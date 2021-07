POCO X3 Pro: un smartphone conveniente pero no deslumbrante

Dentro de la oleada de nuevas marcas chinas, que poco a poco comienzan a reordenar el mercado global de celulares, probablemente la más destacada y con más proyección es Xiaomi. Silenciosamente, ya lleva algunos años penetrando en Occidente a partir de una diversa línea de productos tecnológicos y electrodomésticos. Fundada por el millonario Lei Jun en 2010, con cuarteles generales en Beijing y un catálogo de productos que incluye laptops, drones, celulares, lavavajillas, microondas, productos para domótica y hasta arroceras, Xiaomi es hoy la marca asiática que mejor se está imponiendo entre los consumidores occidentales.

Inicialmente, se dio a conocer en China gracias a su portafolio de celulares inteligentes, que para el 2014 era el más vendido en ese país. Cuatro años después eran el cuarto fabricante de smartphones más grande del mundo y el 2019 fueron la compañía más joven en integrar el ranking de Fortune Global 500.

El impacto global de sus teléfonos fue tal que, tal como lo han hecho otras compañías, Xiaomi decidió crear una submarca que funcionase de manera independiente. Así, el 2018 nació POCO (todo en mayúsculas), una nueva rama que no demoró mucho en posicionarse como la favorita entre usuarios chinos de aparatos de rango medio, y sin tardanza salieron de las fronteras asiáticas para transformarse en una marca global.

POCO llegó el 2020 a nuestro país, justo el año en que se “independizó” como compañía global. Hasta ahora el desembarco ha sido positivo, y su actual celular estrella es el POCO X3 Pro, un buen teléfono de gama media. Viene a suceder al POCO X3 NFC (2020), con prestaciones más que aceptables para uso diario —especialmente en lo que se refiere a su procesador— y una batería con gran duración.

POCO X3 Pro

Especificaciones

Dimensiones : 165.3 x 76.8 x 9.4 mm

Peso : 215 gr

Pantalla : LCD IPS de 6.67″ Full HD+ (1080 x 2400), HDr10, y hasta 120 Hz

Procesador : Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm)

Cámara : Cuatro lentes (Principal: 48 MP, Selfie: 20 MP)

Memoria : 6GB RAM / 128GB

Batería : 5.160 mAh

Sistema operativo: Android 11

Gran diseño y pantalla cumplidora

Al momento de sacar el aparato de su caja, lo primero que se observa es el cariño y el corazón que le pone la marca al unboxing: se encuentran tarjetas de bienvenida, stickers, mensajes de su CEO y otros detalles, todo con sus colores amarillo y negro, que hacen muy alegre el proceso de desempaque. En el interior, además del teléfono, se encuentran los obligatorios cables y cargadores USB-C, y también una carcasa plástica protectora. La recomendación es usarla, ya que es muy fácil que la pantalla y el aparato se manchen con huellas o se rayen con el uso cotidiano.

El X3 Pro presenta un diseño tradicional, eminentemente plástico, que se ensalza en su parte trasera con la inscripción del nombre en una brillante franja rodeada de un acabado mate. Eso le da un aire de personalidad que muchas otras marcas similares carecen. Es resistente al polvo y salpicaduras, y sus más de 200 gramos se sienten sólidos en la mano pero no molestan guardarlo en un bolsillo, bolso o cartera.

La pantalla plana y alargada casi llega a las 6.7 pulgadas. Es grande, colorida, con buen brillo y unos intuitivos ajustes automáticos de luz. Tiene una relación de aspecto de 20:9 y una tasa de refresco personalizable de hasta 120 Hz, lo cual es poco común en esta gama pero que se agradece, pues permite que los contenidos en la pantalla fluyan de una manera mucho más armoniosa y suave a la vista.

Posee dos botones físicos, ubicados en su costado derecho: uno de encendido/apagado (con lector de huella digital, además) y un poco más arriba los botones de control de volumen. Al costado derech, nos encontramos con la entrada para la tarjeta SIM y micro SD. Está actualizado a Android 11 y la interfaz —MUI 12, hecha por Xiaomi para POCO— presenta los clásicos botones virtuales dentro de la pantalla: aplicaciones abiertas, central y retorno.

Cabe destacar que el X3 Pro es de los pocos celulares que aún cuentan con una siempre útil entrada jack de 3.5″ para enchufar audífonos, justo al lado de su puerto de carga. Su altavoz estéreo es más bien discreto pero hace la pega, mientras que su contraparte se ubica en el costado superior.

La cámara no impresiona pero sí la batería

Por dentro, como lo habíamos mencionado, la máquina posee excelentes procesadores y batería para su precio. El corazón del teléfono es un Qualcomm Snapdragon 860 de ocho núcleos, casi el procesador tope de línea de la marca. Contiene 6 GB de memoria RAM, lo que está más que ok para un celular de estas características: ya sea para ver una serie o pasar un rato con un videojuego de alta demanda, el smartphone responderá sin problemas. En cuanto a almacenamiento interno, el X3 pro ofrece 126 GB de guardado local para fotos, videos, música o documentos varios, ampliables a 256 GB vía tarjeta micro SD.

La cámara, como es tradicional hoy en día, ofrece cuatro lentes: el principal de 48 MP, un gran angular de 8MP, un macro de 2 MP y un sensor de profundidad, también de 2 MP. Tiene flash LED y rango de contraste dinámico, entre otras características y personalizaciones manuales. Y puede sacar fotos y grabar video hasta en 4K a 30 cuadros por segundo. En ese sentido, noNada diferente en relación a su antecesor, el POCO X3 NFC, por lo que el resultado fotográfico general es sólo decente.

En cambio, su generosa batería rinde hasta 5.160 mAh, que es un poco más que la gran mayoría de la competencia. Así, su rendimiento para toda la jornada está más que garantizado —alcanzando una autonomía de hasta 32 horas, que baja a 23 si la tasa de refresco de 120 Hz está activada—. Por cierto, la carga del celular es bastante rápida, gracias a su cargador de 33 watts, lo que permite hasta un 59% de carga en apenas 30 minutos.

Veredicto Práctico

El uso diario del celular es muy cómodo. Su diseño tiene un estilo particular y su peso, algo robusto, pasa al olvido rápidamente luego de algunos días de uso. Hay detalles visuales dentro de su interfaz que pueden ser algo molestas (como la exposición de notificaciones entrantes), pero nada que no se pueda personalizar. Algo novedoso es que, dependiendo de dónde uno deslice el dedo en la pantalla, se pueden abrir el centro de notificaciones (izquierda) o las personalizaciones y opciones del aparato (a la derecha).

De hecho, todos los servicios asociados de Xiaomi —desde su propia tienda de apps hasta su nube para almacenamiento— están disponibles para el usuario si así lo necesitara, lo que no necesariamente es algo bueno, ya que la cantidad de apps no deseadas (o bloatware) que vienen preinstaladas puede llegar a ser algo agobiante para el usuario. Se sabe: mientras más limpio el teléfono, mejor. Igual hay una útil aplicación de control remoto para televisores. Lo que sí se echó de menos fue una función “always on”, ya que hay que levantar el teléfono para ver la hora o las notificaciones.

El uso y activación de encendido y apertura de aplicaciones es rápido. También se agradece la velocidad de respuesta de su botón de reconocimiento digital para desbloquear el aparato. En todo caso, lo mismo puede realizarse con los métodos más tradicionales, incluyendo el reconocimiento facial. En general, el POCO X3 Pro es otro modelo que logra ecualizar de manera óptima su relación precio/calidad, especialmente en lo que se refiere a rapidez y duración de batería. Y un último detalle: si bien el X3 Pro no es un modelo listo para redes 5G, POCO hace algunos días lanzó el M3 Pro 5G, de similares características, listo para 5G.

Nota: ⭐⭐⭐★★

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 5 de junio de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.