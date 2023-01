American Airlines avanza en el ingreso a la propiedad de JetSMART a su propiedad: FNE aprueba operación sin condiciones

“Esta Fiscalía ha llegado a la convicción de que la operación, de materializarse, no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados”. JetSMART cerró el año con buenas noticias. A fines de diciembre, la FNE aprobó, sin condiciones, el ingreso de American Airlines a su propiedad.

Fue el 27 de septiembre, cuando los controladores de JetSMART -Indigo Partners Holdings- ingresaron una notificación a la FNE, comunicando las intenciones de American Airlines de adquirir un porcentaje minoritario de la aerolínea. En octubre, la autoridad de libre competencia solicitó nuevos antecedentes, y el 11 de noviembre dio por completada la consulta. Y abrió la investigación para evaluar si la transacción podía generar prejuicios a la competencia.

“Se sugiere la aprobación de la operación de manera pura y simple, por no resultar apta para reducir sustancialmente la competencia”, diría la entidad tras su análisis; un paso clave para concretar la transacción que, de materializarse, se sumaría a las líneas aéreas locales que tiene a grandes actores del rubro en su propiedad: Latam Airlines con Delta y Qatar, y Sky Airlines con Avianca.

Un control negativo

“Los derechos que adquiere American como accionista minoritario podrían concederle control negativo sobre Jetsmart”, señala la autoridad. Es que, si bien el porcentaje sería menor, la fiscalía es clara en plantear que los derechos que adquirirá la aerolínea le permitirán influir decisivamente en la administración y sus sociedades filiales.

La operación consiste en la compra por parte de American Airlines de un porcentaje, pero además, ambas poseen una alianza de códigos compartidos, un acuerdo de programa de viajeros frecuentes y otros acuerdos comerciales.

En su informe relata que en Sudamérica, American ofrece vuelos que conectan las principales ciudades de varios países de la región con algunos de sus aeropuertos centrales en Estados Unidos. Respecto de Chile, la línea aérea cuenta con dos vuelos directos: Santiago-Dallas y Santiago-Miami.

Indigo, en tanto, es una sociedad administrada por la empresa de capital privado Indigo Partners LLC, con experiencia en el desarrollo de aerolíneas de formato ultra-low cost. Su filial JetSMART opera en Chile vuelos directos dentro del país, además de conectar diversas partes de Chile con ciudades en Perú, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia.

La FNE señala que las partes no coinciden, ni actual ni potencialmente, en la comercialización de los mismos par origen-destino tanto para el transporte de pasajeros como de carga, así como tampoco se superponen sus tramos. Ello, en atención al modelo de negocios ultra low-cost de JetSMART, centrado en vuelos de menos de tres horas de punto a punto y sin escalas, que hace que los vuelos a Norteamérica sean poco atractivos e inconsistentes con su modelo. American, en tanto, no cuenta con ningún derecho de tráfico aéreo que lo habilite a operar rutas al interior de Chile o dentro de Sudamérica.

“La operación no genera efectos horizontales”, destaca.

Relata que se generaría una relación vertical, al integrarse una aerolínea que puede utilizar el avión de otra como insumo en la comercialización de una ruta. “En efecto, las partes se encuentran en proceso de materializar acuerdos de cooperación bilaterales de interlinea y código compartido, como parte de la alianza”, revela. JetSMART, eso sí, hoy no tiene ningún tipo de acuerdos de cooperación vigentes con otras aerolíneas, por lo que la operación no implica -estima la FNE- un cambio en las condiciones que enfrentan los competidores, no observándose efectos relevantes en la competencia con ocasión de su materialización.

American Ailines, en tanto, tiene siete acuerdos de interlínea y códigos compartidos para rutas entre Chile y Norteamérica, y entre Chile y otros países de la región. Todos se enmarcan en el Acuerdo de Tráfico Interlineal Multilateral (MITA). La aerolínea explicó a la Fiscalía que éstos no tienen como objetivo comercializar vuelos a los pasajeros, sino poder desplazar a pasajeros que han visto interrumpida su ruta original o a trabajadores de las aerolíneas partícipes del acuerdo. Es decir, destaca la FNE, no forman parte de la estrategia comercial de transporte regular de pasajeros de American, sino más bien buscan ser una alternativa en el manejo de determinadas contingencias.

Las claves del transporte de carga

American mantiene hoy acuerdos para el transporte aéreo de carga, desde o hacia Chile, con aerolíneas que, sin embargo, no trasladan mercancías dentro del país. Dado eso, sólo traslapa sus actividades con JetSMART en el transporte desde Chile hacia Colombia y desde Chile hacia Argentina. Sin embargo, la participación de esta última es baja: tiene un 3% y ya está usando el 70,5% de su capacidad.

“Aun si American decidiese dejar de comercializar transporte de carga para favorecer a JetSMART, esta última difícilmente sería capaz de absorber demanda suficiente como para tener un efecto relevante en la competencia del mercado”, dice la FNE.

Al revés, el peso de American también sería menor. Un máximo de 14% del transporte de carga entre Chile y EE.UU. Y existe fuerte competencia con compañías como Latam Airlines, DHL Aero Expreso, Atlas Air, Delta Airlines, Kalitta Air, Sky, Lease Cargo, Southern Air Tran., United Airlines, Martinair Holland, Korean Air, Qatar Airways y Ethiopian Airlines.

“Nos llena de satisfacción la aprobación de nuestra alianza con American Airlines, pues constituye un paso significativo en este proceso que avanzará con sus debidas etapas correspondientes y que, sin duda, traerá enormes beneficios a nuestros pasajeros, con una mayor red de rutas entre Estados Unidos y Sudamérica, a las tarifas más bajas y al mejor programa de fidelización de viajes de América”, señalaron en JetSMART. “Creemos que esta asociación representa una oportunidad única para aprovechar los puntos fuertes de los modelos de negocio de las aerolíneas de red (American Airlines) y de las Ultra Low Cost”.