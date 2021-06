Siete desayunos y brunchs para regalar a papá en Santiago

Detrás de cada café, hay una historia. Puede ser la del comienzo del día. Quizás, la del final de la noche, después de que los pensamientos no dieron respiro ni descanso a la mente. Podría ser la de un día agobiante, lleno de trabajo y quehaceres. O bien, como esperamos sea en esta ocasión, una demostración del amor y buenos deseos de una familia hacia el o los papás que hay en ella.

Se viene el Día del Padre y algunas y algunos aún no saben, ni han pensado siquiera, qué regalar. No está fácil: la cuarentena en la Región Metropolitana no ayuda y le da un velo algo triste a las celebraciones de este domingo. Sin embargo, se puede revertir esa sensación, y desde el inicio de la jornada, sorprendiendo al viejo —al pater familia, al taita— con un desayuno de campeones. O quizás con un brunch, como a tantos les gusta por estos días.

Y hay bastante buenas razones para optar por un regalo así en este contexto. Particularmente si se consideran los beneficios que un buen desayuno tiene para la salud. Hay que pensar que el cuerpo viene de un ayuno de horas —al menos ocho, si se sigue el manual del buen dormir; probablemente menos, si nos ceñimos a la realidad—, por lo que éste necesita de alimento para recargarse de la energía necesaria para (soportar, dirán algunos) el día.

Los especialistas dicen que un buen desayuno ayuda a mejorar el rendimiento físico e intelectual, mejora la concentración, la memoria, la productividad, reduce los problemas cardíacos y ayuda a controlar el peso, entre tantos otros pro.

Saltarse el desayuno, en cambio, afecta el estado físico, psíquico y nutricional, genera decaimiento, falta de concentración y mal humor, principalmente debido al déficit de glucosa que produce el ayuno.

Considerando estos antecedentes, armamos una lista de ofertas irresistibles de desayunos y brunchs que para este Día del Padre ofrecen cafeteras, banqueteras, emprendedores y emprendedoras. Muchas de las cuales han surgido en el fragor de la pandemia, como una forma de reinventarse y apostar por ese talento del que, hasta hace poco, sólo eran testigos privilegiados sus círculos cercanos.

Quererte: un nuevo clásico

Siete años han pasado desde que Quererte irrumpió en el mercado de las cafeterías con una propuesta estética moderna y colorida, además de una amplia carta en la que conviven variedades de té, sándwiches, pizzas, pasteles y helados, entre otros.

La empresa familiar, comandada por Valentina Santis, cuenta con tres sucursales en Las Condes, además de su propio centro de producción. “Tenemos una amplia carta de productos dulces y salados, entre los que destacan los desayunos, con una gran variedad de pastelería y un café de especialidad tostado por nosotros”, cuenta la dueña y fundadora.

Para este Día del Padre, Quererte ofrece un desayuno especial que consiste en un té English Breakfast, un jugo de naranja natural, un yogur con granola y frutos rojos, un muffin de arándanos, un croissant de jamón queso, seis galletitas (con forma de corazón) y un trozo de torta, kuchen o cheesecake a elección. A lo que se agrega una medalla con la distinción al “Mejor papá del mundo”.

Puedes pedir este desayuno en el sitio web de Quererte y programarlo para recibirlo el domingo, en el rango horario que más te acomode. También, si funciona mejor, está la posibilidad de comprarlo directamente en cualquiera de las tres sucursales que Quererte tiene en Las Condes.

Su valor es de $29.900. Sin embargo, también cuentan con otras opciones de desayuno, que van desde los $8.490.

Rodrigo Letelier: brunch para campeones

Fue en 2018 cuando el chef Rodrigo Letelier se animó a crear su propia banquetera. Había quedado sin trabajo, y luego de ir a un par de entrevistas laborales, se dio cuenta de que ya no quería “seguir el sueño de otros”. Así nació Catering RL, con la que comenzó trabajando en pequeños eventos, como cumpleaños, bautizos y primeras comuniones. “Aunque fuesen de seis personas, uno no sabe dónde está la oportunidad de negocio”, dice.

Cuando todo parecía encaminarse, llegó el estallido social, “donde todo paró de manera abrupta, pero dimos vuelta los resultados y en diciembre nos rearmamos”. El primer trimestre del 2020 fue muy activo, hasta que nuevamente vino el parelé; esta vez, por la pandemia. “Pero el Día del Padre pasado volvimos con nueva carta y productos, y desde entonces la cosa no ha parado”.

Para este Día del Padre, Catering RL ofrece un brunch que consta de un tapadito de salmón ahumado, palta y queso crema; nems (rollitos tipo sushi, pero sin arroz y más livianos, con pepino, zanahoria y pollo macerado en especias), rolls de jamón serrano rellenos de higos, rúcula y queso crema, acompañados de un paté de palta con crostini integral, chips caseros de plátano y camote, además de cuadritos de brownie preparados con una receta italiana, frutillas, queso ahumado y “otros secretos de nuestra carta”.

Si eso no convence, hay una segunda opción más tradicional que incluye quesos, fiambres, tapadito de pollo, piña y nuez; un requesón con mermelada 100% casera de pimientos con un toque ahumado, nems y frutillas, más chips de plátano y camote, entre otros.

Ambas opciones tienen un valor de $30.500. Ahora, Letelier asegura que “si eres vegetariano o vegano, contamos con opciones para que puedas disfrutar”. Los pedidos pueden ser solicitados con despachos para todo Santiago. El valor de este ítem varía según la distancia, siendo la estación de metro Tobalaba el punto de origen y donde, también, se puede retirar el pedido. Además se puede programar en el horario en el que deseas que sea despachado durante el domingo.

Puedes realizar tu pedido en el Instagram de la banquetera o escribiendo al correo rod.lettelier@gmail.com.

Valentina Klein: desayuno tipo banquete

Más de 10 años de trayectoria tiene la banquetera Valentina Klein. “Nos especializamos en eventos corporativos y particulares, pero desde el estallido social comenzamos a vender productos a domicilio”, cuenta la propia Valentina, fundadora y dueña.

En el sitio web de la banquetera se pueden encontrar diversas opciones de desayunos pensados para el Día del Padre. Desde alternativas saludables, con pan de masa madre y palta, hasta otros más tradicionales, con croissant de jamón y queso o huevos con tocino.

“Todos nuestros desayunos incluyen un jugo orgánico, fruta fresca picada, algo dulce, café, té y un bol de yogur griego con berries. Además, imprimimos un bonito mensaje personalizado para cada uno”, explica Klein.

Los desayunos tienen un valor de $18.000 más $3.000 por despacho, el que cubre a las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Huechuraba.

Pero no es lo único que puedes encontrar en Valentina Klein. También puedes optar por tablas de aperitivo, buffet de sándwiches, lasañas, menús “full filetes”, cajas de productos sellados —que incluyen picoteos y un vino—, entre otras opciones. “Todo siempre hecho por nosotros de manera artesanal y con los mejores productos”, apunta Klein.

Los pedidos para este domingo se tomarán hasta las 18 horas de este viernes y los puedes hacer en el sitio web de la banquetera.

Ha Llegado Tarta: correspondencia que se come

Partió como un hobby. Y poco a poco, en la medida que la demanda creció y las circunstancias lo forzaron, se terminó transformando en un proyecto de vida de Verónica Martínez y Michaela Funk, madre e hija respectivamente.

Ha Llegado Tarta es la sociedad que conforman ambas, dos apasionadas de la cocina y la pastelería, que comenzaron en 2015 vendiendo tortas en el trabajo de Verónica. El miedo, como reconoce Michaela, era el gran obstáculo que se ponía por delante a la hora de pensar el proyecto como un emprendimiento más serio. Sin embargo, cuando ambas perdieron sus trabajos en medio de la pandemia, no la dudaron.

“Los productos los hacemos nosotras, probamos recetas, adaptamos algunas familiares, siempre pendientes de la prueba y error e intentando presentar propuestas novedosas, que se adapten a lo que busca nuestro público, pero manteniendo la esencia de la pastelería hecha a mano”, explica la hija.

Para este domingo, Ha Llegado Tarta —un nombre que apela a la vieja esencia y dedicación de la correspondencia— ofrece dos alternativas para regalonear a los padres. La primera consiste en un desayuno, que incluye un sándwich gourmet de carne mechada, queso brie, champiñones al vino blanco, tomates cherry, ciboulette, cebolla caramelizada, aceitunas y rúcula, acompañado de dos cervezas (Kunstmann y Austral). Lo coronan dos postres individuales (un tiramisú y un pie de limón), dos brochetas de jamón serrano, queso, albahaca y tomates cherry, frutillas bañadas en chocolate, un muffin de canela-manzana y un globo metalizado conmemorativo.

La segunda propuesta es una caja que incluye cuatro tipos de quesos (brie, azul, camembert y amarillo), frutas frescas, frutos secos, aceitunas sevillanas y rellenas con pimentón, jamón serrano, salame, higos secos, palmitos, tomates cherry, pasas, berries deshidratados, galletas Salma, palitos para untar, tostadas, salsas sour cream de ciboulette, picante y al pesto, chips de plátano deshidratado y pebre. A ello se suma un cabernet sauvignon Casillero del Diablo. Y el globo metalizado conmemorativo.

El precio del desayuno es de $25.000 y el de la tabla de $29.990. Ambos valores incluyen el despacho para Las Condes, Vitacura, Providencia, La Reina, Lo Barnechea. Para el resto de las comunas, el envío tiene un costo variable. Puedes hacer tu pedido directamente en el Instagram del emprendimiento.

Lilac: productos de primera

Sólo unos meses tiene Lilac como emprendimiento, y ya se va haciendo un espacio a través del viejo e infalible boca a boca. “Teníamos ganas de alejarnos del computador y la rutina que nos ha impuesto la pandemia, usar nuestras manos y crear regalos con sentido y sobre todo, con cariño”, cuenta Trinidad Tamayo, cofundadora junto a su amiga, Gabriela Nash.

Su debut fue en el Día de la Madre pasado, cuando armaron una canasta haciendo todo “desde cero”. Para este Día del Padre, las amigas hicieron una selección especial de productos pensados para un brunch/picoteo. Este consiste en “un vino tinto Araucano Lurton —un cabernet sauvignon ecológico de 2017—, que marida súper con el cabécou, un queso crema de cabra que previamente ha reposado un mes en aceite de oliva y especias, hecho artesanalmente por Emporio Tunquén, más una hogaza de pan integral con aceitunas. Para finalizar, las suaves y crujientes galletas florentinas de postre”, explica Tamayo.

El pedido incluye, también, una tarjeta tamaño A4, con una dedicatoria especial para el festejado. Los pedidos se pueden realizar vía Instagram hasta las 22 horas de este jueves. Su valor es de $25.000 y pueden ser solicitados con despacho —a lo que se agrega un valor extra, según la comuna— o retirados en las inmediaciones de las estaciones Baquedano y Salvador.

Atención, que Lilac tomará un máximo 25 a 30 pedidos, “porque queremos que cada regalo sea especial y tenga el mayor cuidado posible”, aseguran.

Varita Mágica: el valor agregado

Fue para el Día de la Madre del año pasado cuando a María Fernanda Sepúlveda y su hermana Catalina les entró el bichito de armar su propio emprendimiento de banquetería. “Sabíamos que habían alternativas de desayunos, pero ninguna nos llamaba la atención en cuanto a precio/calidad. Encontramos que se escapaban del bolsillo de la mayoría de la gente”, cuentan.

Aprovecharon los conocimientos de ambas en cuanto a pastelería, administración y producción para armar Varita Mágica, una propuesta que, esperan, tome mayor forma una vez pasada la pandemia. “Tenemos varios proyectos relacionados a esto, que no sólo apuntan a desayunos sino a experiencias. Esperamos poder armar picnics, propuestas para matrimonio, por ejemplo, y todo siempre con detalles originales y lindos”, comentan.

Para el Día del Padre, buscan sorprender con una presentación que cuida hasta los mínimos detalles, como el uso de elementos reciclables —frascos, botellas de vidrio, bolsas compostables—, galletas temáticas (con formas de bigote, sombrero o corbatín) y un tarjetón que contiene un código QR, el que te lleva a una lista de música “para disfrutar de ese desayuno o tabla”. También puedes enviarles tres fotos para que ellas las impriman en formato Polaroid y se incluyan en la bandeja de desayuno a modo de sorpresa. “Es más que nada para que quien reciba esta sorpresa se sienta ‘acompañado’ de quienes les hubiese gustado estar presente”, dicen.

En cuanto a la comida, Varita Mágica ofrece desayunos individuales y compartidos. El primero viene con la bandeja, un jugo natural de berries o naranja natural, un yogur con granola, un frasco grande de frutas, un croissant con dos rellenos a elección (palta, queso fresco, tomate cherry, jamón de pavo o queso), dos bolsas de té —marca Tea Shop—, un pack de seis galletas con diseño, cubiertos de madera y el tarjetón. El valor de esta alternativa es de $25.000.

El desayuno compartido, en tanto, incluye la bandeja, dos jugos naturales, el frasco grande de frutas, dos yogures con granola, dos croissant con relleno a elección, tres bolsas de té Tea Shop, un pack de nueve galletas con diseño, cubiertos de madera y el tarjetón. Todo por $35.000.

Hay una tercera opción, que corresponde a una tabla de picoteo pensada para brunch. Esta contiene la tabla de madera, un queso camembert con mermelada, un queso ahumado, un pocillo de aceitunas verdes rellenas, un mix de frutos secos, frutillas, bastones de zanahoria, tortillas crujientes, jamón serrano, grisines, papas de colores, un pocillo con guacamole, un frasco de hummus y un cuchillo de queso dorado, más el tarjetón musical. Esta opción vale $38.000.

Los valores de las tres alternativas incluyen el despacho a Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Varita mágica estará tomando pedidos hasta el viernes a las 12 horas o hasta agotar stock. Puedes realizar el tuyo aquí.

¡Ding Dong!: directo a la cama

En plena pandemia, la maquilladora Valentina Rojas decidió hacerle frente a la inactividad laboral —producto de las restricciones sanitarias—, y emprender en el mundo de los desayunos y regalos “nacidos para acercar a la familia”, como dice su fundadora.

Para este domingo, Valentina ofrece un menú con diferentes alternativas, como la ensalada de frutas, el pote de yogur, granola y mermelada y pan ciabatta (con jamón y queso o solo queso). En cuanto a lo dulce, se puede pedir una medialuna o un berlín de crema. Además incluye dos bolsas de té Twinnings y endulzante. Y como broche de oro un vino gran reserva con la opción de que sea cabernet sauvignon o carmenere.

El valor de este desayuno es de $25.000, aunque puede variar si es que se desea pedir algunos productos extra, como pan ($1.500) o más medialunas o berlines ($500 cada uno). El precio, además, incluye el despacho en La Reina, Las Condes, Providencia, Ñuñoa y Vitacura. Para las comunas de Lo Barnechea, Peñalolén, Macul, Santiago y Recoleta hay un recargo adicional de $3.500.

Si te interesa esta opción, tienes hasta el viernes para realizar tu encargo, ya sea vía Instagram o en el correo dingdongscl@gmail.com. Ahora, si quieres hacer otros encargos Ding Dong, ya sea para un cumpleaños u otras celebraciones, debes realizarlos con al menos 48 horas de anticipación.

¡Bon apetit, papás!

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 15 de junio de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.