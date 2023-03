Fin del verano: seis frutas y verduras que están en temporada (y cómo aprovecharlas)

Pimientos

Además de estar a buen precio, durante el fin del verano es cuando los pimentones se encuentran más grandes, carnosos y sabrosos. Nada que ver con los que vemos durante el resto del año en ferias y supermercados, caros, más bien pálidos y pequeños. Así las cosas, vale la pena consumirlos por esta fecha y aprovechar de guardarlos para el invierno. ¿Cómo podemos conservarlos? Con la siguiente receta.

Pimientos asados en aceite de oliva

—1 pimiento rojo

—1 pimiento verde

—1 diente de ajo pelado

—Aceite de oliva

Prender un quemador de la cocina y ahí mismo, con la ayuda de unas pinzas metálicas, asar a fuego vivo los dos pimientos enteros, hasta que queden totalmente negros. Dejar que se enfríen y, una vez que se puedan tomar con las manos, ponerlos bajo el chorro del agua fría y sacarles toda la piel quemada.

Después, desechar las semillas y las nervaduras del interior, y cortar el resto de la carne de los pimientos en tiras largas y gruesas. A continuación, meterlos a un frasco de vidrio previamente hervido, agregar el diente de ajo y luego cubrir hasta arriba con aceite de oliva. Cerrar bien el frasco, dejarlo dado vuelta por un par de horas y luego simplemente guardarlo en un lugar fresco y seco, donde pueden durar varios meses. Una vez abierto el frasco, mantener refrigerado.

Choclos

Aunque ya estamos bien entrados en marzo, afortunadamente aún tenemos choclos frescos, del tipo americano, que provienen de la zona centro sur del país. Más que guardar para el invierno (para eso están los congelados), lo que vale la pena hacer por estos días es comerlos tiernos, para así apreciar todo su dulce sabor. Como en la siguiente ensalada.

Foto: Estudio Bloom.

Ensalada tibia de choclo

—4 choclos recién cocidos

—100 grs de mantequilla

—Ciboulette picado bien fino

—Sal y pimienta

Con la ayuda de un cuchillo, desgranar los choclos (deben estar calientes aún calientes) y ponerlos en un bol. Agregar ciboulette picado a gusto, una pizca de sal y bastante pimienta, más la mantequilla cortada en pequeños trozos. Revolver bien hasta que la mantequilla se derrita y servir inmediatamente.

Zapallo

Es cierto: vamos a tener buen zapallo camote todo el otoño y el invierno, pero por mercados y ferias ya se asoman los primeros de la temporada. La verdad es que están a buen precio, bien fresquitos y muy naranjos. Ideales para hacer la primera crema de zapallo del año.

Crema de zapallo (para cuatro personas)

—300 grs de zapallo trozado

—2 dientes de ajo

—1 cebolla grande pelada y cortada a la mitad

—½ taza de yogurt natural

—Sal, pimienta, cilantro y aceite de oliva.

Precalentar el horno a 200º. En una plancha para horno, poner el zapallo, los dientes de ajo y la cebolla. Condimentar con sal, pimienta y un poco de aceite de oliva, envolver en papel de aluminio, y llevar al horno por media hora o hasta que se ablande. Retirar y dejar enfriar.

Cuando ya se pueda manipular, sacar del aluminio y meter todo picado a una licuadora, con un poco de agua tibia. Procesar hasta obtener una mezcla cremosa. Corregir de sal, si fuese necesario, y servir. Decorar cada plato con un chorrito de yogur más unas hojas enteras de cilantro.

Uvas

Es sabido que la uva demora en madurar. Por lo mismo, no es hasta el fin del verano cuando la encontramos en plenitud, dulce y jugosa. Además, a mucho mejor precio que en los meses anteriores. ¿Un secreto? Seleccionar algunos granos y dejarlos en el congelador de un día para otro. Como la uva no logra congelarse del todo, queda blanda y cremosa, como un bombón.

Tunas

Tal como pasa con varias frutas y verduras, que ahora podemos encontrarlas durante todo el año en ferias y supermercados, con las tunas también se nos olvida que es justamente al final del verano cuando tradicionalmente se cosechan y se consumen. Aquí es cuando tienen mejor color, aroma y sabor. Siempre bien frías pueden ser un gran postre o, si prefieren, un gran jugo.

Jugo de tunas

—6 tunas bien maduras

—Hielo

Pelar las tunas, cortarlas y ponerlas en la jarra de una licuadora. Agregar abundante hielo y algo de agua fría, solo para facilitar el funcionamiento de la licuadora. Procesar hasta que esté bien líquida la mezcla y listo.

Pepino

Aquí no vamos a hablar del pepino para ensalada, sino que de la fruta: el llamado pepino dulce. En realidad no lo es tanto, pero así se diferencia del otro. Se trata de un fruto emparentado con el melón, de sabor suave, levemente dulce y con un apenas un dejo de amargor. Es ideal para hacer ensaladas de fruta no tan dulces. Si hay ánimo para experimentar sabores nuevos, también se puede usar en ensaladas, como la de esta receta.

Ensalada de lechuga, pepino dulce y palta

—1 lechuga pequeña lavada y deshojada

—1 pepino dulce

—1 palta

—1 limón

—Sal, pimienta y aceite de oliva

En un bol poner la lechuga cortada en trozos pequeños. Agregar el pepino, pelado y cortado en cubos pequeños. Pelar la palta, cortarla en cubos pequeños y agregarla al bol. Aliñar con sal, pimienta, aceite de oliva y jugo de limón. Revolver bien y servir inmediatamente.

