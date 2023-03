Paso a paso: cómo lustrar tus zapatos de cuero liso

Félix Ruiz es abogado. Un día, caminando por el centro de Santiago, decidió lustrarse unos zapatos nuevos, regalados hace poco por su tío, antes de entrar a una reunión. Se sentó frente a un lustrador y miró atento el proceso con el cual el hombre limpiaba y le sacaba brillo a su calzado. Les pasó un paño, los embetunó, los cepilló y, para sellar todo el servicio, lanzó un discreto pero contundente escupo sobre sus zapatos de cuero.

Indignado, Ruiz llegó directo a su casa a buscar videos de YouTube de cómo lustrar uno mismo el calzado: jamás le confiaría su valiosa prenda a alguien más. Así no solo aprendió a hacerlo por su cuenta, sino además descubrió todo un mundo lleno de ceras, pastas, bálsamos y productos específicos para darle otra vida al calzado. Esa fue su puerta de entrada a lo que hoy es Taller Sartorial, un emprendimiento que fundó junto a Tomás y Manuel Rogers.

Siempre tuvieron la idea de tener un negocio entre los tres, y después de muchas conversaciones, se decidieron con la importación de productos para cuidar y lustrar prendas de cuerto, como pastas y lociones.

Sus clientes van desde conocedores del material, que tienen zapatos y productos de cuero fino, pero también principiantes, gente que no sabe cómo cuidar y lustrar su calzado y que necesita asesoría.

También llegan a ellos personas que buscan un acabado icónico en sus zapatos, como el brillo espejo, o o requieren restaurar el cuero de sus productos. Este último servicio lo están dando hace solo tres meses, pero ha sido todo un éxito. “Lo más importante para el cuero es la humectación: si uno lo humecta correctamente, siempre se verá bien”, comparte.

La importancia de un buen producto

En Taller Sartorial manejan tres marcas: Saphir, Tarrago y Avel, todas importadas y todas premium, cuyo objetivo principal es cuidar la humectación.

“Lo peor que puedes hacer por tus zapatos de cuero es usar productos malos, como los del supermercado, que van a quitarle la vida más rápido”, comenta Ruiz. “Si quieres de verdad usar un buen producto, antes de comprarlo recomiendo meterse a foros, a ver canales o tutoriales en YouTube, a investigar. Solo así le sacarás verdadero partido a la inversión”.

Hace no muchas décadas, ese conocimiento se traspasaba de generación en generación: los abuelos le enseñaban a los padres, los padres a los hijos. Pero los zapatos de cuero ya no son predominantes en los colegios y tampoco en los lugares de trabajo: la hegemonía de las zapatillas y otras telas han hecho que la costumbre de lustrar y cuidar el cuero se vaya perdiendo.

Proceso de lustrado básico en cuero liso

Si bien hay varias técnicas y opciones de productos, existe un procedimiento estándar para lustrar los zapatos de cuero liso. Este incluye crema y pasta.

“Las limpiezas varían”, dice Ruiz: “hay zapatos que necesitan unas más fuertes, ya sea porque están muy sucios o porque les aplicaste productos de mala calidad. Ahí hay que sacar esos productos del cuero, para que el poro quede abierto y reciba las nuevas cremas y pastas. Los zapatos que solo están sucios no requieren de tanto tratamiento: “un buen jabón y listo”.

Cuando los zapatos de cuero liso han sido bien mantenidos, “para limpiarlos solo hay que cepillarlos”, dice Ruiz. “Después las cremas y las pastas en general son las mismas, solo varían los colores”.

Lo que sí varía es la forma en la que se utiliza el producto, dependiendo del tipo de zapato que sea o del acabado que se le quiera dar. “Mientras mejor sea el calzado, más fácil será de mantener y de lustrar”, apunta.

¿Cuáles son los elementos mínimos que hay que tener para lustrar los zapatos de cuero liso? Toma nota:

Cepillo (la cerda más recomendable es la de crin de caballo)

Paño de algodón

Crema (para nutrir y humectar el cuero)

Pasta (para dar brillo e impermeabilidad)

Paso 1

Lo primero, dice Ruiz, “es cepillar con la punta de los pelos del cepillo, haciendo movimientos rápidos, largos y suaves por todo el zapato”. ¿Por qué solo con la punta? “No se cepilla con todo el cuerpo del pelo porque éste se va desgastando mucho, además de que quitaría los productos que queremos que se queden

en el cuero”.

La idea de este movimiento es remover la suciedad superficial del zapato. Si el cepillo de cerdas es de crin natural (pelo de caballo), te aseguras de que el cuero no se raye.

Paso 2

Una vez cepillado, toca aplicarle crema. La misión de ellas, explica Ruiz, es “humectar, repigmentar el cuero —es decir, que recupere su color original—, y darle un poco de brillo”. Los pigmentos “son como pequeños folículos que se adhieren a los poros del cuero y realzan el color de la base”. Advierte que no son pinturas ni tinturas, sino que su misión es volver a levantar el tono de la base”.

Hay muchas cremas, dependiendo tanto del tipo de cuero como del color. En Taller Sartorial usan y recomiendan la Saphir Pommadier, una crema hecha en Francia a base de cera de abejas y aceite de almendras, ingredientes que nutren y protegen el material. Ruiz sugiere aplicarla con un paño de algodón enrollado en los dedos, haciendo movimientos circulares para que penetre lo más posible en el cuero. Lo óptimo es dejar reposar el producto al menos una hora: de esta forma el pigmento se arraiga mejor al zapato.

Crema para cuero Saphir Pommadier 50 ml

Paso 3

Cuando la crema esté seca, hay que volver a cepillar, esta vez de forma bien enérgica. “Como decíamos, usar un cepillo con cerdas de crin de caballo es ideal, ya que no rayará el cuero y dará un brillo mate, mientras remueve los excesos del producto”, detalla Ruiz. La idea es darle al menos dos cepilladas completas a ambos zapatos antes de pasar al siguiente paso.

Paso 4

Aquí viene la pasta. El objetivo de este paso es darle un brillo elegante y duradero al zapato, pero si el objetivo es que queden más bien opacos, entonces no es necesario pasar por él.

Por el contrario, si se busca un acabado brillante, con la pasta puedes lograr que tus zapatos luzcan como para una alfombra roja. El producto favorito de Ruiz es la pasta de lujo de Saphir, un betún a base de cera de abeja, carnauba y trementina natural, que además de generar un efecto glaseado también impermeabiliza el calzado.

También hay que aplicarla con un paño de algodón, principalmente en la punta y el talón, que son las zonas más expuestas de los zapatos. En el resto, “hay que aplicar una capa delgada, para así evitar que las ceras se quiebren al caminar”, complementa Ruiz.

Pasta Saphir De Lujo 50 ml

Paso 5

Para sellar todo este proceso, hay que esperar unos minutos a que la pasta se seque y luego hacer un cepillado de cierre. Como siempre, de forma enérgica y con la punta del cepillo.

“Lo que acabamos de ver es el paso a paso más básico del lustrado de cuero listo”, dice Ruiz, un proceso que cualquier persona puede hacer en su casa.

Cepillo de crin de caballo Tarrago 12,5 cm

¿Qué no se debe hacer con el cuero liso?

“Lo peor que le puedes hacer a un zapato de cuero es botarlo a la basura, porque siempre puedes intentar recuperarlo”, dice Ruiz. Lo segundo peor es usar malos productos, porque de esta forma no estás protegiendo de la mejor forma a tus zapatos y le estás quitando vida útil.

¿Y qué pasa con ciertas técnicas no tan amables ni ortodoxas? Hace algunos años, presencié lo que creí era el peor sacrilegio en el mundo del calzado: un hombre, que iba atrasado a un matrimonio, se dio cuenta a último minuto que sus zapatos estaban llenos de manchas de barro. A falta de cualquier producto de limpieza especializada, no encontró nada mejor que echarle una capa de jabón neutro a sus zapatos negro, y asimismo retiró el excedente con un papel higiénico humedecido.

Al preguntarle, Félix Ruiz no se escandalizó tanto como con su primera experiencia de lustrado en el centro. “No, no le va a hacer tanto daó, pero tampoco lo va a limpiar mucho. Hay jabones especiales para el cuero, que no son tan abrasivos y son muy efectivos”, detalla, mientras me muestra un jabón en lata, sólido como cera.

Taller Sartorial es como un club sin ser un club, donde además de encargarse del brillo de tus zapatos, puedes encontrar todos los productos necesarios para cuidar el calzado e incluso tomar un taller para aprender diferentes técnicas de lustrado.

