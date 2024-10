Institutos Teletón tendrán salas de rehabilitación virtual con apoyo de Claro Chile

Se acerca una nueva edición de Teletón el próximo 8 y 9 de noviembre , evento televisivo que dará cierre a la campaña solidaria de la institución que busca lograr la recaudación que permita continuar, por un año más, la rehabilitación de los más de 32 mil niños, niños y jóvenes que se atienden en los 14 institutos del país.

Un esfuerzo colectivo que todos los años permite avanzar en inclusión, equidad y nuevas tecnologías en atención. A partir de este año, los institutos de rehabilitación y sus pacientes tendrán acceso a una nueva y avanzada forma de rehabilitación, al contar con salas de telerehabilitación .

Las salas, desarrolladas por Claro Chile, permiten a niños, niñas y adolescentes continuar sus terapias aprovechando herramientas tecnológicas . La plataforma es Kinesix VR y cuenta con más de 300 ejercicios y juegos terapéuticos adaptados a las necesidades específicas de cada paciente.

Una solución innovadora que integra la realidad virtual, para ofrecer un tratamiento personalizado . En términos prácticos, permite a los usuarios entrenar sus cerebros para coordinar los movimientos corporales . Así, logran aumentar la atención y la adherencia al tratamiento, pero, sobre todo, aceleran el proceso de reaprendizaje motor-cognitivo en un entorno que los motiva.

Héctor Gómez, gerente de Marketing de ClaroVTR, señaló que el proyecto comenzó en 2022 en el centro de rehabilitación de Santiago, y el año pasado llegaron con la innovación a Coquimbo y Concepción. Luego, él agrega:

Impacto a largo plazo

Rodrigo Cubillos, coordinador nacional de Innovación de Teletón, subrayó el impacto positivo de la tecnología en la experiencia del paciente:

“El valor de incorporar tecnologías como la Realidad Virtual, no solo tiene que ver con lograr mejores resultados físicos, sino que va más allá; se traduce en mayor motivación y, por consecuencia, en pacientes más involucrados con el proceso, que no faltan a sus terapias, que no se distraen e incluso que se cansan menos, lo que permitiría tener resultados mucho más favorables en menor tiempo según la evidencia científica”.