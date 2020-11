Trucos: cómo remover manchas de tinta

Una clásica desgracia de la etapa escolar son las manchas de tinta de lápiz pasta. El delantal, la cotona, las camisas y las mochilas son las víctimas más recurrentes de estos derrames, ocurridos tras el triste reventón de un bolígrafo, pero peor aún es el reto de la madre cuando se percata de la situación. No es un enojo injustificado, ya que no es una suciedad que sale simplemente con meterla a la lavadora. Los adultos tampoco se eximen de esta tragedia, ya que mancharse con una pluma o lapicera a tinta es más común de lo que parece. Como sea, no es un desastre irremediable y hay maneras de removerlo de la ropa.

En este artículo profundizaremos sobre este tipo de manchas y sus potenciales soluciones. Lo más importante, además de mantener la calma, es seguir las instrucciones al pie de la letra. Antes de aplicar cualquier producto, eso sí, debes secar la mancha con papel absorbente y luego poner una toalla o un pedazo de cartón para que la mancha no traspase el otro lado de la prenda.

Mancha de lápiz pasta

En el sitio de Mr. Jeff, la famosa franquicia de lavanderías que cuenta con un espacio de trucos caseros en su blog, explican que las manchas de lápiz pasta o bolígrafos con tinta al agua son más sencillas de eliminar. “Normalmente, y sobre todo si la mancha es reciente, bastará con lavar la prenda en la lavadora como de costumbre”, explican.

Cuando el bolígrafo es al agua, y te quieres asegurar que la mancha pueda salir en la lavadora, el consejo es aplicar 10 minutos antes del lavado un quitamanchas sobre la tinta. Déjalo actuar y luego echa a andar la lavadora como en cualquier otro lavado.

Quitamanchas KH-7 750 cc

Además de los quitamanchas tradicionales, existe uno en específico que remueve las de lápices de tinta, crayones, destacadores, lápiz de acuarela y tiza. Se trata del quitamanchas El Mago de Dr. Beckmann, un producto que puede ser útil para todo padre o madre con hijos escolarizados, o para toda persona acontecida que suele tener este tipo de accidentes. Sirve para todo tipo de manchas pero no actúa sobre tinta negra ni manchas de tinta en cuero y alfombras. Las instrucciones de uso son sencillas:

1- Debes humedecer la mancha con el producto.

2- Dejar reposar durante 10 a 15 minutos.

3- Pasar un paño seco sobre la mancha, frotando suavemente.

4- Lavar como de costumbre.

El Mago Quitamanchas para lápices y tintas Dr. Beckmann 50 ml

Manchas de lápiz de tinta

Este es terreno complejo pero no imposible. Las manchas de tinta a base de aceite se impregnan más fácil en las telas. Es imperativo que trates esta mancha lo más rápido posible. Howcast, un canal de YouTube, tiene un tutorial que promete eliminar este tipo de manchas complejas, siempre y cuando actúes con celeridad. Para eso necesitas:

-Alcohol desnaturalizado

-Algodón

-Sal

-Leche

-Solución de lavalozas con agua

En primer lugar, debes fijarte si tu prenda es apta para lavadora. En el caso de que no lo fuese, la mancha debe ser removida por un profesional. Si es apta, entonces debes verter alcohol desnaturalizado, lo suficiente para impregnar la mancha, y suavemente, con la ayuda de un algodón, presionar contra la tela. A medida que haces este procedimiento, podrás notar que la tinta se impregna al algodón. Cuando el algodón esté completamente teñido, debes cambiarlo y repetir el proceso.

En el tercer paso, tienes que enjuagar la mancha con alcohol y dejar secar. Si la mancha aún persiste en el tejido, debes ejecutar unos pasos más: aplicar la solución de lavalozas con agua sobre ella y lavar con agua tibia.

Si la mancha sigue dando batalla y no se va del tejido, no te desesperes: aún quedan un par de pasos que pueden hacerla desaparecer. Aplica sal sobre la mancha y luego sumérgela en un vaso de leche. Debes dejarla en ese remojo toda la noche. Al día siguiente, enjuaga la prenda con agua fría y métela a la lavadora junto a la ropa. Después de eso, la mancha debió pasar a mejor vida.

Puedes ver el proceso completo de Howcast a continuación:

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 24 de noviembre de 2020. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.