Belleza responsable: Cómo L’Oréal Groupe Chile está liderando el cambio hacia un futuro más sostenible

En un contexto donde la sostenibilidad se ha vuelto fundamental tanto para las empresas como para los consumidores , las organizaciones no solo están creando productos y servicios que minimicen su impacto ambiental, sino que también están liderando esfuerzos que permitan educar e inspirar a las personas a tomar decisiones más conscientes que contribuyan al cuidado del planeta .

L’Oréal Groupe , con una trayectoria de 115 años dedicada a “crear la belleza que mueve al mundo”, ha sido un líder global en esta materia , buscando contribuir de manera activa a iniciativas que impacten positivamente a las personas y al medioambiente, con foco en la diversidad, inclusión, empoderamiento femenino, innovación y sostenibilidad.

“Como compañía hemos establecido una sólida estrategia de sustentabilidad llamada L’Oréal for the Future que define compromisos claros de gestión sostenible, medidos a través de objetivos basados en la ciencia. Éstos se agrupan en tres grandes ejes: operar respetando los límites planetarios, empoderar y sumar a su ecosistema de negocios, y contribuir a resolver los desafíos del planeta”. asegura Pablo Giménez, director de la División Productos Gran Público de L’Oréal Groupe Chile.

Sostenibilidad en el ADN

Uno de los ejemplos más destacados de la labor de la empresa francesa en Chile es la firma de su primer Green Joint Business Plan junto a Preunic , enfocado en generar un impacto positivo a través de tres pilares: educación sostenible, gestión de residuos y empoderamiento femenino .

“En los últimos años, nos hemos esforzado por alcanzar nuestros objetivos más ambiciosos, asegurándonos de que todo lo que hacemos tiene un propósito y está en línea con nuestra misión de crear una belleza más verde para todos”, asegura Giménez.

Pablo Giménez, director de la División Productos Gran Público de L’Oréal Groupe Chile.

Además, destaca su alianza con Walmart, que consiste en la implementación de 16 puntos de reciclaje de plástico, papel y cartón en supermercados Líder , logrando recopilar más de 7.628 kg de envases plásticos hasta la fecha.

El primer punto se aborda a través de la campaña “Green Beauty” de Garnier , que busca transformar cada etapa de su cadena de valor, reducir su impacto ambiental y fomentar prácticas de reciclaje. En cuanto a la gestión de residuos, ambas compañías trabajan en la recolección y reutilización del material publicitario que se utiliza en los diferentes puntos de venta.

Finalmente, para promover el empoderamiento femenino, se desarrollan los “Talleres del Autoestima de Preunic” , que buscan incentivar el amor propio entre asesoras de belleza y clientas. Además, la empresa chilena se unió a la campaña “Stand Up: Contra el Acoso Callejero” de L’Oréal Paris y la ONG Right To Be , que tiene como objetivo fomentar el amor propio y capacitar a las personas para intervenir de manera segura en situaciones de acoso.

Garnier: en el corazón del Green Beauty

Cuando se trata de sostenibilidad, Garnier se ha comprometido desde hace años a producir fórmulas más naturales, siendo los primeros en llevar productos orgánicos certificados al mercado masivo del cuidado de la piel . Ahora, la marca de L’Oréal Groupe quiere ir más allá, cambiando la forma en que opera la industria de la belleza .

En este sentido, la marca desarrolló una nueva iniciativa de Green Beauty , que busca transformar cada etapa de su cadena de valor, reduciendo o erradicando el impacto ambiental en diferentes áreas.

“Actualmente contamos con un 65% de envases de plástico reciclable y para 2030 nos propusimos llegar al 100%. Para ese mismo periodo, buscamos utilizar cero plásticos vírgenes en nuestros envases, lo que ahorrará 40 mil toneladas de ese material al año”, destaca Giménez.