Productos y experiencias para relajarse

Relajarse. En el diccionario de la Real Academia Española encuentras hasta trece definiciones. Proveniente del latín relaxāre, la primera dice “aflojar, laxar o ablandar”, algo que de seguro a varios les ha costado estos meses. La segunda dice “esparcir o distraer el ánimo con algún descanso”: muchos han batallado con esto en medio de la pandemia. No es fácil y probablemente nadie pensó que este proceso iba a durar tanto tiempo.

El encierro nos entregó la alternativa —forzada para muchos— de conectarnos más con nuestro interior. Pero a su vez, tuvimos que reorquestar nuestra vida entre el trabajo, los quehaceres del hogar, alimentarse e hidratarse bien, reuniones sociales/laborales virtuales, además ser papá o mamá. En este escenario, Zoom tomó un rol que jamás pensamos que podría llegar a tener hoy en nuestras vidas.

Mientras intentamos rendir en todas nuestras responsabilidades y deberes, permanece la incertidumbre y esa sensación de que nuestras vidas ya no son lo que eran. El mundo se volvió un lugar enmascarado, en el que vivimos con la cara cubierta para protegernos a nosotros y al del lado, sin saber cuándo ni cómo todo esto terminará.

En medio de este caos, me sentí abrumada y empecé a probar distintas alternativas para relajarme. Si bien practico yoga de forma aficionada, me cuesta mucho meditar, sobre todo sin el profesor guía presente. Así, comencé una búsqueda de objetos y alternativas para invocar al relajo.

1. Bomba Deep sleep de Lush

No hay nada mejor que prepararte un baño de tina después de un interminable día de teletrabajo. Cada bomba de esta tienda es toda una experiencia: el resultado de la efervescencia en el agua es tan aromático como bonito. Esta bomba en particular contiene lavanda, por lo que promete “despejar tu mente”.

2. Gomitas de CBD

El Cannabidiol —más conocido como CBD— es uno de los dos componentes más importantes de la planta de cannabis, explican en Fundación Canna. Lo que hace este aceite es actuar en el sistema nervioso central, pero sin los efectos psicoactivos del THC. Tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y ansiolíticas, por nombrar algunas. Estos gusanos de goma contienen ese aceite y provocan relajo e incluso sueño.

3. Aceite esencial de lavanda

Muchas veces, los olores son capaces de transportarnos a lugares o incluso nos evocan recuerdos. Muchos estudios afirman que la lavanda tiene propiedades relajantes en el sistema nervioso central, y al parecer tendría también la capacidad de atenuar el estrés, la ansiedad y el insomnio. Si pones unas gotitas de lavanda en un difusor, podrás crear un ambiente aromático que calme tu cabeza.

4. Jugar con slime

Esta puede ser una buena terapia en familia. El slime, que lleva muchos años de moda entre los niños, es una excelente herramienta para aliviar nuestras tensiones. Por lo menos a mí me funciona de maravilla desde aquellos años noventa. Con el poder de la innovación, el slime tiene variedades: la del tipo krackle de Play Doh es ideal para aquellas personas que aman reventar burbujas de envoltorios. Esta puede ser fácilmente una buena terapia antiestrés en familia.

5. Agua del Carmen

Soy usuaria del Agua del Carmen desde mis tiempos universitarios. Cuando me angustiaba dar pruebas, me hacía una botella de 500 ml con una tapita de este líquido y básicamente así rendí varios exámenes finales de forma exitosa. El Agua del Carmen tiene “componentes naturales que calman la angustia, la ansiedad y los problemas relacionados con el nerviosismo”, dice en el sitio web en el que la comercializan. La verdad es que se trata de alcohol con esencias de hierbas como melissa, limón, menta y romero. Como tiene un alto contenido alcohólico —80 por ciento—, mi sugerencia es tomarla cuando estés en casa o si es que no tienes que manejar.

6. ASMR

ASMR significa Autonomous Sensory Meridian Response o, en español, “Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma”. Esta es una alternativa auditiva basada en suaves sonidos, ruidos o narraciones que, a algunas personas, provoca placer al escucharla. Existen muchos youtubers que se dedican a hacer ASMR de forma profesional. A quienes les funciona, pueden llegar a sentir una especie de hormigueo en la zona de la nuca, que muchas veces baja por la columna vertebral. He leído a varios fanáticos que incluso pueden sentir orgasmos con distintos contenidos de ASMR. La invitación es a probar, ya que hay mucho material gratis en YouTube y Spotify.

7. Barrita de masaje Lush

Si vives en pareja o con amigos, una buena alternativa para pasar los momentos de ansiedad es dándose masajes. Puedes usar aceites, pero yo considero que esta barra es uno de los grandes inventos de Lush. Es como un jabón, pero en lugar de espuma te impregna con aceite la piel. En su sitio detallan que contiene karité y cacao, por lo que la piel queda suave y relajada. También tiene aceite orgánico de lavanda, por lo que ayuda a equilibrar la piel y despeja tu cabeza.

8. Colorear

Esta opción me la han recomendado harto pero aún no la pongo en práctica en esta pandemia. En un artículo de CNN, Marygrace Berberian, terapeuta de arte certificada, profesora asistente clínica y coordinadora del programa de Terapia de Arte para Graduados en la NYU, afirma que “la coloración definitivamente tiene un potencial terapéutico para reducir la ansiedad, crear concentración o generar más atención”.

9. Yoga

Si te sientes desconectado entre tu cuerpo, tu alma y tu mente, el yoga puede ser la respuesta a lo que andas buscando. Existen muchas alternativas de clases, con instructores vía Zoom o a través de las miles de rutinas en YouTube. Como aficionada al yoga, considero que nunca está demás tener un mat, ya que puedes estirarte sobre él o solo acostarte y pensar.

*Los precios de todos los productos de este artículo están actualizados al 21 de agosto de 2020.