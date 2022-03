Smartphones con 18GB de RAM y baterías que se recargan en 9 minutos: los mejores productos presentados en la MWC22

La versión 2022 de la Mobile World Congress ha llegado a su fin. Aunque no tuvo la pomposidad, las aglomeraciones ni los stands infinitos que anualmente pueblan la Fira de Barcelona —además de la ausencia de algunas grandes marcas—, quizás por eso mismo la experiencia en esta ocasión fue más agradable. Esta vez, ir al baño o pedir comida era algo posible y hasta cómodo de realizar. Una cosa por otra.

Y si bien este año las novedades en cuanto a productos o nuevas tecnologías fueron algo más acotadas, de todos modos se lograron apreciar novedades que dan pistas respecto hacia dónde va el 5G, el muy de moda metaverso y la industria de los dispositivos móviles.

Desde sensores para lugares imposibles a drones, a aparatos de realidad virtual y lentes de realidad aumentada, nuevas generaciones de chips y, por cierto, smartphones y otros gadgets portátiles, esto fue lo que más nos llamó la atención dentro del evento.

Celulares novedosos

Un par de días antes al comienzo de la feria, Samsung se había adelantado con el lanzamiento global de su nueva línea Galaxy, la S22, seguramente el mejor teléfono Android disponible hoy en el mercado (ya se viene reseña). Pero en la feria debutaron y se presentaron otros interesantísimos modelos que demuestran que lo que se viene no será tan sencillo para las grandes marcas.

El superpoderosos Samsung Galaxy S22 Ultra, "el mejor smartphone Android del mercado".

Quizás el teléfono que más llamó la atención fue el Oppo Find X5. El nuevo buque insignia de la compañía china —que hoy está cuarta en participación global de mercado, tras Apple, Samsung y Xiaomi— es un portento en cuanto a diseño, prestaciones y componentes; no por nada, se llevó varios premios durante la feria.

Con un diseño elegante y muy atractivo, construido con metal y cerámica, el Find X5 lleva dentro un potente procesador Qualcomm Snapdragon de última generación (8 Gen 1) y 12 GB de RAM. Todo bajo una vistosa pantalla AMOLED de 6.7″ y unos lentes fotográficos de más de 50 megapixeles.

Mención especial para el Find N, el modelo plegable de Oppo, y los Air Glass, sus lentes de realidad aumentada. Para los interesados, la marca informó que ambos modelos llegarían durante el primer semestre a nuestro país.

Otro modelo interesante que también se llevó las miradas fue el nuevo Honor Magic4 Pro, de la compañía china que fue submarca de Huawei pero que hoy camina con piernas propias y en apenas un año acapara ya una sustantiva participación de mercado. Su nuevo teléfono insignia es una buena combinación de diseño, prestaciones y precio. Hablamos de una pantalla OLED curva de 6.8″, procesador Qualcomm Snapdragon de última generación (el favorito para todos), un novedoso sistema fotográfico de tres lentes “ojo de cíclope” en la parte trasera, batería de 4.600 mAh y carga súper rápida de 100 watts que permite tener un 50% de batería en sólo 15 minutos. En abril el modelo debería estar entre nosotros.

El cíclope Honor Magic4 Pro, una maravilla que llegará en abril a Chile.

Pero el modelo que más captó mi atención fue el RedMagic 7, submarca de móviles gamer dependiente del fabricante chino Nubia, que hasta hace unos años dependía del gigante asiático ZTE. El RedMagic 7 me sorprendió por su diseño único, con una parte trasera transparente que permite ver el funcionamiento de sus componentes, incluido un miniventilador para enfriar el aparato en sesiones de alta demanda. Además de eso, cómo no, incluye un procesador Snapdragon de última generación y 165 Hz de tasa de refresco para su pantalla AMOLED de 6.8″.

Pero para dejar en claro que el modelo es una bestia de la performance, está equipado con hasta ¡18! GB de RAM. Para hacer la comparación, un buen smartphone hoy en día cuenta en promedio con 8 GB, y eso está bien. 18 GB puede que sea mucho, quizás demasiado, pero no quita que sea el celular más potente de la temporada y con un precio más atractivo de lo que uno podría imaginar considerando sus tremendas especificaciones.

Lamentablemente, la marca hoy no cuenta con presencia oficial en Latinoamérica. Y si bien sus ejecutivos me comentaron que hay próximos planes de expansión a la región, quienes se interesen por ahora en este computador gamer con forma de teléfono, lo pueden hacer desde su página web, que tiene despacho a todo el mundo.

El potente y futurista RedMagic 7, un computador gamer con forma de teléfono.

Cargadores para móviles

Una de las grandes novedades que se presentaron durante la feria fue que dos fabricantes, prácticamente de manera simultánea, anunciaron nuevas tecnologías de carga para sus dispositivos. Ambos son saltos cuánticos en relación a lo que uno está acostumbrado, pero es algo que de a poco se ha transformado en un agregado al valor total de un dispositivo, un guante que curiosamente Apple no ha recogido hasta ahora.

En esta ocasión, tanto Oppo como Realme —ambas chinas— presentaron con bombos y platillos sus respectivos cargadores SuperVooc, los más rápidos del mundo a través de un cable USB-C, con una potencia de 240 watts. Eso permite que una batería promedio de 4500 mAh logre cargarse totalmente en sólo 9 minutos, cosa que pudimos comprobar con nuestros propios ojos. Impresionante.

El SuperVooc de Oppo consigue cargar una batería completa en solo 9 minutos. Una locura.

Actualmente, los cargadores van lentamente aumentando sus capacidades eléctricas de carga —el promedio está cerca de los 60 watts—, y en un par de horas ya es posible contar con la mayoría de la carga para nuestros teléfonos. Pero estos nuevos cargadores llevan las posibilidades de cargas exprés al extremo. Según se comentaba en la feria, este tipo de tecnología estará abiertamente disponible de acá a lo que resta del año, dependiendo de los fabricantes.

Nuevas generaciones de laptops

Los laptops que más congregaron la atención fueron la nueva generación de los Galaxy Book de Samsung. Esta va a estar disponible en tres modelos y tamaños, todos con un acento orientado hacia la productividad móvil, a la seguridad y a la protección de datos personales, con todo lo que la compañía ha podido aprender de estos años de teletrabajo y clases remotas. Son máquinas estilizadas y poderosas, con procesadores Intel Core de 12ª generación —los últimos— y que lógicamente conversan de maravilla con los otros productos de la marca.

Pero el coloso surcoreano no fue el único. Huawei, que se niega a perder la participación de mercado que había adquirido en los últimos años, también presentó su novel línea de computadores portátiles (con Windows, aclaremos): los MateBoooks. Tenemos el ultra delgado MateBook X Pro, de 14.2″; también el MateBook E, un 2-en-1 multipropósito; y el interesante MateStation, que más bien es un PC de escritorio todo-en-uno, parecido al iMac de Apple, con una generosa pantalla de 28.2″, toda una novedad dentro de este nicho. La sorpresa, eso sí, fue el MatePad Paper, un renovado y sofisticado lector de tinta electrónica. ¿Lo mejor? Todos estos modelos llegarán próximamente a nuestro país.

Finalmente Lenovo, que a último minuto decidió no presentarse presencialmente en los salones de la Fira, también lanzó su nueva línea de computadores portátiles ThinkPad. Sin duda, el modelo más destacado es el muy delgado Lenovo ThinkPad X13s, desarrollado en conjunto con Qualcomm y Microsoft, el primer laptop en ocupar un chip Snapdragon 8cx, especialmente creado para estos dispositivos. Esto pone a Qualcomm por primera vez en esta línea de productos, frente a frente contra Intel y AMD.

Qualcomm y el poder de un chip

Qualcomm puede que sea una marca no muy conocida a nivel popular, pero es un actor clave y fundamental en el desarrollo de la industria tecnológica. Basada en San Diego, California, es el fabricante de los procesadores más avanzados en dispositivos móviles. Imbatibles en ese esencial nicho, hoy la empresa está expandiendo sus chips a computadores portátiles, pero más relevante aún, a automóviles.

Bajo el concepto de Snapdragon Digital Chassis, uno de los anuncios más importantes en este ámbito fue que la compañía ya tiene asegurada su participación como proveedor de chips de última generación con la mayoría de los fabricantes de autos del mundo, especialmente en Europa. Así, la conectividad global y las bondades de las redes 5G vendrán de fábrica. Es el futuro y Qualcomm puede que se transforme en menos de una década en una de las empresas tech más grandes e importantes del mundo.

La Snapdragon G3x Gen 1 es una consola portátil para jugar los títulos que uno tenga en la PlayStation o la Xbox.

Pero no fue todo: casi en una esquina de su gran stand, Qualcomm tenía una pequeña maravilla que causó poco ruido, pero que fue uno de los gadgets que más me gustó en la feria. Se trata de una innovadora consola portátil de videojuegos, la Snapdragon G3x Gen 1, desarrollada especialmente por Razer y capaz de conectarse a la nube y acceder a las bibliotecas personales de juego del usuario, independiente de la plataforma (sea Xbox, PlayStation o Android). Además puede stremear —vía wi-fi o 5G— títulos desde una consola o PC local y desplegar contenido en su amplia pantalla OLED de 6.6″ y 120 Hz de refresco. Eso sí, aún no estaba a la venta.

Realidad virtual y metaverso

Finalmente, podríamos decir que la realidad virtual, desde el concepto de metaverso hasta los múltiples dispositivos que se mostraron basados en esta tecnología, fue nuevamente una de las grandes protagonistas de la feria. Al menos si uno lo juzga por las filas que se generaban para probar estos aparatos.

Hubo varias cosas sorprendentes, pero lo más redondo fue presentado por la taiwanesa HTC Vive, la misma marca que otrora fuese líder en smartphones (cómo olvidar el glorioso HTC One). Hoy está principalmente dedicada al desarrollo de aparatos de realidad virtual y creación de espacios virtuales, como su propio Viverse en el Metaverso, uno de los líderes indiscutidos en esta explosiva área.

A través de sus propios dispositivos y también de terceras partes, es posible acceder a este mundo virtual que cuenta con mucho contenido y salvaguardas para moverse por estos novedosos espacios virtuales. Porque si una cosa queda clara en esta Mobile World Congress 2022 es que los mundos virtuales están esperándonos a la vuelta de la esquina.