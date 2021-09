¿Se puede citar Wikipedia? Consejos para usarla y no quedar mal parado

El momento más tenso y comentado del primer debate presidencial 2021 fue cuando la candidata Yasna Provoste, papeles impresos en mano, aseguró que el contendor de la derecha, Sebastián Sichel, había hecho lobby en favor de empresarios poderosos en su condición de abogado.

Sichel retrucó molestó y con sarcasmo: “Jamás he hecho lobby (...) es increíble que Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora, puede haber sido escrito incluso por alguien de su comando. Pero no lo he hecho, porque habría registro en la Ley de Lobby, que no hay”.

El entrevero se volvió trending topic casi instantáneamente. Provoste explicó al otro día que el dato en cuestión provenía originalmente del Linkedin de su adversario, pero el debate que se instaló fue otro: ¿qué tan adecuado es citar a Wikipedia como fuente? ¿Cómo se usa apropiadamente esta enciclopedia y cómo funciona?

Patricia Díaz es periodista de la Universidad de Chile. Tiene un magíster en Comunicación política (en la universidad francesa de Orléans) y otro en Sociología del Desarrollo (en la U. de París 1). Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Wikimedia Chile, organización sin fines de lucro que administra y asegura la existencia de los servidores de la plataforma Wikipedia y las otras que conforman el wikiverso, como el Wikcionario, Wikiquote, Wikilibros, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikiespecies, Wikinoticias y Wikiversidad.

Díaz no vio el debate, pero a las seis y media de la mañana, cuando se levantó para ir a dejar a su hijo al colegio, notó que su celular estallaba con mensajes respecto a la polémica.

—¿Cuál fue su reacción?

—Fue la misma que tengo cada vez que alguien cuestiona con megáfono: pienso que tenemos mucha educación por hacer con respecto a cómo funciona la plataforma. Los temas políticos están muy lejos de los horizontes de nuestro trabajo, y aunque efectivamente nos salpicó y fue intenso, también ha sido una muy buena oportunidad.

Viene de cerca, pero para Díaz la forma en que opera el wikiverso es muy revolucionaria. “Responde a filosofías que van un poco a contracorriente de la sociedad cotidiana: es libre, gratuita y colaborativa. Esas son lógicas muy distintas a las de otras plataformas de comunicación e información”. Que no tenga fines de lucro, que cualquiera esté invitado a participar y que no encaje del todo en el modelo actual de las redes sociales hace que, según ella, se la mire en menos.

“Wikipedia es lo que Internet debería ser”

Corrían los años 90 cuando Jimmy Wales (55) decidió abandonar su trabajo como corredor de bolsa para unirse a su amigo Larry Sanger (53), entonces doctorando en Filosofía, para crear una enciclopedia online. Después de descubrir la herramienta de software wiki, que permite escribir y editar de forma colaborativa, el 15 de enero del 2001 lanzaron Wikipedia.

Cuento corto: 20 años después, la plataforma está entre los 15 sitios más visitados del planeta y es el espacio de intercambio de conocimiento más grande del mundo. “El éxito de Wikipedia no reside solo en su popularidad: es la demostración de la bondad y la colaboración colectiva (...) Una enciclopedia libre es una idea inspiradora. Wikipedia es lo que Internet debería ser”, ha dicho su fundador, que a pesar de su éxito, está lejos de figurar entre los multimillonarios tipo Mark Zuckerberg o Jeff Bezos.

Según Forbes, su fortuna solo asciende a un millón de dólares. “¿Por qué lo hago? Para cambiar al mundo. No tiene nada que ver con el dinero”, dijo hace poco. La plataforma se sostiene mediante cientos de miles de personas voluntarias, profesionales de todos los ámbitos que crean y editan diariamente sus contenidos en más de 300 idiomas. Su financiamiento se basa casi totalmente por donaciones de sus mismos usuarios.

“Es un proyecto que cristaliza ese imaginario de internet como una red donde todas y todos estamos conectados y participamos en igualdad de condiciones”, redondea Díaz.

Henry Jenkins, teórico de la comunicación calificado como el Marshall McLuhan de la actualidad, escribió en un post-ensayo titulado Lo que Wikipedia nos enseña sobre la nueva alfabetización digital que “es un error analizarla como una antigua enciclopedia y no como un proceso continuo”.

Patricia Diaz está de acuerdo. “Para mí representa la forma cómo se comporta la sociedad, los temas que emergen y nuestras limitaciones también. En el caso de Chile, por ejemplo, falta mucha información sobre pueblos originarios y eso es reflejo de nuestros problemas actuales. O el hecho de que haya menos mujeres que varones participando. Wikipedia se debe analizar como un proceso en construcción, al igual que nuestra sociedad, pero nos propone un modelo alternativo interesante”.

Por otro lado, dentro del equipo de editoras y editores hay una “competencia tierna” por actualizar rápido y responsablemente. “Un ejemplo es que la entrada Covid 19 Pandemics es el artículo más visto en la historia y tiene tres mil ediciones diarias, realizadas por doctores, investigadoras, incluso la OMS. Ha sido un ejercicio de creación de contenido útil, como no ha habido otro en la historia quizá”.

Tanto desde YouTube, que pertenece a Google, como de Facebook han buscado alianzas con Wikipedia y así “batallar contra la proliferación de teorías conspirativas y desinformación”, buscando adquirir sus metodologías y políticas de control de calidad en sus contenidos. “Me perturba la idea de que vivamos en un mundo de posverdad”, ha dicho el fundador Wales. “Es una locura”.

Cómo usar, no usar, y ser parte de Wikipedia

Ricardo Martínez, académico de Literatura Creativa en la U. Diego Portales y Doctor en Lingüística, cree que Wikipedia es “uno de los proyectos más nobles que existe en Internet”.

Cuenta que desde el 2006 les pide a sus estudiantes que escriban artículos para la plataforma. A la fecha, estima que debe haber unas 500 entradas creadas por ellos. “Efectivamente, antes era más fácil crear un artículo; ahora hay más exigencia”, dice.

Respecto a la credibilidad de Wikipedia, él confía plenamente en sus protocolos. “Tiene un sistema de control muy elaborado, con robots que circulan detectando las modificaciones. Hay equipos de editores y editoras extraordinariamente eficientes, cautelando el ecosistema del sitio. Es evidente que alguien puede hacer un cambio, tomarle foto y vandalizar el contenido, pero esto se corrige rápido, en menos de 24 horas”.

En su rol de profesor, recomienda la lectura del libro Wikinomics para entender más profundamente la magnitud de los procesos como Wikipedia en la economía mundial. Pero a pesar de todo esto, sigue siendo un lugar común dentro del lenguaje digital referirse peyorativamente a un contenido encontrado en ella.

“Existe esa mirada cuestionadora de su valor”, dice Patricia Díaz, “y tiene que ver con cómo a una le decían en el colegio, incluso en la universidad, que no usara Wikipedia para los trabajos o tareas. Pero hoy en día trabajamos con colegios y universidades, con estudiantes y profesores, y el paradigma ha ido cambiando. Por lo general, cuando una persona conoce la magnitud y profundidad del proyecto se impresiona”.

—¿Está bien citar a Wikipedia como fuente?

—No es lo ideal. Wikipedia es una fuente terciaria, es decir, que se construye a través de fuentes primarias y secundarias, por lo que a la hora de citar, se recomienda hacerlo desde estas últimas fuentes.

—¿Cuál es el uso adecuado de la plataforma?

—Como puerta de entrada al saber. Nuestra idea es proporcionar información de base, neutral, con referencias originales para que las personas puedan llegar a la fuente y por supuesto corroborar. Tener una perspectiva crítica es algo que debe existir en todo tipo de plataforma informativa.

—¿Qué no se recomienda hacer?

—No citar la fuente adecuada, o confiar a ciegas en algo que no está citado en Wikipedia, porque al ser construida por personas efectivamente puede haber errores. Por supuesto que el copy-paste tampoco es algo que recomendemos hacer.

—¿Qué hacen con los trolls que alteran el contenido o publican información falsa?

—Existe un modelo de gobernanza y protección de contenido con estructuras y normas muy claras. Hay suspensión y bloqueos de cuentas si es que se insiste en conductas no apropiadas. También hay bots programados para detectar ediciones perniciosas, pero lo más importante es que siempre hay editoras y editores revisando contenidos que puedan ser controversiales, ya sea de actualidad o efemérides. A veces se puede bloquear temporalmente la edición de ciertas páginas, como por ejemplo la de los o las candidatas en días de elecciones.

—¿Cómo se puede ser parte de Wikipedia?

—La idea es empezar ayudando con cosas de ortografía, de redacción, referencias, asuntos más pequeños pero importantes, que sirven para aprender. Después, uno se puede lanzar a editar y con el tiempo se avanza a la figura de bibliotecaria o bibliotecario, que tienen roles de admin y más atribuciones.