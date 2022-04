Mamás se confiesan: el peor regalo que me han dado (y el que más me gustaría recibir) para el Día de la Madre

¿De dónde viene la tradición de celebrar a la mamá? Sin googlear. ¿Sabes? Pues bien, acá un datito para aportar a la conversación del domingo. El Día de la Madre tiene su origen en la antigua Grecia cuando con rituales y regalos se celebraba a Rea, mamá de todos los dioses e hija nada menos que de Gea, Gaya o Gaia —como también es conocida—, la madre Tierra.

En el mundo más terrenal, la celebración tiene como fundadora a Anna Jarvis, la activista por los derechos laborales de las mujeres, quien en 1905 empezó una campaña para festejar a su progenitora y transformar un día en feriado legal para que todas las madres pudieran descansar y ser reconocidas. Después de varios años luchando y enviando cartas al Congreso de Estados Unidos, consiguió su objetivo en 1911.

Sin embargo, la misma Jarvis fue la primera en oponerse al giro comercial que rápidamente tomó su creación, llegando incluso a protestar contra las tiendas de flores que subían sus precios cuando llegaba la fecha en cuestión.

Luego está el dicho “Madre hay una sola”, que aunque muy profundo y bello, cierto desde la perspectiva del Yo, no es estadísticamente correcto: la verdad es que hay millones de madres y todas son bastante diferentes entre sí.

Para comprobarlo hicimos un muestreo relativamente amplio de mamás y les preguntamos dos cosas: ¿Cuál es el peor regalo del día de la madre que han recibido? ¿Qué te gustaría recibir este año? Ambas dudas —aunque la primera con una traviesa curiosidad— y sus respuestas buscan ser una guía para que tú, hija/hijo/pareja, que ves cómo se acerca el domingo 8 de mayo y no tienes idea con qué llegar, rescates alguna buena idea y no repitas una mala.

Aunque también puedes jugar la carta de Anna Jarvis, y contar que la creadora de la celebración estaba en contra de su carácter materialista.

Sueños de señora

“Es difícil elegir un peor regalo, porque mis hijos son chicos y todo regalo que me hacen lo considero hermoso”, dice Pilar, madre viñamarina de dos. “Pero una vez uno me regaló un cuadro gigante de cartón piedra con un montón de bombillas, vasos plásticos recortados y muchos botones random pegados con silicona. Supuestamente era un florero con flores, pero terminó siendo un cachureo que después da cargo de consciencia botar”.

¿Qué le gustaría recibir a Pilar? “Quizá vaya contra los tiempos, pero mis sueños en este momento son muy de dueña de casa. Me encantaría una aspiradora robot. También me gustan mucho los aros de la tienda Formas AG”.

Aspiradora robot Eufy Robovac 15C Max

Un regalo no puede ser una crítica

“El peor regalo fue una vez que me dieron un libro de cocina. Fue raro, porque si bien era muy lindo y con ilustraciones bacanes, mi sensación fue de enojo y me duró harto tiempo. La explicación fue todavía peor: me dijeron que era para que aumentara mi capacidad de cocinar, porque preparaba siempre lo mismo, ¡O sea que en realidad era más una crítica que un regalo!”, dice Antonia desde Talca, madre también de 2.

“Más que algo material, me gustaría que me regalaran una estadía en el Hotel Parador de Vichuquén. Dos días. Que me hagan masajes, dormir mucho, leer tranquila, etc. Me encanta ese lago y la señal es pésima, por lo que ni miraría el celular. Eso me gustaría mucho”

“Si se trata de pedir, además me gustarían unas botas de cuero que encuentro hermosas, pero que jamás podría con la culpa de gastar tanto en ellas”.

Bota de cuero Becca Regina

Un finde de spa

“El peor regalo que recibí fueron unas velas. No lo entendí. ¿Para qué sirven? Lo encontré atroz de fome”, dice Paulina, madre de una niña en la austral Punta Arenas.

“Si pudiera elegir un regalo, creo que me gustaría poder elegir entre una membresía en un gimnasio o un fin de semana de spa en un hotel (aquí tendría que ser el Dreams de Punta Arenas)”.

Ha llegado carta

“Hasta ahora, para el Día de la Mamá solamente he recibido cartas de mi hija. Creo que eso lo dice todo”, dice entre risas Isabel desde la ventosa Pichilemu. “Aunque las atesoro y tengo guardadas todas, por supuesto”.

“Con la pandemia, dejé la ciudad y continúe trabajando a distancia desde la playa”, cuenta. “Estuve en aprietos cuando pidieron un retorno a la presencialidad, pero decidí renunciar y no volver”. Desde entonces, Isabel se dedica a cocinar y vender lo que prepara. “Estoy sola en eso, por lo que no me dan mucho los tiempos. Tener un robot de cocina significaría poder maximizar la producción y reducir los horarios, dedicando más espacios del día tanto para mi hija como para mí”.

Robot de cocina Easyways Kitchen Pro

Regalos para regalar

Desde Valparaíso, donde cría a tres hijos, Magdalena cree que el peor regalo “es un chocolate con bajo porcentaje de cacao. ¡Más aún si incluye almendras! No debo ser la única que loa dejo estratégicamente guardados para luego volver a regalarlos”.

“Un gran regalo, en cambio, serían entradas para ver la obra Space Invaders en el teatro. Para que el regalo sea completo, obviamente tendría que incluir una niñera. El libro de Nona Fernández es muy bueno, lo disfruté muchísimo, y lo mejor del regreso a la presencialidad ha sido poder volver al teatro, el espectáculo en vivo más estimulante”.

Mamá tech

“Esto es muy personal, pero para mí los peores regalos son los chocolates o las cosas dulces”, dice la capitalina Andrea, madre de dos criaturas. “Por un lado, no soy muy dulcera, y por el otro soy muy práctica, me gustan las cosas útiles. El chocolate es un regalo que desaparece rápido y siempre lo he considerado una especie de comodín para salir del paso”.

“Si pudiera pedir un regalo, ese sería la suscripción al plan anual premium de VSCO (19,99 dólares, algo así como 17 mil pesos). Es una app para Android e iOS que permite editar fotos y videos. Es genial, y en pocos pasos se logra retocar las imágenes para que se vean con un estilo propio. Lo mejor es que se pueden guardar tus preferencias para que todas tus fotos tengan tu estilo”.

“Otra cosa que encontraría genial sería el Olaplex Nº 3, el mejor tratamiento para pelo que he probado. Para quienes nos teñimos el cabello de colores y queremos cuidarlo, es el producto perfecto”.

Crema capilar Olaplex Nº3 Hair Perfector 100 ml

Una verdadera desilusión

“Una vez me regalaron una sanguchera. Fue una verdadera desilusión ver algo que en realidad era para toda la casa y no solo para mí. Lo encontré fome. Además, honestamente soy la que menos la usa en la casa”, dice una decepcionada Daniela, madre de 3 bendiciones que vive en Reñaca.

“Para este Día de la Mamá me gustaría recibir algo con sentido y que pueda llevar conmigo siempre. La idea sería que fuera algo único, especial y que dure. Hace poco vi una pulsera hermosa de una mamá y su hijo en una tienda de joyas hecha a mano, que se llama Monserrat Maluk. Sería un gran regalo”, cree.

Pulsera de plata “Para Siempre”, de Montserrat Maluk

Intolerancia al regalo

“El peor regalo que he recibido fue una caja de chocolates: soy intolerante a la lactosa”, dice Francisca, que vive en Santiago y es madre de un bebé. “El gesto de todas maneras fue lindo, supongo, pero por supuesto ni los probé”.

“Tengo varias amigas que han probado Kangatraining con sus bebés”. ¿Kangaqué? “Es un tipo de entrenamiento que combina la actividad física con cargar al bebé. Me gusta que pasemos de regalar objetos materiales a regalar experiencias. Y si esas experiencias tienen beneficios para la salud, mejor aún”.

Todo se agradece

“Soy madre de dos hermosas hijas, una entró recién a la universidad y otra ya es independiente. Tengo mucha experiencia con regalos para el Día de la Madre en el cuerpo, y agradezco cada año las cremas, carteras, pantuflas y todas las cositas que me llegan. Las que no me gustaron, como artefactos para la casa, también se los agradezco”, cuenta Paula, en paz desde Santiago.

“Con el tiempo descubrí que el Día de la Madre lo quiero disfrutar como una fecha para compartir con mis hijas y poder probar cosas. El otro día hablaba con la mayor sobre esto y nos pusimos a buscar ideas por internet. Ahí descubrimos Housebar, una tienda con una gran oferta de licores una coctelería fresca y novedosa. Fuimos y me encantó el Jack Daniel’s Tennessee Honey y también el Apple, que quizá se convierta en nuestro nuevo trago preferido para compartir con mis hijas”.

Whiskey Jack Daniel’s Tennessee Apple 750 cc

Sueños de madre

“No podría decir que he tenido un peor regalo, porque mi hijo es muy creativo y siempre me sorprende con cosas hermosas. Pero sí agradecería alguna vez, quizás cuando sea grande y trabaje, que me regalara algo que sea para mi y que yo pudiera aprovechar”, dice ilusionada Nicole, que vive en Los Ángeles.

“Me encantaría algo así como una noche en el Hotel Casa Primal, una entrada a Primavera Sound o, por último, un masaje con sesión de acupuntura”.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 27 de abril de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.