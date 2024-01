¿Viajas? Esto es lo que no te puede faltar al empacar una maleta.

El mejor amigo de un buen viaje siempre será la organización. Y tal como para los vuelos o salidas en buses, o para las reservas de tours y hoteles, al momento de empacar tu maleta también debes ceñirte a la misma virtud: la organización.

Si bien puedes armar una maleta solo siguiendo a tu corazón, lo mejor es meterle lógica a este proceso, porque para tener un viaje cómodo y práctico debes estar a favor de la optimización y funcionalidad de las prendas y accesorios que estés llevando. Empacar sin rigor ni planificación solo se traducirá en kilos de más, lo que a su vez significa incomodidad y dinero extra.

Lo primero: el clima

Antes de comenzar a empacar, revisa bien cuál o cuáles serán tus destinos, qué clima tendrán y cuánto durará el viaje. Esto te ayudará a determinar cuánta ropa necesitas y si hay elementos específicos que debes incluir. Teniendo esto en cuenta, podrás comenzar a elegir las prendas que consideres versátiles y combinables entre sí.

Rainer Labbé (32) viaja casi todas las semanas: si no es por trabajo lo hace por ganas de conocer o para visitar amigos. Por eso, hacer bolsos y maletas se le da muy natural.

“Lo primero que reviso es el clima del lugar a donde voy, para ver si tengo que llevar algo más abrigado, como un chaleco o cortavientos, o bien ropa más pensada para el calor”, cuenta. No conviene asumir que porque sea verano o invierno, el tiempo será necesariamente cálido o frío: sí o sí hay que revisar algún sitio de metereología y revisar los pronósticos precisos para cada uno de los días. Si toca una lluvia inesperada o un calor fulminante, hay que estar preparado.

Foto: BigStock.

Hacer una lista y luego juntar todo lo que vas llevar

Para quienes son ordenados y pragmáticos, una lista puede ser un proceso que se dé naturalmente, y que incluso puede simplificarse usando una herramienta del celular. Una buena lista debe contener artículos esenciales, desde prendas de vestir hasta artículos de aseo y dispositivos electrónicos.

Pero si hacer listas no es lo tuyo, reúne físicamente lo que quieres llevar, ordena todos los ítems sobre la superficie —como una alfombra o cama— y elige en el momento con la maleta abierta. Desde el sitio Real Simple recomiendan seleccionar ropa de la misma paleta de colores —para que puedan combinar bien entre sí— y empacar más prendas superiores que inferiores. Por ejemplo, para un viaje de cinco días proponen cinco camisas o poleras, dos pares de pantalones o jeans, y una falda.

Seleccionar el bolso

Si tu viaje es en avión, tienes dos opciones: maleta de cabina o en bodega. Sabemos que las aerolíneas cobran una tarifa por todo, y tal como lo comentaba Rainer, el principal extra aparece con el equipaje. Personas como él, que viajan muy seguido, intentan ahorrar evitando llevar maletas en la bogega.

Por eso, intenta siempre ir solo con mochila de mano o maleta de cabina. Para su cumpleaños, por ejemplo, le regalaron una mochila marca Mennt, la que en su sitio es descrita como una mochila-maleta: es decir, tiene dos formatos, y es capaz de pasar de 26 litros a 38 litros de capacidad.

Una de sus virtudes, además de ser fabricada con un material resistente a la humedad, es que tiene un compartimiento perfecto para guardar el computador. En ella cabe perfectamente el equipaje para una fin de semana largo, o incluso, si uno es práctico, para toda una semana.

Mochila Mentt Carry On pro1.0 (26/38 litros)

Última versión de tu selección de ropa antes de empacar

Rainer se rige por una estructura lógica y funcional. “Primero escojo unas zapatillas que me combinen con la mayoría de lo que voy a llevar: blancas o negras. Después veo los pantalones, ojalá colores neutros, es lo más fácil; y luego veo con qué combino eso para arriba. Si llevo camisas o poleras, ambas deben funcionar con los pantalones”.

En este contexto de verano, ha estado viajando harto a la playa, y para esto su básico es usar camisas de lino que sean combinables con trajes de baño, pantalones y shorts. “Trato de llevar colores más básicos que me permitan combinar”, reitera.

Un consejo práctico que destacan en el The New York Times, para un viaje de cinco días, es seguir la regla del 5, 4, 3, 2, 1. Es decir, para limítate a no más de cinco juegos de calcetines y ropa interior, cuatro blusas o poleras, tres pantalones, dos pares de zapatos y un sombrero o gorra. Esta selección de ítems debe responder a tus necesidades en el destino y las actividades en las que participes.

¿Enrollar la ropa o usar organizadores?

En TikTok hay cientos de videos en los que se muestran ambas tendencias: algunos enrollan y otros solo doblan y apilan. No hay secreto, solo opciones, y estas deben seleccionarse de acuerdo a lo que más te acomode.

Los packing cubes, por ejemplo, son los más buscados en estos días entre Amazon y TikTok, y parecen ser los artículos más eficientes en cuanto a ahorro de espacio. Puedes encontrarlos como “organizadores de maletas”, y existen de diversos tipos. Como tienen cierres, no necesitas recurrir a una aspiradora, como la mayoría de las bolsas de compresión.

Pero regresando al debate central, respecto a si es mejor enrollar o doblar, el medio AFAR hizo la comparación de ambos métodos y llegaron a la conclusión de que lo mejor es combinar ambos: enrollar la mayoría de las prendas pero doblar aquellas que sean más voluminosas, como sweaters o polerones. Acá puedes ver el video y comparar escenarios.

Artículos de aseo: siempre pequeños

El skincare, el maquillaje y los útiles de aseo hay que tenelos en cuenta en la planificación inicial, y no al final. Si te quedarás en hoteles, quizás no necesites llevar champú ni jabón, como tampoco toalla, pero sí lo necesitarás si viajas a un Airbnb.

Rainer es sincero y asegura que él no tiene de esas mini botellas que rellenas con productos, sin embargo sí tiene un set de artículos de aseo y skincare que tienen menos de 100 ml, que es lo que exige la norma aeronáutica. Encontrar estos productos es sencillo: están en multitiendas o farmacias bajo el nombre de versión viaje, o la versión mini del producto.

El consejo de la famosa Marie Kondo es el mismo: mantener un juego de productos de baño ya empacado también garantiza que no se te olvide el cepillo de dientes o el estuche para los lentes de contacto. Para optimizar lo que necesitas, considera opciones todo en uno.

Si buscas botellitas para rellenar en versión pequeña, debes asegurarte que el set que escojas sea antiderrame, porque no hay nada peor que abrir tu maleta y que te haya explotado algo. Otra garantía de seguridad que puedes tomar es empacarlo dentro de bolsas ziploc que estén dentro de un neceser. De esta forma si hay accidentes, está todo contenido.

Equipaje de mano

Frommers es una serie de libros de guías de viaje creada por Arthur Frommer en 1957. Han publicado más de 350 guías en 14 series. En una entrada de su blog, publicaron una lista infalible de los imprescindibles que sí o sí deben estar en el empaque de primera línea, es decir, en la mochila que llevarás contigo para todos lados.

• Identificación y otros documentos de viaje importantes: incluye pasaporte, carnet de identidad así como cualquier visa que hayas tenido que adquirir y cualquier otro documento como itinerario o información de contacto.

• Dinero: siempre hay que tener un poco de efectivo, además de las tarjetas. Desde Frommer enfatizan que no hay que guardar billeteras en una maleta de cuatro ruedas.

• Teléfono y cargador: el teléfono es casi un tercer riñón, por lo que es prácticamente imposible que se te olvide. Sin embargo, no hay que olvidarse de su cordón umbilical, que usualmente sí es olvidado u olvidado en el mismo viaje.

• Otros dispositivos electrónicos: como computadores, tabletas, cámaras o relojes. La idea es siempre llevarlos con uno para minimizar la probabilidad de pérdida, daño o robo. También es importante recordar sus cargadores. En caso de que sean muchos cables, puedes reunirlos en un estuche con compartimentos para que no se te pierdan.

• Medicamentos: antes de viajar, calcula las dosis de los medicamentos que estés tomando, y añade un extra en la maleta para tener ante un posible extravío. Desde Frommer aconsejan empacar algunos analgésicos de venta libre —como aspirina o ibuprofeno— y medicamentos para las alergias y el mareo, si hace falta.

• Anteojos, lentes de contacto y de sol: recuerda siempre tener un pequeño estuche que los proteja de ralladuras y abolladuras. En caso de que tengas lentes de contacto, cuenta siempre con la solución de desinfección y el estuche de transporte.

• Mini kit de aseo: esto se recomienda en especial para quienes tengan traslados largos. Por ejemplo, si es un trayecto que toma varios días, es necesario tener un cepillo de dientes de tamaño de viaje y uno de esos pequeños desodorantes para mantener los olores salvajes bajo control.

• Auriculares: necesarios para ver contenidos en el viaje, relajarse escuchando música o aislarse un poco del estrés que siempre supone un traslado. Acá puedes revisar todos nuestros artículos con los mejores modelos.

Opcional: cojín cervical

Este es un elemento vital para quienes aman dormir en los viajes. El cojín es una herramienta complementaria que ayuda a dar comodidad, en especial para trayectos de más de cuatro horas. Por lo general, es útil llevarlo colgando desde tu maleta o mochila.

Cojín cervical Ikea Lanespelare

Otros consejos:

Prefiere prendas de telas resistentes y que no se arruguen

Ojalá que sean de algodón o que tengan tecnología non-iron, resistentes a arrugas. Los tejidos livianos o las prendas de algodón tienden a resistirlas mejor que las sintéticas, además de tener caídas naturales.

Un distintivo con la información de tu bolso

Sobre todo si viajas en avión, es importante que puedas distinguir tu maleta entre las cientos de otras que se mueven en los aeropuertos. Por eso mismo, ponle un distintivo en algún cierre con la información básica, que resuma nombre, dirección y teléfono.

Usa tu prenda que ocupa más volumen

Este es un consejo realmente útil cuando tienes que volar a un lugar, en especial si llevas mucho equipaje. Para no tener que guardar una parka o abrigo, y gastar demasiado espacio en la maleta, llévala puesta. Los aeropuertos y aviones siempre tienen temperaturas estándar, por lo que no sufrirás demasiado si caminas un poco con ella. Al contrario, te puede servir de manta para dormir.

Bolsa impermeable

Para viajes de verano es importante contar con al menos una bolsa impermeable. Así puedes trasladar prendas o trajes de baño húmedos, sin humedecer la maleta entera.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 7 de enero de 2024. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.