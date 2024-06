Casas y autos de lujo: Las compras con “dinero ilícito” que hicieron los imputados por fraude a Primus Capital

Por estos días, Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital y señalado por la Fiscalía como el líder de una organización criminal que defraudó al factoring, permanece junto a su pareja, la modelo peruana Tiffany Yoko Chong, en un departamento en la zona de Barranco en Lima, Perú.

Tiene el pelo muy corto, tras su paso por el centro penitenciario de Pucallpa, un lugar del que solo tiene malos recuerdos, según sus asesores. Estaba junto a internos procesados por delitos comunes y en la última audiencia a la que se presentó se le vio muy alterado. Mientras tanto, en Chile, el proceso para su extradición está en marcha y el pasado martes el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo, envió un oficio con el expediente de extradición al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

En el documento de 89 páginas, al que tuvo acceso Pulso-La Tercera, se revelan detalles desconocidos de cómo operó la maquinaria que defraudó a Primus Capital, el segundo factoring no bancario más relevante de la plaza, controlado por el empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela. El escrito revela las compras efectuadas por los imputados con “dinero ilícito”, además de Coeymans: aparecen el ex gerente comercial de Primus Ignacio Amenábar, el ténico en concina Marcelo Rivadeneira y el abogado Antonio Guzmán.

Francisco Coeymans Ossandón adquirió dos propiedades: una en El Pastizal N° 11.395, Lo Barnechea, en octubre de 2022, y otra en el Condominio Bosques Sur de Marbella, Puchuncaví, en mayo de 2016. Para ocultar el origen ilícito de estas propiedades, dice el documento, constituyó la sociedad Inversiones El Pastizal Limitada en abril de 2023, junto con su hermano Juan Eduardo Coeymans Ossandón. El ex CEO de primus aportó $1.734 millones del capital social, representando el valor de ambas propiedades, mientras que su hermano aportó $100.000. El aporte de Coeymans se avaluó en UF 34.250 ($ 1.226 millones) para la propiedad en Lo Barnechea y UF 14.175 ($507 millones) para la casa de Marbella.

Su socio y examigo, Ignacio Amenábar, compró una casa ubicada en El Roquerío 2097, Lo Barnechea, en septiembre de 2021. Para ocultar el origen ilícito de esta propiedad, constituyó la sociedad Inversiones El Roquerío Limitada en abril de 2023, junto con Juan Pablo Larraín Schmidt. Amenábar aportó $1.790 millones (99,99% del capital social), representando el valor del inmueble, mientras que Juan Pablo Larraín aportó $100.000 (0,01% del capital social).

Por su parte, Antonio Guzmán Neira adquirió una casa en la parcelación Santa Cruz de Colina 5, valorada en $340.610.095, inscrita en 2023. La compra original fue en mayo de 2021 por 18.500 UF. Luego, transfirió la propiedad a Inmobiliaria e Inversiones San Facundo SpA.

Pero su mayor pasión son los autos de lujo. Antonio Guzmán Neira adquirió un total de 16 vehículos de alto valor comercial a través de sus sociedades relacionadas. Algunos de estos vehículos fueron posteriormente vendidos a otras personas y empresas.

Los cinco más costosos fueron: McLaren 720 S Coupe 4.0 AT ($260 millones); Porsche 911 Turbo Coupe 992 4x4 3.7 AT ($200 millones); Porsche 911 Turbo S 992 3.8 AT ($200 millones); Porsche Cayenne GTS Coupe E3 4x4 4.0 AT ($120 millones); Ferrari 812 Superfast 6.5 AT ($140 millones).

El monto total defraudado a Primus, según el documento, es de $24.656.337.448.

“Ejecutivas VIP”

Según el oficio, desde enero de 2019 hasta marzo de 2023, los acusados se organizaron para defraudar a Primus Capital. Liderados por Francisco Coeymans, quien dictaba las instrucciones, los miembros operativos ejecutaban las tareas necesarias. Además, un grupo de colaboradores externos facilitaba los delitos a través de sociedades instrumentales.

“La organización, autodenominada ‘Las muñecas de la Mafia’, operó impunemente debido al abuso de las facultades de administración y control interno. Esto les permitió desviar recursos mediante operaciones fraudulentas”, consignó el oficio enviado a Cancillería.

Según el documento, Francisco Coeymans, gerente general, dirigió los delitos contra Primus, autorizó fraudes, evadió controles y se enriqueció. Ignacio Amenábar captaba clientes, autorizaba fraudes y evadía controles. Antonio Guzmán, abogado, creó sociedades para el fraude, facilitó medios y usó cuentas bancarias para depositar fondos fraudulentos. Marcelo Rivadeneira, como “empresario” e “inversionista”, proporcionaba sociedades y llevaba la contabilidad paralela. Utilizaba sociedades y testaferros para pasar como clientes de Primus, autorizados ilegalmente por Coeymans y Amenábar.

Coeymans y Amenábar reclutaron a un grupo de ejecutivas comerciales dentro de la empresa, denominadas “Ejecutivas VIP”. Estas ejecutivas gestionaban carteras fraudulentas y admitían supuestos “clientes” para desviar fondos, que luego ocultaban mediante lavado de activos. Las ejecutivas involucradas eran Daniela Vásquez, Tamara Posch, Claudia Ahumada, Stephanie Gemmel, Daniela Vargas, Lorena Martínez, Norka Rojas y Constanza Ahumada.

A la fecha, Constanza Ahumada, Claudia Ahumada, Tamara Posch y Lorena Martínez siguen siendo trabajadoras de Primus Capital.