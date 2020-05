Por qué es bueno y cómo puedes armar tu propio spa en casa esta cuarentena

Un momento exclusivo para uno, a estas alturas, parece algo inalcanzable, sin embargo es muy necesario para nuestra salud mental. ¿Por qué lo es tanto? Porque en este encierro hemos perdido nuestros espacios de intimidad que son fundamentales, nos explica la psicóloga Dominique Karahanian. “No estamos acostumbrados a esta falta de libertad, vivimos con una sensación de ahogo, de que no hay salida pronta de esta pandemia y eso nos está afectando mucho” dice esta experta.

“Nuestra cabeza tiene que parar en algún minuto” agrega Dominique y hace la analogía de que en este momento todos somos como un hámster en su jaula, y lo único que hacemos es correr en nuestra rueda. “Hay que salir de esta rueda” insiste Karahanian. ¿Cómo? Haciendo altos en el día para poder escapar de la rutina.

¿Qué opciones hay? Meditar, hacer deporte -ideal sumar a amigos a este panorama, dice ella- , una clase de yoga, o también, un momento de relajo en el que uno pueda estar sola o solo, incluso para quienes viven sin compañía, un momento en el que uno pueda escapar de los espacios que signifiquen vivir en la rutina, un lugar donde podamos evitar el contagio emocional que, como dice esta profesora de Universidad Mayor, es muy peligroso porque nos provoca la sensación de angustia, que a su vez, está generando un aumento significante en el consumo de drogas de “estrellita verde”, comida y también de alcohol, manifiesta.

Con compromisos sociales casi nulos (salvo las reuniones con amigos por alguna plataforma de videollamada) y una alta ansiedad, ahora es el momento perfecto para regalarnos un día de spa. De acuerdo, un spa en la casa nunca será lo mismo sin instalaciones especiales, con camillas y los terapeutas a los cuales entregamos las zonas más tensas de nuestro cuerpo, pero, aún aún así, podemos lograr algo más sofisticado que simplemente recostarte en la tina del baño con rodajas de pepino sobre los ojos.

¿Cómo puedo armar un spa en casa como corresponde? En Práctico hablamos con dos expertos en relajación para que nos compartiesen sus claves. Desde preparar la escena, hasta crear diferentes “zonas de spa” con los mejores datos de nivel profesional. Estas son sus sugerencias:

Lo básico

1. Lugar cómodo y tranquilo:

No necesariamente tiene que ser un baño de tina lo que necesites. Puede ser en tu pieza. Lo importante es que sea un espacio que te pueda dar tranquilidad. Comodidad y calidez son las principales prioridades para una verdadera relajación.

Hislamar Medina es jefa de The Singular Wellness & SPA, y nos dice que “lo principal es crear un ambiente que nos transporte, que nos haga sentir que podemos desconectarnos de todo lo que nos agobia, y en el cual nos sintamos bien. Para lograr esto, debemos tomarnos el tiempo de planificar nuestro 'escape’ en casa”.

Para generar un ambiente aún más acogedor, una opción es sumar un par de velitas encendidas, agrega ella, al lado de una linda toalla doblada y un pequeño florero. “Son cosas simples que suman para acondicionar el espacio”, cree Hislamar. Y sigue, "si tenemos una pequeña cesta con esponjas, guantes exfoliantes, geles, lociones, masajeador de mano, mucho mejor”.

2. Programarse

Lo primero y quizás más importante tiene que ver con que es necesario organizarse y programarse. “No me refiero a que tengas que agendarlo con días de anticipación”, especifica Francois Pouzet, socio de Float, el centro de flotación que se hizo muy conocido el año pasado por sus cámaras con agua cargada de sales, que ofrecen una terapia ideal para curar el estrés y el cansancio. Y continúa, “sí recomiendo, buscar un momento del día y reservarlo para esto, y que no hayan distracciones o excusas para hacer algo más. También uno podría improvisar, y en ese caso yo recomendaría hacerlo en un horario que definitivamente sea no laboral o en donde te asegures que ni tu jefe ni nadie te va a llamar para pedirte un informe de último minuto”, recalca.

3. No teléfono

Francois es categórico en este punto. “Una cosa muy importante es alejarse del teléfono, preferentemente ponerlo en apagado o modo avión”, dice. Claro, si quieres, puedes descargar una lista de reproducción para acompañarte con música, pero lo ideal es que no suene, no vibre y no reciba mensajes ni llamadas.

Momento terapeútico

A continuación, te dejamos una lista de todo lo que necesitas para conseguir una auto terapia de relajación lo más similar posible a la de un spa real. Una clave, dice Hislamar Medina, hacer lo que ellas hacen en The Singular, dejar todos los productos ordenados y a mano. “Tal como lo hacemos en nuestros gabinetes de tratamientos, dejar los productos en el orden que vamos a usarlos sobre una bandeja, junto con cualquier implemento que podamos necesitar para aplicarlos o retirarlos, tal como brochas, esponjas faciales y discos de algodón”.

1. Hazte un tratamiento facial

Utiliza mascarillas que hayas comprado, también puedes hacer mascarillas caseras, ponerte parches en las ojeras, rodajas de pepino y realizarte un masaje en el rostro.

Consejos para un auto-masaje facial

- Idealmente con unas gotas de serum o con una crema facial, con dos de tus dedos, acaricia desde la parte superior de las cejas hacia la línea del pelo, aplicando un poco de presión para ayudar a suavizar las líneas de la frente. Haz esto en toda tu frente.

- Pon cuatro dedos a cada lado de su cara. Deslízalos suavemente desde el centro de la cara hacia las orejas y luego realiza el mismo movimiento hacia las clavículas a lo largo de los costados del cuello para ayudar con el drenaje linfático. Repite cinco veces.

- Usando tus dedos anulares, recorre suavemente tu hueso orbital (también conocido como la cuenca del ojo) para ayudar a aumentar la circulación alrededor de tus ojos. Realiza el ejercicio cinco veces.

Recetas de mascarillas caseras

Desde The Singular Wellness & Spa nos recomendaron dos recetas para pieles mixtas, aquí se las dejamos:

1) Mascarilla iluminadora: Mezclar 4 cucharadas de miel con unas gotas de limón. Mezclar bien. Aplicar sobre rostro, cuello y manos con una brocha o con la mano. Dejar actuar durante 20 minutos. Retirar con abundante agua. Gracias al aporte de vitamina C del limón, las piel ganará mayor luz y por el potencial hidratante de las enzimas que contiene la miel, la piel va a verse hidratada, suave y radiante.

2) Mascarilla astringente: Mezclar 3 cucharadas de arcilla (cualquiera de las mascarillas que tengas en tu casa sirve), 1 cucharadita de miel y 3 gotas de limón. Mezclar bien. Aplicar sobre el rostro. Dejar actuar durante 20 minutos. Retirar con abundante agua. Al eliminar el brillo producido por el exceso de sebo en la piel, la arcilla permite desintoxicar la piel dejándola libre de impurezas.

2. Antifaz

Para lograr una mejor desconexión y olvidarnos que estamos en algún lugar de nuestra casa, un antifaz de esos que se usan para los viajes en aviones, es ideal. Esto permite concentrarnos más en nosotros mismos y lograr un descanso aún más profundo. Aquí, dos modelos que puedes adquirir.

3. Ambientación musical:

La música también es importante. ¿Hay alguna que se deba usar en particular? “La que siempre te haga sentir bien a ti y conecte con sensaciones que te hayan hecho feliz. Es personal. Pero para ambientar un estilo zen puedes buscar en Spotify o Youtube Music listas para relajar la mente, música de relajación o Spa Music Relaxation, que son listas que contienen mucho piano, bosssa nova y sonidos de la naturaleza que ayudan a calmar los sentidos. Música relajante zen es la playlist que usamos en The Singular Wellness SPA, ya que tiende a inducir un estado de relajación que resulta muy agradable”, nos confiesa Hislamar Medina.

Francois, nos cuenta que todos los terapeutas con los que trabaja en Float también usan Spotify para acceder a música temática como ‘música para masajear’ o ‘música para meditar’, pero también pueden buscar melodías naturales.

Otra recomendación, son las aplicaciones como Nature Sounds en Google Play, donde pueden crear su propio “paisaje sonoro”, ya sea un ambiente de bosques, un arroyo tranquilo o grillos nocturnos, dice.

Para desconectarte en general, hay muchas aplicaciones que son muy buenas. Si estás buscando incorporar un sueño, les recomendamos Pzizz (en Google Play y IOS) tiene una función de siesta donde puedes establecer diferentes longitudes sin depender de alarmas. Y si te gusta meditar y atraer la calma, otra opción que se ha puesto muy de moda en esta pandemia es Headspace.

4. Luz apropiada

“Siempre es mejor luz baja, de ser posible cálida y apuntando de manera indirecta. Eso ayuda a no focalizarnos en buscar defectos como líneas de expresión, manchas o brotes, ya que ésto podría llegar a lograr sensaciones totalmente opuestas a lo que deseamos que es relajarnos y buscar un tiempo propio de desconexión”, nos cuentan desde The Singular Wellness SPA. Por eso, la luz de las velas siempre es una excelente opción.

5. Aromas

“La lavanda funciona muy bien para promover relajación, se ocupa mucho de hecho para ayudar a conciliar el sueño. Lo ideal es que sea un toque sutil, menos es más”, dice Francois.

Desde el spa de The Singular coinciden con esta recomendación y agregan: “ideales son los aceites como los esenciales de lavanda o bergamota, que son los más relajantes. En caso de no contar con ninguno de éstos en casa, se puede hacer una mezcla casera que ayuden a sorprender los sentidos con aromas exóticos. Se puede cocer cáscaras de naranja y palitos de canela, o trozos de manzana y hojas de cedrón y llevar a un difusor o dejar reposar para que el aroma se evapore en el espacio”, agrega Hislamar.

Acá te dejamos opciones de velas con aroma a lavanda y aceites esenciales que puedes adquirir:

6. Sales de baño

Un método de relajación que en general tiene buenos resultados, consiste en darse un baño de sales de epsom. La fórmula perfecta para Francois Pouzet es echar 500 gramos de sales dentro de una tina con agua caliente. Esto, explica, puede tener un impacto importante en tu bienestar general.

¿Por qué usar sales de epsom? Como explican en la web de Clinica Mayo, uno de los componentes de estas sales es el magnesio, cuya función principal es la producción de triptófano, un aminoácido, el cual es el neurotransmisor de la serotonina. La serotonina a su vez, ayuda a equilibrar el estado de ánimo y la relajación. El consumo excesivo de alcohol o una dieta deficiente -un tanto común por estos días- puede conducir a una disminución de magnesio, lo que al mismo tiempo, puede dar lugar a bajos niveles de serotonina.

Desde Float nos explican, que las sales de epsom tienen otros beneficios más allá del ya mencionado. Estas sales, conocidas también como sulfato de magnesio, por un lado no tienen sodio (a diferencia de la sal de mar) por lo que una persona con hipertensión puede utilizarlas. Por otro lado, insisten ellos, hay que agregar que el magnesio es un mineral muy importante para el cuerpo ya que, además de aumentar la serotonina, tiene un rol importante para el funcionamiento de músculos, nervios y fortalece el sistema inmune.

¿Cómo tomar un baño de sales de Epsom?

Llena la tina con agua caliente o tibia. La temperatura del agua debería ser ligeramente superior a la temperatura corporal, esto es alrededor de 37-38 grados, explica Pouzet.

Añade entre tres y cuatro tazas de sal de epsom al agua.

Mezcla el agua con sus manos y permita que la sal de epsom se disuelva.

Añade de cinco a diez gotas de su aceite de esencias favorito justo antes de que entre en la tina para maximizar la reducción del estrés.

Al terminar el baño, aplicar una ducha, para eliminar las sales de epsom de la piel, ya que puede generar un efecto de resequedad. Lo ideal, es que dure alrededor de 20 a 30 minutos, después que eso baja la temperatura y el baño pierde su gracia.

Precaución: La sal de epsom, por su alto contenido de magnesio, es un laxante. La ingesta de agua durante el baño en la tina, sobre todo por un niño, podría dar lugar a evacuaciones mayores.

7. Bombas de espuma

Si te gustan las sales pero también te gustan los baños más extravagantes, al estilo Julia Roberts en Pretty Woman, puedes agregarles bombas de espumas o burbujas a tu agua. Y en Lush hay un sinfín de opciones, sin embargo, te dejamos dos alternativas en base a lavanda y bergamota que, como nos explicaron los especialistas, tienen un excelente efecto relajante.

8. Bandeja para tina

Este elemento puede considerarse un lujo, puesto que, para efectos de relajación no es tan importante, pero si eres adicta o adicto a los baños de tina, quizás este puede ser un auto regalo perfecto: una bandeja para poner apoyar el libro que estás leyendo, el celular o tu tablet para seguir viendo tu serie favorita, la copa de vino, de champaña, vaso de cerveza o taza de té, que serán la compañía perfecta durante este momento de relajación.

Artículos de relajación en los que vale la pena invertir

Si las máquinas para todo tipo de terapias de embellecimiento o relajación son lo tuyo, te dejamos tres opciones que pueden ser un buen aliado para complementar tu rutina de paz:

Máquina para exfoliación de pies

Limpieza profunda de rostro

Spa de pies