¿Vale la pena comprar la PlayStation 5? Nosotros creemos que sí

La PlayStation 5 es hoy la consola de videojuegos más popular del planeta. A pesar de que tras su lanzamiento mundial, el 12 de noviembre del 2020, vivió varios problemas de disponibilidad, por la ya conocida crisis logística y de componentes provocada por la pandemia. Pero luego de dos largos años, todo ha sido solucionado y la PS5 ya está disponible en tiendas y bodegas de todo el mundo.

A comienzos de este año, Sony comunicó que la PlayStation 5 había logrado vender más de 30 millones de consolas alrededor del mundo. Y que solo en los últimos tres meses del 2022, se comercializaron 7,1 millones de aparatos, el doble que en la misma fecha del año anterior. Eso, por supuesto, coincidió con el fin de la escasez de microchips y significó todo un récord para Sony.

Recordemos que durante la pandemia se generó un severo cuello de botella global ante la imposibilidad de suplir la demanda mundial de microprocesadores, lo que obviamente fue un freno para los primeros meses de venta de la consola y, en general, para toda la industria tecnológica. Por suerte, eso ya es parte del pasado y hoy la demanda está funcionando a todo vapor.

De todas formas, las ventas no son lo único que determina el éxito de una consola; también están las novedades en su rendimiento, el contenido que ofrece y la forma en que acoge a sus usuarios. El ecosistema de PlayStation, en ese sentido, es muy atractivo, además de contar con una línea de títulos exclusivos de altísima calidad, donde destacan franquicias como God of War o The Last of Us (hoy, además, una exitosa serie en HBO), y una máquina que es realmente la más poderosa del mercado.

PlayStation Plus: una biblioteca modernos y nostálgicos

Hace poco comentábamos en estas páginas los aciertos, fortalezas y debilidades de PlayStation Plus, el sistema de suscripción de Sony que, al igual que Microsoft con su Game Pass, hace algunos meses comenzó a ofrecer acceso a una amplia biblioteca de juegos, actuales y vintage, además de descuentos, pruebas exclusivas y características.

Actualmente, PlayStation Plus cuenta con poco más de 46 millones de usuarios, lo que significa una baja de dos millones respecto al año pasado, aunque las ventas de su tienda digital sí han aumentado en total.

El modelo de suscripción funciona con tres alternativas para los usuarios. La primera se llama Esencial, luego viene la Extra y la más completa es Deluxe. Esta última es sin duda la más atractiva (pero también la más cara: vale 77 dólares anuales —unos 64 mil pesos chilenos—), ya que incluye todo el set de características necesarias para una experiencia óptima de juego: viene con 100 GB de almacenamiento en la nube, un catálogo para optar en modo “streaming” (sin descargar) con cientos de juegos de todas las generaciones de la consola, además de acceso a contenido exclusivo para suscriptores.

Para resumir, el ecosistema de PlayStation es atractivo. Y también lo es su consola, que viene en dos modelos disponibles: uno con lector óptico para discos físicos —capaz de leer juegos de PS4— y otra versión eminentemente digital, diseñada para sacarle el jugo al sistema de suscripción online.

Esas son las diferencias entre cada categoría de PlayStation Plus.

Fuera de eso —y la diferencia de precio que conlleva—, por dentro ambas máquinas por dentro son iguales. Es decir, las dos cuentan con un procesador AMD y la posibilidad de correr juegos con resolución 4K y a 120 cuadros por segundo. Tienen trazado de rayos para una iluminación mucho más inmersiva y sonido 3D, entre otros detalles.

Ambas, también, usan la misma nueva generación de controles DualSense con feedback háptico, que son una maravilla. Y al igual que la PS4, la PlayStation 5 puede funcionar como centro multimedia del hogar. En ella se pueden descargar apps de streaming como Netflix, YouTube, Disney+ o HBO Max —entre cientos de otras—, cuenta con navegador web, es posible enlazarle el teléfono para traspasar a la TV el contenido que se está viendo, y muchas opciones más.

Sigue siendo una consola cara, sin duda, pero su precio ha ido cayendo en los últimos meses —ya bajó de los 700 mil pesos—, aunque eso pareciera no ser tema para los consumidores.

Realidad virtual: la nueva generación

Finalmente, tenemos el gran factor que, para muchos (y me incluyo), hace la diferencia con el mundo Xbox: la realidad virtual. El año 2016, en pleno desarrollo de la anterior generación de consolas, PlayStation estrenó su primera plataforma de realidad virtual, que contaba con juegos exclusivos para el sistema, y capaz de correr en full HD.

Si bien la plataforma no ha sido tan popular como la compañía japonesa querría, al parecer sí le ha ido lo suficientemente bien, al menos como para que este año hayan decidido lanzar una nueva versión.

Así es: en pocas semanas más, debutará en nuestro país el sistema PlayStation VR2, que al menos en el papel es un salto cualitativo importante comparado con la anterior iteración. Estamos hablando de lentes con resolución 4K y la mayor concentración de píxeles que se haya visto en un panel OLED de estas características. Un lujo, eso sí, que no estará al alcance de cualquiera: el sistema, junto al juego Horizon Call of the Mountain, supera los 800 mil pesos.

Por cierto, en las próximas semanas probaremos el dispositivo y estaremos comentando en profundidad la experiencia y el sistema. Sony está apostando fuerte por esta plataforma, que para muchos pareciera ser una antesala al metaverso. Ya anunció que está trabajando en más de 100 videojuegos para adaptarlos a esta tecnología.

Títulos exclusivos: el principal atractivo

PlayStation, como ya lo hemos mencionado, tiene el grandísimo punto a favor de contar con muchos juegos exclusivos, títulos y franquicias de gran calidad y aclamados por la crítica. Una experiencia que hasta hace poco se puede compartir en PC: durante el último año, Sony sorprendentemente se abrió hacia los computadores y permitió que sus juegos exclusivos estén disponibles para ser descargados en cualquier PC que cumpla con las características técnicas, sin necesidad de estar suscrito a algún otro servicio.

Fue un gran paso adelante en términos de apertura, aunque al ser títulos diseñados para la PlayStation, sigue siendo insuperable la experiencia de jugarlos en su consola nativa. ¿Cuáles son los mejores juegos propios de la PS5? Acá una lista con los más destacados de los últimos años:

The Last of Us

La saga The Last of Us, que tuvo su primer título el 2014 y luego su secuela el 2020 —en sincronía con el lanzamiento de la PS5— es quizá uno de los títulos más famosos de PlayStation. Su madura temática y su particular historia, además de sus profundos personajes, la han transformado en una de las franquicias más queridas de las últimas décadas. Tanto así, que hoy ha traspasado la barrera gamer al convertirse en una reconocida serie de televisión producida por HBO, donde el creador del juego, Neil Druckmann, es uno de los productores y guionistas de la serie.

Los dos juegos son un verdadero tour de force dramático de acción y aventuras en tercera persona, en un mundo post apocalíptico devastado por un virus infeccioso. El primer juego se centra en la travesía de Joel y Ellie, padre e hija, evitando a los infectados y combatiendo distintos enemigos a través de Estados Unidos. Además de excelentes gráficos y una mecánica de combate muy efectiva, el título presenta quizá a los mejores personajes vistos en un videojuego.

La segunda parte, en tanto, continúa la historia exactamente donde termina la anterior. Igualmente intenso y profundo, el juego no estuvo exento de polémica por algunas decisiones narrativas que no gustaron a cierto público. Pero más allá de eso, la experiencia de ambos es absolutamente inigualable, una clase magistral de diseño de videojuegos modernos.

Marvel’s Spider-Man y Spider-Man: Miles Morales

Es cierto: han existido diversos juegos donde el usuario ha podido ponerse (virtualmente) en el traje de uno de los superhéroes más populares del establo Marvel. Pero estos dos juegos, desarrollados por el estudio norteamericano Insomniac, son una demostración de lo que un diseño y narrativa enfocados pueden lograr. En términos de experiencia de uso, mecánicas de juego, gráficos y sorpresas, estos títulos dan un paso adelante, además con un personaje que ha sido popular a través de varias generaciones.

Ambos juegos se nutren justamente de las líneas argumentales que han poblado al hombre arácnido en los últimos años. Si bien el Spider-Man del juego no es el mismo que el del cine (con las películas de Tom Holland, al menos), se parece y sigue más o menos esa línea. El primer juego es una gran representación de la ciudad de Nueva York, con múltiples actividades y un sistema de combate variado y entretenido. Además, los coleccionables relacionados con nuestro protagonista (como sus distintos trajes) son de verdad atractivos.

Miles Morales, en cambio, es una especie de secuela, que sigue con la misma línea de los cómics e incluso la película animada, donde un nuevo chico toma la posta de un ya crecido y cansado hombre araña. No hay muchas diferencias entre ambos juegos, pero en este caso eso es una virtud: los dos son pura y garantizada entretención.

God of War: Ragnarok

Ya en la época de la PlayStation 2 (todavía la consola más vendida ene la historia de Sony), el God of War y sus posteriores secuelas fueron un éxito titánico. Estamos hablando del año 2005, donde el icónico protagonista de esta historia, Kratos, lucha contra los dioses griegos y sus propios demonios en un seductor entorno de mitología helénica.

Años después, Sony decidió reinventar al personaje y su historia, con un nuevo escenario y una nueva mitología. El 2018 revivieron a Kratos y su franquicia con otro God of War, juego que apareció con mucha fanfarria y un arrollador éxito de crítica y ventas. Esta segunda parte mostraba a un protagonista más avejentado y sabio, en una aventura que memorablemente incluyó también a su hijo, Atreus.

Ragnarok (2022), por su parte, prosigue justamente después de los acontecimientos del juego anterior y, de nuevo, se ha transformado en un colosal éxito. Para muchas publicaciones, de hecho, fue el mejor juego del año pasado. Narrativamente hermoso, al igual que sus escenarios, con una suculenta mecánica y brutal mecánica de combate, God of War es otro gran ejemplo de un gran entretenimiento interactivo bien realizado, y que próximamente también tendrá su adaptación televisiva.

Horizon: Forbidden West

Si de aventuras de ciencia ficción y retrofuturismo se trata, no hay muchos juegos que igualen la visión y la ambición de esta saga desarrollada por el estudio neerlandés Guerrilla Games. Su protagonista es Aloy, una valiente mujer cazadora, y aunque no entraremos en detalles respecto a lo alambicada que puede llegar a ser la historia, hablamos de juegos de mundo abierto, con novedosas y extrañas armas, e imponentes bestias mecánicas como enemigos. A la hora de derrotarlas, más que habilidosos hay que ser estratégicos a la hora de derrotarlas.

Mezclando elementos de los juegos de rol, pero siendo eminentemente un título de acción, exploración, aventuras y combate, los Horizon son juegos que presentan mundos totalmente originales y llenos de vida. El primer juego data del 2017, pero Forbidden West, la espectacular y ambiciosa continuación, salió el año pasado. Si bien tuvo algunas críticas, se trata de una secuela original, con gran historia y muy entretenida.

Gran Turismo 7

No podíamos cerrar esta lista con uno de los videojuegos de conducción más populares de la historia. La saga Gran Turismo ha estado presente desde los inicios de PlayStation. Desarrollado históricamente por el estudio japonés Polyphony Digital, la idea de esta franquicia no solo es emular de la manera más realista posible la experiencia de conducir, sino que también coleccionar la vasta gama de vehículos y modelos que están presentes en el juego, todos con sus marcas oficiales. Así, desde 1997, las distintas ediciones de Gran Turismo han vendido más de 90 millones de copias, convirtiéndose en la saga más exitosa de PlayStation en su historia.

Esta última entrega viene a ser una especie de vuelta a los orígenes: la campaña para un jugador está de regreso, junto a múltiples modos de juego, campeonatos, escuela de conducción y circuitos, además de otros modos introducidos en el juego anterior, Gran Turismo Sport (2017). Visualmente, el juego es una locura. Y para amantes del automovilismo, un must, ya que aparte de los autos —¡son más de 400!— cuenta con circuitos de carrera verdaderos, como Suzuka, Interlagos, Monza y Daytona, entre otros.

Un detalle final importante: el juego va a estar disponible próximamente en realidad virtual para el PSVR2 a través de una actualización. Excelente.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 1 de marzo de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.