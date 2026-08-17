Tu corazón no avisa: por qué la prevención cardiovascular es la decisión más importante que puedes tomar este año

En Chile, miles de personas conviven con un riesgo cardiovascular elevado sin saberlo. Al no presentar síntomas evidentes en sus fases iniciales, condiciones como la hipertensión o las arritmias progresan en silencio, convirtiendo a los infartos y accidentes cerebrovasculares en emergencias que se pudieron haber evitado con un chequeo oportuno.

“Existe la creencia errónea de que si no hay dolor, el corazón está sano. Sin embargo, la enfermedad cardiovascular muchas veces se desarrolla en silencio. La evaluación médica periódica es la herramienta clínica que nos permite diagnosticar de forma oportuna y llegar antes de que se instale la complicación” Dr. Fernando Lucero, jefe del Departamento de Cardiología de RedSalud

¿Cuándo es momento de realizarte un chequeo cardiovascular?

La evaluación preventiva permite calcular el riesgo cardiovascular global e identificar precozmente patologías asintomáticas como la hipertensión, la diabetes o la dislipidemia (colesterol elevado).

El Dr. Lucero, sostiene que es especialmente importante agendar una revisión si cumples con alguno de estos factores:

Edad: Tienes más de 35 años.

Antecedentes : Cuentas con historia familiar de infarto, accidente cerebrovascular o hipertensión a edades tempranas.

Diagnósticos previos : Tienes diagnóstico o sospecha de hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina o colesterol elevado.

Estilo de vida: Presentas hábitos de riesgo como tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso o estrés sostenido.

¿Por qué un examen de sangre puede salvarte la vida?

Dos exámenes simples concentran la mayor parte del riesgo cardiovascular que una persona puede detectar antes de que ocurra algo grave: la glicemia y el perfil lipídico.

La glicemia mide el nivel de azúcar en la sangre. Cuando está elevada de forma sostenida, daña lentamente los vasos sanguíneos y el corazón, incluso sin síntomas. La diabetes no diagnosticada es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.

El perfil lipídico mide el colesterol total, el LDL (el “malo”), el HDL (el “bueno”) y los triglicéridos. El colesterol elevado no produce ningún síntoma, pero se va depositando en las arterias y obstruyéndolas con el tiempo. Cuando esa obstrucción llega al corazón, ocurre un infarto. Cuando llega al cerebro, un ACV.

A estos dos exámenes se suma el electrocardiograma, que registra la actividad eléctrica del corazón y permite detectar arritmias, sobrecargas y otras alteraciones que podrían pasar desapercibidas.

“Con esta batería de exámenes podemos evaluar oportunamente el perfil de riesgo del paciente y aplicar intervenciones tempranas antes de que ocurra un evento agudo”, enfatiza el especialista del Centro Avanzado Cardiovascular de RedSalud.

No esperes que tu corazón te avise: revísalo en RedSalud

Cuidar tu corazón es más fácil gracias a la alianza entre RedSalud y Caja Los Andes. Durante el Mes del Corazón, los afiliados pueden acceder a un perfil lipídico y electrocardiograma con copago $0 en nuestra red de Centros Médicos y Puntos de Toma de Muestras a lo largo del país.

Para acceder a este beneficio, solo debes presentar tu orden médica. Si no cuentas con ella, puedes solicitarla directamente en recepción al momento de tu atención o descargarla previamente en mi.redsalud.cl .

Hábitos saludables: la primera línea de defensa

Detectar el riesgo es el primer paso, pero modificar los factores cotidianos es lo que realmente protege la salud cardiovascular. Según el especialista, hasta el 80% de los eventos prematuros se pueden evitar adoptando 4 hábitos clave:

Alimentación cardioprotectora: Reducir sodio, azúcares refinados y grasas saturadas para mantener la presión y el colesterol en rangos óptimos.

Actividad física regular: Acumular 150 minutos semanales de ejercicio moderado para fortalecer el músculo cardíaco y mejorar la sensibilidad a la insulina.

Cese del tabaquismo: Eliminar el cigarrillo para frenar la inflamación vascular y la ateroesclerosis.

Manejo del estrés y descanso: Mantener bajo control el cortisol y la adrenalina para evitar alzas sostenidas en la presión arterial.

¿En qué casos acudir al Servicio de Urgencia?

El jefe del Departamento de Cardiología de RedSalud, indica que cuando el dolor torácico se relaciona con una condición de riesgo, no hay tiempo que perder. Si experimentas uno o más de los siguientes síntomas, debes asistir de inmediato a un centro de urgencia:

Dolor opresivo e intenso: Sensación de un peso o angustia persistente en el pecho.

Irradiación: Molestia que se extiende hacia el brazo, cuello, mandíbula o espalda.

Síntomas acompañantes: Falta de aire, sudoración fría, náuseas o mareos.

Aparición en reposo: Dolor que surge de forma imprevista o que no cede tras unos minutos.

“Cuando se trata de un problema cardíaco, el tiempo es oro. Cada minuto cuenta y puede marcar una diferencia en el pronóstico y la recuperación; por eso jamás debemos ignorar estas señales”, enfatizó el Dr. Lucero.

Una red presente en todo Chile para el cuidado integral de tu corazón

A través de sus 10 clínicas y más de 40 centros médicos a lo largo del país, RedSalud ofrece una atención cardiológica integral que abarca desde la prevención y las consultas de rutina hasta el seguimiento continuo de los pacientes en sus propias regiones. Esta presencia nacional se respalda con equipamiento moderno a nivel local —incluyendo angiógrafos y resonadores magnéticos—, lo que permite detectar y tratar a tiempo cualquier patología del corazón.

Además, los equipos médicos trabajan coordinadamente en red para derivar de forma oportuna a los pacientes cuando su condición lo requiere. En estos casos, su principal centro de referencia es el Centro Avanzado Cardiovascular en Clínica RedSalud Santiago.

Este centro combina a un equipo de especialistas referentes en el país —como cardiocirujanos, hemodinamistas, arritmólogos y cirujanos vasculares— con tecnología médica de vanguardia. En sus instalaciones se abordan desde la colocación de marcapasos hasta intervenciones de máxima complejidad, como reemplazos valvulares y soporte vital avanzado con ECMO, acompañando al paciente y a su familia con la máxima seguridad clínica.