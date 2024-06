CDE arremete contra Magotteaux y defiende medidas antidumping por acero chino

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Ministerio de Hacienda, contestó ayer el recurso de protección que interpuso Magotteaux Chile, filial de Sigdo Koppers, contra la resolución de la Comisión Antidistorsiones que fijó medidas antidumping provisionales sobre las importaciones de productos de acero de China, específicamente barras y bolas de acero utilizadas en la molienda.

Magotteaux Chile busca anular la medida, alegando ilegalidad y arbitrariedad en su emisión. Según Magotteaux, las medidas vulneraban varias garantías constitucionales, incluyendo la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria en materia económica.

El CDE sostuvo que el recurso de protección no era el medio adecuado para impugnar estas decisiones. “El recurso de protección no es la vía idónea para discutir y resolver la cuestión planteada”, dice la respuesta suscrita por Marcelo Chandia Peña, abogado procurador fiscal del órgano encargado de velar por los intereses del Fisco de Chile.

El Presidente del CDE, Raúl Letelier, sostuvo mediante un comunicado, que “los actos administrativos que sustentan estas medidas se ajustan a derecho, conforme con las atribuciones, potestades y competencias técnicas de las entidades recurridas”. Letelier añadió que los argumentos presentados a la Corte “permiten desvirtuar los recursos dado que no existe en este asunto vulneración alguna de derechos constitucionales”.

En su defensa en el tribunal de alzada, la entidad pública subrayó que los Decretos 161 y 162 fueron emitidos “cumpliendo con todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la normativa aplicable”. Estos decretos se fundamentaron en investigaciones detalladas realizadas por la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas (CNDP).

Otro punto clave en la defensa de Hacienda fue la confidencialidad de la información utilizada en la investigación. “La confidencialidad de parte de la información utilizada en la investigación está justificada y amparada por la normativa”, aseguró el CDE, destacando que la CNDP manejó toda la información de manera imparcial y ajustada a derecho.

El Consejo también enfatizó que las medidas antidumping son provisionales y sujetas a revisión continua. “La medida provisional que se impuso mediante los Decretos 161 y 162 no impide a Magotteaux continuar llevando a cabo sus actividades económicas y comerciales”, argumentó Chandia. Además, recordó que si las investigaciones concluyen que no se deben imponer medidas definitivas, los afectados recibirían una restitución de lo pagado.

Con estos argumentos, solicitó que el recurso de protección de Magotteaux fuera rechazado. “El recurso de protección de Magotteaux debe ser rechazado”, instó. La Corte de Apelaciones ahora debe decidir si acepta los argumentos presentados por Hacienda o si encuentra mérito en las alegaciones de Magotteaux.

Los argumentos de la filial de SK

En su presentación, Magotteaux había calificado la medida como un “procedimiento sumamente parcial, en que la decisión se adoptó a la medida de lo solicitado por una empresa en particular, sólo por los funcionarios elegidos por el gobierno en la comisión y por consideraciones muy alejadas del análisis técnico de un proceso de esta naturaleza. Esto evidentemente infringe abiertamente el principio de imparcialidad, que por ley obliga a los órganos de la administración del estado”. También dijo que la acción es “ilegal y arbitraria”.

“Es así como la institucionalidad antidumping se corrompe en su verdadero propósito. En lugar de utilizarse para corregir posibles distorsiones en el comercio internacional por el dumping, en este caso se busca utilizar (de manera explícita) para proteger a una empresa en particular. En igual sentido, CAP incluso presentó un recurso de reposición en contra de la decisión referida a la aplicación de derechos provisionales en el caso de las bolas de acero, a pesar de que CAP no produce bolas de acero, solo barras. Es decir, una empresa que no participa en el mercado afectado ni es parte de la rama de la producción nacional de ese producto, solicitó elevar los derechos antidumping aplicados en ella”, agregó.

El grupo Magotteaux tiene actividades en Chile desde el año 1992. Magotteaux Chile S.A. produce localmente, importa, y comercializa bolas de acero forjadas para molienda, las que se utilizan en los molinos que van triturando y reduciendo su tamaño del mineral, y constituyen un insumo esencial para la industria minera. Magotteaux es uno de los dos productores de bolas de acero forjadas para la molienda que existen en Chile, que se fabrican en su planta productiva en Antofagasta.

Magotteaux es representada por Santiago Ried, socio de Dentons.