ViewSonic Omni VX3268 32″: un brillante monitor curvo

Lo habíamos dicho, se ha generado (al fin) una nueva tendencia de crecimiento en el tamaño y las prestaciones de los monitores que, hasta no hace mucho y en su gran mayoría, se habían quedado pegados en las 27 pulgadas estandarizadas. No vamos a decir que ese es un mal tamaño, pero las nuevas posibilidades tecnológicas han empujado la demanda por más y mejores pantallas, que ofrezcan no sólo una experiencia envolvente (aquí sí funciona el efecto curvo que ostentan varios modelos) sino también con más variados puertos de conectividad, sistemas de sonido, versatilidad de movimiento, resolución y cómo no, tasas de refresco.

Sin ir más lejos, el 2021 fue el año donde los envíos globales de monitores alcanzaron un volumen que no se veía en la industria desde hace nueve años. Si bien lo anterior se podría explicar en parte por los efectos de la pandemia, lo cierto es que la demanda por monitores para PC ha crecido sustancialmente. Según datos de la consultora IDC, las marcas que lideran el segmento son muy similares a las que dominan el mercado mundial de los PC: Dell, Lenovo, HP y Samsung, principalmente.

Pero una de las fabricantes de monitores que tuvo mayor crecimiento durante el pasado 2021 fue la norteamericana ViewSonic, la marca de los tres pajaritos. La multinacional, creada por James Chu en 1987, en las últimas décadas se ha especializado particularmente en la construcción de monitores, pantallas de gran formato y proyectores, entre otros accesorios visuales. Puede que no lidere el mercado en unidades, pero la compañía se ha hecho un nombre en soluciones visuales para todas las necesidades, especialmente corporativas y educacionales.

Acá tenemos un modelo que inmediatamente llama la atención por el tamaño y sus prestaciones: el ViewSonic Omni VX3268. Vamos a conocerlo en detalle:

Especificaciones técnicas

Dimensiones : 24.64 cm x 70.87 cm x 51.05 cm

Peso : 6.62 Kg

Tamaño : 32″ (16:9)

Resolución : LCD 1920 x 1080 píxeles (1080p FHD)

Tasa de refresco : 165 Hz

Tiempo de respuesta : 1 ms

Conectividad: HDMI (2) + DisplayPort (1) + salida de audio 3.5 mm

Experiencia de uso

Un detalle muy agradable a la hora de sacar este monitor de su caja es que resulta sumamente sencillo ensamblarlo. Antes era necesaria la clásica herramienta casera y acaso hasta la ayuda de un segundo para poder dejar instalada correctamente la ventana al mundo digital que nos ofrece un monitor. Acá no hubo problemas y logré dejar esta gran pantalla funcionando sin mayores complicaciones en menos de 10 minutos. Todo venía dentro de la caja, listo para plug & play, incluso, con un pequeño y práctico destornillador y un siempre útil cable HDMI. Todo bien.

Al verlo desplegado en todo su esplendor, con su curvo y glorioso color negro, no cabe duda de que hablamos de una nueva generación de monitores, mucho más imponentes, grandes y sofisticados quela clásica pantalla plana a la que la gran mayoría estamos acostumbrados.

La estructura del Omni VX3268 es cómoda: se muestra con dos bases laterales opuestas y un cuerpo que permite mover en ángulos y altura la pantalla. Además, incluye un par de parlantes estéreo que, si no se cuenta con una salida de sonido alternativa, hacen correctamente la pega. También incluye una muy útil entrada “jack” para audífonos.

Estéticamente se ve bien, con una prestancia imponente, pero tampoco es un modelo demasiado innovador, especialmente si consideramos que es un monitor que está pensado para el gaming.

Esta pantalla ofrece de entrada una curvatura muy agradable, con bordes muy finos. Hasta no hace mucho, el estándar de curvaturas era de 1800R (más amplias) y actualmente son de 1500R, más cercanas al ojo humano, que posee 1000R. Lo anterior se refleja en una experiencia visual muchísimo más inmersiva que la tradicional, donde el espacio visual, además del tamaño, se hace mucho más relevante a la hora de hacer multitasking, tener varias ventanas, apps o widgets abiertos y para qué decir a la hora de jugar videojuegos. Pero eso lo veremos más adelante.

Conectar la pantalla al laptop tampoco fue problema. El display incluye conectividad tanto con puertos HDMI (2) como DisplayPort, por lo que cualquier computador o terminal podría poder conectarse sin mayores aspavientos al dispositivo.

Visualización

Todo listo, llegó la hora de encenderlo. Usualmente, las conexiones son automáticas, aunque siempre está la posibilidad del encendido/apagado manual. De hecho, como es más o menos usual, los controles manuales del monitor se encuentran alojados en su esquina derecha trasera. Casi nunca la forma en que están apostados es cómoda y, en general, hay que tomarse un tiempo de prueba y error hasta llegar a las funciones deseadas. Por qué no se incluye un discreto control remoto, o una app que permita realizar cambios sin tener que ir a estirar el brazo tras el aparato, es algo que aún se mantiene como un misterio.

Superado eso, el sólo hecho de desplegar fotografías panorámicas, con impresionantes detalles y en full HD en este monitor es un verdadero placer. Lo mismo ver videos a pantalla completa o, sencillamente, darse cuenta del tremendo espacio que hay en el escritorio para realizar tareas.

Ahora, como buen monitor principalmente orientado al público gamer, es en este departamento donde el monitor de ViewSonic brilla. Desde su tasa de refresco de 165 Hz, sus veloces tiempos de respuesta, junto con softwares de apoyo como FreeSync de AMD (que sincroniza la salida de la frecuencia de imagen entre la tarjeta gráfica y el monitor), permiten que la experiencia de juego sea suave, fluida y óptima. A eso se suman los múltiples preseteos automáticos para juegos de género, como títulos de disparos, de deporte, carreras o estrategia. Para todos ellos hay un modo especial prediseñado.

Similar a la experiencia pasada con el monitor de 34″ de Xiaomi, la experiencia con más de 30 pulgadas es realmente notable y cambia totalmente la percepción visual del usuario, ya sea para trabajar, distraerse o, como decíamos, para jugar videojuegos. Porque la relación y la inmersión visual es muchísimo más potente y embriagante.

Como era de esperar, el desempeño y la visualización de títulos de alta demanda gráfica como el Guardianes de la Galaxia, el Forza Horizon 5 o el último Far Cry resultó sin problemas (se usó un laptop MSI Raider GE76 para la prueba). Por el contrario: fue de una elegancia y fluidez pocas veces vista por el suscrito. No hubo ningún hipo visual ni detalle anómalo. Fue realmente una mejora.

A la larga, quizás ViewSonic pudo haber sido más ambicioso y aumentar la muy buena resolución de su pantalla full HD a un nivel algo mayor (¿4K?). Pero eso ya sería goloso de nuestra parte.

Veredicto Práctico

Lo que se viene entonces es relativamente claro: una renovación de monitores paulatina, pero segura. Los beneficios y posibilidades de la nueva generación de monitores son demasiado atractivos como para dejarlos pasar. Muchos, incluso, han descubierto los beneficios de trabajar con más de un monitor, lo que en términos de productividad sin duda es un avance.

En términos de lo que se requiere hoy en día para tener una excelente experiencia visual, especialmente si se dedican varias horas a los videojuegos, tanto por precio como por prestaciones, el ViewSonic Omni VX3268 es una excelente alternativa.

Nota: ⭐⭐⭐⭐★

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 17 de mayo de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.