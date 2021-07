Plantas en invierno: cómo cuidarlas y no fallarles durante las bajas temperaturas

Hace 2 horas

Ilustración: César Mejías

Muchas personas se frustran durante estos meses porque sus vegetales no están brotando tanto como en otras estaciones. Pero eso no significa que estén haciendo todo mal: es su estación de descanso, y solo hay que saber mantenerlas para que no las afecten las heladas.