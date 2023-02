Reseña | RedMagic 8 Pro: el smartphone gamer más poderoso del momento

Seré transparente y sincero: a RedMagic lo conocí por casualidad hace exactamente un año. Estaba deambulando por los pasillos de la masiva Mobile World Conference, en Barcelona, cuando de repente algo captó a lo lejos mi atención. Era un celular, claro, pero algo distinto tenía. Me acerqué al stand de la marca y ahí vi el RedMagic Pro 7, con su original y único diseño transparente.

No podía quitar la mirada de algo pequeño en su parte trasera, que destacaba con distintos tono. Se trataba, nada más y nada menos, que de un ventilador con colores RGB dentro de un celular. Sí, como si fuese un computador, pero en un teléfono. Nunca había visto algo así, así que investigué.

Resulta que RedMagic es parte de Nubia, compañía china que a su vez se independizó del gigante ZTE en 2015, aunque aún guardan asociaciones tecnológicas. El rostro de la marca ese año fue nada menos que Cristiano Ronaldo. La especialización de RedMagic en todo caso, que nació tres años después, son los celulares de altísimas prestaciones, orientados al público gamer de alta demanda.

Considerando que en nuestro país prácticamente no existen este tipo de teléfonos —salvo la honrosa excepción de POCO, submarca de Xiaomi—, el hecho de que estén disponibles para Chile a través de su sitio web —aún en preventa, eso sí— lo hace, además de su precio, un aparato único y sumamente atractivo que bien vale la pena revisar.

Sin ir más lejos, solicité el último modelo de la marca, el Redmagic 8 Pro, directamente a China; me lo enviaron con mucho agrado. Sin ser un celular perfecto, usarlo resultó una gran sorpresa, por varios motivos que revisaremos a continuación.

Especificaciones

Dimensiones : 164.5 x 77 x 9.47 mm

Peso : 228 gr

Pantalla : AMOLED Full HD+ 6.8″ (20:9) Gorilla Glass 5

Tasa de refresco : 120 Hz (adaptativa)

Respuesta táctil : 960 Hz

Resolución : 2.480 x 1.116 píxeles

Procesador : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 / Red Magic R2

Memoria : 16 GB RAM LPDDR5X

Almacenamiento : 512 GB

Cámaras traseras : 50 MP (principal) / 8 MP (gran angular) / 2 MP (Macro)

Cámara frontal : 16 MP

Batería : 6.000 mAh

Conectividad : 5G, LTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, NFC

Sistema operativo: Android 13 (REDMAGIC OS 6.0)

Unboxing: un móvil gamer por donde se le mire

Se nota que este es un teléfono construido para los videojuegos, con el claro objetivo de satisfacer a la cultura gamer: lo vemos desde la estampa tornasol de su caja hasta los preciosos y simpáticos muñequitos que vienen incluidos en el paquete. El empaque y su diseño gráfico, sofisticado y futurista, destaca por todas partes, lo que sin duda ayuda a generar una emoción y una pequeña ansiedad por llegar a usarlo.

Después de un par de minutos asombrado por los contenidos de la caja, me enfoqué en el teléfono, no sin antes considerar su carcasa plástica, el robusto cable conector USB-C de color rojo incluido, junto a un cargador rápido de 65 watts. El tono de este modelo es el denominado Void, aunque hay otro llamado Matte, que posee especificaciones levemente menores, obviamente con el consecuente recorte de precio.

En su diseño el teléfono es sencillo pero sumamente original. Su construcción, de vidrio y aluminio, es de corte más bien cuadrado, sin tanto borde redondo, lo que me recordó brevemente a los modelos Xperia de Sony.

Por el frente tenemos una muy generosa pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas, con una generosa tasa de refresco de 120 Hz. Un detalle muy particular que posee este lado frontal es que no cuenta con un “hoyo” para la cámara de selfies. El lente, en cambio, se encuentra debajo o más bien “escondido” del ojo. Gran y muy novedoso detalle, que muchos fabricantes deberían ya emular.

Al costado derecho del RedMagic 8 Pro nos encontramos con el power button (o botón de encendido), que está justo al centro. Casi en cada extremo tenemos dos botones “virtuales” o gatillos, que complementan la experiencia de juego en modo horizontal. También tenemos una apertura para el ventilador, que además sirve como notificador, gracias a sus distintos colores.

Abajo, siempre en el lateral derecho, nos encontramos con un botón rojo, muy distintivo, que funciona como un práctico switch para transformar el celular en una verdadera consola de videojuegos: una vez activado, la interfaz y todos los elementos técnicos se ponen en función del juego. Es decir, dedicación total y absoluta.

Al costado izquierdo tenemos el botón de volumen y otra salida para el ventilador. Por el lado de abajo tenemos el puerto para la tarjeta SIM, un conector de datos y energía USB-C, y uno de los parlantes estéreo. Finalmente, por el otro costado nos encontramos con el otro parlante y con una siempre útil entrada jack 3.5″ para audífonos alámbricos.

El teléfono tiene buen peso y se siente firme en la mano, pero es atrás donde ya comienza lo distinto, porque la zona trasera del RedMagic no se parece a nada que hayamos visto en estos últimos años.

La construcción es de vidrio transparente, y como si fuera una vitrina permite ver principalmente dos cosas: su procesador estrella, el Snapdragon 8 Gen 2 de última generación (el primero aparato que probamos con este chip recién salido del horno), y su inconfundible ventilador con colores RGB. Arriba al centro, tenemos un discreto módulo de tres lentes fotográficos, que ya exploraremos, y todo está adornado con inscripciones doradas que ensalzan la marca, el logo y otros detalles.

Como aparato es único y hermoso. Sin carcasa, tiene un buen descanso al posarlo en una superficie plana. Se ve bonito, estiloso y sólido, y sus acentos rojos le dan mucho carácter. Hasta ahora, no hay decepción alguna.

Máxima potencia sin calentarse

El RedMagic 8 Pro es una verdadera bestia. Sumando todo lo que tiene bajo el capó, tenemos acaso el teléfono más veloz y potente disponible en el mercado, al menos en términos de poder bruto. Consideremos su chip de última generación, el Snapdragon 8 Gen 2, sus ¡16 GB! de memoria y su masiva batería de 6.000 mAh, lejos la más grande que hemos reseñado en estas páginas.

El nuevo procesador de Qualcomm mejora en un 37% el rendimiento de la CPU respecto a su versión anterior —el Snapdragon 8 Gen 1— y en un 42% la performance de los gráficos. Un avance realmente considerable.

Así, se pudo correr literalmente cualquier título sin ningún tipo de contratiempo. Al contrario, la interfaz de juegos es muy rica en contenido, opciones, modificaciones y le da un sentido auténticamente gamer al aparato.

Al encenderlo, y luego de la presentación y la animación de la marca, tenemos al RedMagic listo para desenvolverse en todo su esplendor. Solo jugar con los colores que adornar la parte trasera del teléfono es entretenido. Sus múltiples opciones de tonos pueden ser personalizadas y asignadas a llamados, notificaciones, alarmas o a cualquier otra acción. Sin duda, es un aparato que se reconocerá fácilmente en la calle o a la distancia. Todo lo anterior es realizado de manera complementaria por el chip gráfico Red Magic R2, que propulsa todos los elementos gamer al frente y al centro.

Otro detalle interesante es su mecanismo de ventilación y enfriamiento. El RedMagic 8 Pro utiliza un sistema de refrigeración llamado ICE 11, que mantiene fresco todo la maquinaria y sus componentes. Si a eso le sumamos su colorido ventilador (de 20.000 rpm), cuando sometimos el teléfono a experiencias de demanda extrema éste se mantuvo fresco como un pepino.

¿A qué nos referimos con demanda extrema? A sesiones de juego de más de una hora, visionados de video en alta definición o la apertura de varias aplicaciones a la vez. Cosas con las que cualquier celular toma temperatura o derechamente se sobrecalienta. No nos ocurrió acá: de verdad, la experiencia de juego fue perfecta en ese sentido, independiente del tipo de juego que se esté corriendo.

Pantalla fenomenal y batería récord

Por otro lado, la pantalla AMOLED es fenomenal, con respuesta óptima de brillo al tenerlo bajo el sol, rango dinámico alto (HDR) y un desempeño óptimo en su tasa de respuesta de 960 Hz al momento de tocar la pantalla. Sin embargo, a pesar de su tasa de refresco adaptativa de 120 Hz (el estándar actual en dispositivos móviles y que se ajusta automáticamente según los requerimientos del momento), la fluidez de los contenidos web no fue tan suave como me habría gustado, al menos si lo comparamos con otras marcas. Es un detalle que al jugar no se nota tanto, porque ahí sí que la fluidez funciona.

La batería son en realidad dos módulos de 3.000 mAh, los que sumados por supuesto dan 6.000 mAh. Este total la transforma en la batería de teléfono móvil más amplia que hayamos probado. Esta capacidad, sumado a la eficiencia de su procesador, hace que su autonomía, sin usar videojuegos, pueda alcanzar incluso los dos días completos.

Ahora bien, si le damos un uso más intenso, de 8 o 9 horas de visionado de pantalla y algunos videojuegos, alcanza a sobrevivir una jornada entera con una sola carga. Si los títulos que se juegan son más exigentes en gráficos, brillo o conectividad, entonces en unas 5 o 6 horas habrá que enchufarlo nuevamente.

Pero como viene con un enchufe de 65W, con solo conectarlo por 50 minutos a la corriente ya estará su batería completamente llena de nuevo. Y para los apuretes, en 20 minutos se consigue cargar el 50% de ella.

Software y cámaras: las concesiones

Lo hemos dicho, este es un celular 100% dedicado a videojuegos, casi como si fuese una consola portátil. Pero eso no quita que, dentro de la experiencia de uso, sus otras aplicaciones o herramientas también funcionen. Aunque quizás no tan bien.

Al menos no para todos los gustos. Por lo pronto, el celular viene absolutamente al día con la versión número 13 de Android, que es la última. Los pequeños problemas más bien son generados por la capa propietaria de RedMagic (versión 6.0), a la que le hace falta una buena manito de gato.

La interfaz en sí es funcional y permite realizar todas las personalizaciones a las que ya estamos acostumbrados en Android, desde el tamaño de la fuente a la forma de los íconos, fondos de pantalla y mucho más. El problema es que el sistema operativo propio del teléfono es más bien tosco y hasta un poco difícil.

Eso sucede, por ejemplo, en la galería de fotos, que ofrece poquísimas opciones de búsqueda y ordenamiento. Lo mismo con el sensor biométrico en la pantalla. Si bien el lector facial funciona muy rápido, me encontré teniendo que poner el dedo más de una vez para poder desbloquearlo.

En general, son ripios menores en términos de usabilidad, nada grave, pero bastantes como para que la marca se enfoque en corregirlos. Por fuera es un monstruo, no hay duda, pero dentro debiera tener la calidez de una mascota.

Esto nos lleva a otro de los puntos débiles del teléfono: la cámara. El RedMagic 8 Pro incluye tres lentes que cumplen en cuanto a números: un lente principal de 50 MP, un gran angular de 8MP y un macro de 2MP. Escondida debajo del display frontal, como decíamos antes, tenemos una cámara para selfies de 16MP.

No está mal, pero en general los resultados dejan bastante que desear si hacemos comparaciones con otros modelos. Está claro que la cámara no es el gancho principal de este modelo, y es una de las evidentes concesiones que hicieron para llegar al dulce precio que tiene, muy por debajo de lo que incluyen sus prestaciones.

Otro punto fue el brillo automático. En general, siempre se mantuvo hasta más o menos el 30%. En condiciones de mucha luz ambiental, el sensor de luz se toma su tiempo para corregirlo, por lo que varias veces me encontré aumentando el brillo de la pantalla de manera manual. Eso necesita ser pulido. Salvo todos esos detalles, la experiencia de uso fue realmente notable, original y sorprendente.

Veredicto Práctico

RedMagic es una línea todavía desconocida por el gran público, pero que merece ya su lugar en las vitrinas. Su estilo y foco, por ahora, son algo prácticamente único en nuestro mercado. Y si bien no es un teléfono para todos los gustos, además de presentar algunos detalles que necesitan ser planchados, el celular es realmente imponente y poderoso.

Por sus innovadores y originales diseños, prestaciones de última generación, luces (¡el ventilador a colores!) y otros detalles más, la experiencia de uso sube varios niveles. Para qué decir en quienes ocupan su dispositivo móvil para jugar. La verdad, es difícil encontrar otro modelo que pueda hacerle competencia en este momento. Bienvenido a Chile, RedMagic.

Nota: ⭐⭐⭐⭐⭐

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 1 de febrero de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.