Consejos y recetas para aprovechar el zapallo

Aunque ahora podemos conseguir zapallo durante todo el año, es en esta época, pleno otoño, donde lo encontramos en todo su esplendor. Hasta hace pocos días se estaban cosechando los zapallos en buena parte de la zona central, para luego irse a una guarda que puede durar todo el invierno. Esa es la razón por la que aún hay mucho zapallo dando vuelta, fresco y a buen precio. ¿Qué mejor?

Por lo mismo, para aprovechar esta cucurbitácea en la cocina vale la pena tener en cuenta otras recetas más allá de las de siempre, además de saber cómo conservarla en buen estado para utilizarla.

Cómo conservar el zapallo

Partimos del supuesto que no compraremos el zapallo envuelto en plástico del supermercado (que suele ser caro y malo, porque nunca está maduro), y que tampoco nos llevaremos un zapallo completo a casa. Primero, porque pocos consumen tanto zapallo, y segundo porque transportarlo no es nada fácil.

Así las cosas, lo mejor es comprarlo al corte, según sea lo que se necesite en casa. Pensando que esta compra se puede hacer semanal o quincenalmente, el trozo de zapallo se puede guardar perfectamente en el refrigerador, siempre dentro de una bolsa plástica. Ahora bien, en el caso de zapallos más pequeños —los que se pueden conseguir en el mercado actualmente—, si se llevan completos a casa no requieren refrigeración hasta que se les haga algún corte, por lo que con dejarlos en un lugar fresco y seco es más que suficiente.

Un glorioso zapallo chileno.

La famosa crema

Apenas comienza a hacer algo de frío, no hay restaurante ni cafetería que no ponga en su carta la crema de zapallo. Claro: es muy fácil de hacer y tiene excelente margen de ganancia. Sin embargo, muchas veces en casa no nos queda tan buena como las que hemos probado por ahí. Para no quedarse con las ganas, acá va una receta infalible y fácil al mismo tiempo.

Crema de zapallo (4 porciones)

—½ kilo de zapallo cortado en trozos grandes

—1 cebolla pelada y cortada a la mitad

—1 vara de apio bien lavada

—2 dientes de ajo pelados

—Sal, pimienta y jengibre fresco

—Aceite de oliva

—Yogur natural y ciboulette

En una olla con agua fría y una pizca de sal y pimienta, poner el zapallo con la cebolla, la rama de apio y los dientes de ajo. Tapar, cocinar con fuego alto hasta que hierva, luego bajarlo y cocinar hasta que el zapallo esté blando.

A continuación, poner los trozos de zapallo, la cebolla, el apio y los ajos en la jarra de una licuadora. Agregar también una pizca de jengibre recién rallado y llenar la jarra con el agua sobrante de la olla (agregar agua fría si es que no fue suficiente). Finalmente, procesar hasta obtener una consistencia cremosa.

Corregir de sal y pimienta si fuese necesario, para luego servir en cada plato con un toque de yogur más un poco de ciboulette picado bien fino y un chorrito de aceite de oliva encima.

Chips crujientes

Sí, tal cual lees: también se puede consumir zapallo en formato chips. Y aunque en el mercado hay algunos disponibles que ya vienen listos —al igual que las papas fritas de bolsa—, lo mejor siempre será prepararlos en casa. ¿Cómo? Mira la siguiente receta.

Chips de zapallo (para cuatro personas)

—½ kilo de zapallo

—Sal, pimienta y aceite de oliva

Precalentar el horno a 180ºC. Cortar el zapallo en láminas pequeñas, lo más finas posible. Para esto, lo mejor es ayudarse de una mandolina. Luego, ponerlas en un bol y agregar un chorro de aceite de oliva. Revolver bien para que el aceite se impregne por todos lados.

Finalmente, disponerlas en una plancha o fuente para horno, poniendo antes papel mantequilla o una lámina de silicona. Llevar al horno por 10 a 15 minutos, o hasta que estén doradas y crujientes. Sacarlas, ponerlas en un bol limpio, agregar sal y pimienta, y revolver. Se pueden consumir calientes o frías.

Puré

Es parecido pero no es lo mismo que la crema de zapallo. En este caso, el puré no solo tiene otra consistencia sino que también otros ingredientes. Aquí la receta.

Puré de zapallo (para cuatro porciones)

—½ kilo de zapallo cortado en cubos grandes

—50 gr de mantequilla

—½ taza de leche entera

—Sal, pimienta blanca y nuez moscada

En una olla con agua fría y una pizca de sal poner los cubos de zapallo y cocinarlos hasta que estén blandos (pero no deshechos). A continuación, colar el agua, devolver los cubos a la olla y aliñarlos con sal a gusto, una pizca de pimienta y otra de nuez moscada. Agregar la mantequilla y moler todo con un tenedor hasta tener una pasta. Luego, poco a poco ir agregando la leche y revolviendo hasta conseguir la textura de un puré. Tal vez no usen toda la leche, depende de la consistencia que deseen. Tapar la olla y dejar reposar por cinco minutos para luego servir.

¿A las brasas?

Sí, es posible preparar un zapallo a las brasas —no “a la brasa”, como gustan decir ahora— y relleno, para hacerlo más sabroso. Aquí lo único que se necesita es un zapallo pequeño, de los redondos (no el de la feria, que es demasiado grande), los que se pueden encontrar ahora sin mucha dificultad, y una buena cantidad de brasas de leña o carbón. El resto, en la receta que pueden leer a continuación.

Zapallo a las brasas (para cuatro a seis personas)

—1 zapallo redondo mediano

—1 tarro de pimiento asados

—1/2 kilo de queso mozzarella o similar rallado

—2 cebollas cortadas en pluma

—Sal, pimienta y aceite de oliva

Cortar el zapallo por la mitad y sacarle todas sus semillas e hilachas (sin pelarlo). Repartir el queso rallado entre las dos mitades del zapallo. Después, hacer lo mismo con los pimientos y las cebollas. Aliñar con un poco de sal y pimienta más un generoso chorro de aceite de oliva, que no solo moje el relleno sino también los bordes de carne del zapallo. Revolver todo. Finalmente, meter entre las brasas las dos mitades del zapallo y dejarlo cocinar por una hora o hasta que éste se vea dorado por arriba, el queso esté fundido y la carne del zapallo se desprenda fácil de su cáscara. En ese momento, sacarlo del calor y con un tenedor mezclar la carne del zapallo con todo el relleno, siempre dentro del zapallo. Se puede untar con pan o utilizar como acompañamiento del asado.

También al curry

Esta es otra forma de consumir el zapallo y tiene la gracia, primero, que se usa más en trozos y no molido. Y segundo, que aquí la verdura es la parte principal y no el acompañamiento del plato. Además, con todas las especias del curry, el zapallo de verdad toma un sabor muy difícil de encontrar en otra receta.

Curry de zapalo (para cuatro personas)

—1 kilo de zapallo cortado en cubos medianos

—1 cebolla morada cortada en cubos pequeños

—1 taza de cilantro picado fino

—3 dientes de ajo pelados y picados finamente

—1 ají verde limpio y picado muy pequeño

—2 tazas de leche de coco

—Sal, pimienta, comino, cúrcuma, canela y aceite de maravilla

En una olla grande calentar un poco de aceite y sofreír ahí la cebolla con el ajo y el ají verde. Condimentar con sal, pimienta, comino, cúrcuma (bastante) y canela. Revolver bien y agregar los cubos de zapallo. Seguir cocinando hasta que el zapallo tome leves tonos tostados. En ese momento, agregar la leche de coco y la mitad del cilantro picado. Revolver bien y cocinar por una media hora o hasta que los cubos de zapallo estén blandos (pero algo firmes aún) y la leche se haya reducido. Finalmente, corregir de aliños si fuese necesario y servir acompañado de arroz blanco (ojalá Basmati). Terminar decorando con el resto del cilantro por encima.

