth, esta tornamesa Sony tiene un diseño tradicional y un formato muy sencillo de utilizar. Puede ser conectada a parlantes o audífonos inalámbricos o a un equipo tradicional de audio, y reproduce tanto 33 como 45 RPM. “La aguja es de muy buena calidad, y al traer el amplificador incorporado, puedes disfrutar del sonido en cualquier parte de la casa. Viene muy bien empaquetado y protegido pero resulta fácil de montar”, dice un satisfecho consumidor.

Audio-Technica AT-LP60XBT

4.7 de 5 según 2.534 valoraciones en Amazon

Otro modelo de Audio-Technica, pero este más moderno, con la capacidad de conectarse por Bluetooth con algún parlante o audífono inalámbrico. También, eso sí, tiene una salida RCA tradicional, y como incluye un preamplificador, está listo para ser enchufado a cualquier sistema de audio. “Este es el equipo perfecto para empezar con los vinilos”, comenta un usuario. “Fue muy fácil de instalar y de parear con mis parlantes Bluetooth. La calidad del sonido es excelente, muy recomendado para principiantes”. En Chile, está disponible la preventa en Needle, con ejemplares que llegarán en marzo.

Pro-Ject T1 BT

4.4 de 5 según 170 valoraciones en Amazon

Aquí hablamos de un producto más sofisticado, para audiófilos exigentes. Es un tocadiscos fabricado en Europa, sin ninguna pieza de plástico, que garantiza la ausencia total de vibración. Tiene conexión Bluetooth y un preamplificador incluido, además de cables fono de baja impedancia, semi-simétricos y aislados, que prometen una transmisión de sonido de alta pureza. “Después de chequear la calidad de sonido del Pro-Ject T1, es fantástico mientras tengas el equipo —los parlantes— que pueda permitirle dar todo de sí. Considerando que otras tornamesas con platos de cristal cuestan el doble, creo que la T1 es la mejor en precio calidad”, escribió un entusiasta melómano.

Marley Stir It Up Wireless

4.4 de 5 según 921 valoraciones en Amazon

La familia Marley ha sabido sacarle partido al apellido del viejo y querido Bob, y tras su éxito con los café, ahora diversificaron su negocio diseñando sistemas de sonido. Tienen audífonos, parlantes Bluetooth y por supuesto tocadiscos. Sencillo y coqueto, hecho con materiales sustentables y reciclados, tiene preamplificador —que se puede encender o apagar—, permite conexión Bluetooth y USB, salidas RCA y AUX. “No soy un audiófilo”, dice un usuario que no es audiófilo, “pero estoy muy impresionado con esta tornamesa. Todo se siente robusto y bien hecho”.

Victrola Metropolitan 4 en 1

4.7 de 5 según 769 valoraciones en Amazon

Hace poco tiempo, siguiendo las tendencias vintage, las clásicas Victrolas regresaron con algunos modelos, que en realidad solo tienen una fachada nostálgica: por dentro tienen una tornamesa simple, que además puede funcionar como radio, parlante Bluetooth o como una salida AUX. “Para ser un reproductor barato y con apariencia vintage, tiene un sonido sólido y se ve bastante bien”, dice un usuario.